Ukraine-Krieg: Infanterie nimmt russische Festung bei Bachmut ein

Von: Daniel Dillmann

Die Ukraine schlägt einen Angriff Russlands bei Bachmut zurück und erobert weitere Dörfer im Norden der Stadt. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Heftige Kämpfe um Bachmut : Ukraine befestigt Frontabschnitte

um : Ukraine befestigt Frontabschnitte Detaillierte Angaben zu Verlusten : Russland soll über 20.000 Soldaten verloren haben

: Russland soll über 20.000 Soldaten verloren haben Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Rund um Bachmut tobt inmitten des Ukraine-Kriegs weiter eine erbitterte Schlacht. Laut Angaben aus Kiew ist es den eigenen Truppen dort gelungen, eine Reihe von Gegenangriffen Russlands zurückzuschlagen. Die Truppen Moskaus hätten demnach versucht, von der Ukraine eroberte Gebiete zurückzugewinnen, seien aber von ukrainischen Infanterieeinheiten zurückgeschlagen worden.

Aktuell sollen neben der Front im Osten des Landes vor allem um Bachmut heftige Kämpfe toben. Dabei kommen neben Bodentruppen auch schwere Artilleriegeschütze auf beiden Seiten des Ukraine-Kriegs zum Einsatz. Kiew soll es außerhalb der Stadt gelungen sein, eine wichtige Befestigungsanlage Russlands einzunehmen. Das berichtet unter anderem die Kyiv Post.

Ukraine-Krieg: Heftige Kämpfe an der Front um Bachmut

Demnach beginnen die ukrainischen Streitkräfte nun damit, sich rund um Bachmut an verschiedenen Stellen einzugraben. Schützengräben und Frontbefestigungen würden derzeit in den Dörfern Berchiwka und Yahidne, etwa zehn Kilometer nördlich vom ehemaligen Stadtzentrum in Bachmuts gelegen, errichtet. Die Angriffe russischer Truppen auf die dort stationierten Truppen konnte demnach zurückgeschlagen werden. Diese Meldung deckt sich mit Berichten der russischen Seite aus dem Ukraine-Krieg. Der Kreml-nahe Militärblogger und Kriegsjournalist Simon Pegow vermeldete in seinem Telegram-Kanal, dass Russlands Angriffe im Norden Bachmuts von der Ukraine zurückgeschlagen worden seien.

Ein ukrainischer Soldat feuert mit schwerem Geschütz auf russische Stellungen rund um Bachmut. Die dortige Front bleibt im Ukraine-Krieg hart umkämpft. © Libkos/dpa

Derweil steigen vor allem Russlands Verluste im Ukraine-Krieg weiter an. Laut Angaben des unabhängigen Nachrichtenportals Medizaona aus Russland selbst sind bereits 26.801 russische Soldaten im Ukraine-Krieg gefallen. In den vergangenen zwei Wochen soll der Kreml demnach mehr als 1.000 Soldaten verloren haben. Ein Großteil der Gestorbenen stammt laut Mediazona aus den Gefängnissen Russlands, ein weiterer großer Teil sind Personen, die sich freiwillig verpflichtet haben.

Ukraine-Krieg: Russlands Verluste im Überblick

Gefallene Soldaten insgesamt: 26.801 (+1.273 in den vergangenen zwei Wochen)

Ehemalige Häftlinge: 5.075

Eingezogene Zeitsoldaten: 2.674

Freiwillige: 2.617

Söldner: 2.180

(Angaben von Mediazona vom 7. Juli 2023)

Ukraine-Krieg: Wolodymyr Selenskyj zeigt sich optimistisch

Die Angaben zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg stammen in diesem Fall von Mediazona und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Laut Kiew liegt die Zahl getöteter russischer Soldaten deutlich höher. Dort geht man von mittlerweile 232.300 gefallenen Soldaten Russlands aus.

Ebenfalls aus Kiew meldete sich inmitten des Ukraine-Kriegs Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Wort. Auf einer Pressekonferenz mit Tschechiens Präsident Petr Pavel zeigte sich Selenskyj optimistisch, dass die laufende Gegenoffensive der Ukraine Erfolg bringen werde. „Wir rücken vor. Wir haben die Initiative.“ Zwar fänden die Gebietsgewinne an der Front nur langsam statt, man bewege sich aber dennoch ständig vorwärts. (Mit Agenturen)