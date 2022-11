Video zeigt Wut und Sorge: Russische Frauen wollen ihre Männer notfalls selbst von der Front heimholen

Von: Moritz Serif

Einige Ehefrauen aus Russland haben genug vom Ukraine-Krieg. Sie fordern von Wladimir Putin ihre Männer zurück.

Moskau – Ehefrauen mobilisierter russischer Soldaten drohen damit, ihre Männer von der Front in der Ukraine nach Hause zu holen. Zuvor hatte das Militär bei einem Einsatz mehrere Verwundete in Makijiwka, einer Stadt in der ukrainischen Region Donezk, zu beklagen. Das zeigte ein in den sozialen Medien kursierendes Video.

In dem Video, das das unabhängige Medienunternehmen Verstka auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichte, ist eine Frau zu hören, die Militärs auffordert, ihre Ehemänner zurückzubringen. Man werde die Verantwortlichen sonst „in Stücke reißen“. Mehr als 20 russische Angehörige sollen eine Militäreinheit in der Stadt Waluiki in der Oblast Belgorod, nahe der ukrainischen Grenze, aufgesucht haben. Die russischen Verluste scheinen beträchtlich.

Ein Mann verabschiedet sich von seinen Verwandten, ehe er in den Ukraine-Krieg ziehen muss. © IMAGO/Kirill Braga

Ukraine-Krieg: Russische Ehefrauen drohen damit, Männer heimzuholen

Laut Newsweek versuchen die Überlebenden des Kampfes in Makijiwka zu Fuß in die russische Region Belgorod zurückzukehren - über eine Entfernung von etwa 150 Kilometern. Viele russische Soldaten sollen dabei verwundete Kameraden auf dem Rücken tragen. Die Frauen baten russische Militäroffiziere, die mobilisierten Soldaten mit dem Auto zurück nach Russland zu bringen. Sie drohten dem Bericht zufolge, selbst in die Ukraine zu fahren, um ihre Männer nach Hause zu holen, sollte das Militär seine Hilfe verweigern.

„Ich bin bereit, sie zu zerreißen. Sie müssen etwas tun, sie müssen eine Entscheidung treffen, sie müssen sie da herausholen. Wir wollen, dass sie rausgeholt werden, denn sie haben viele Verletzte“, sagte eine der Frauen Verstka.

Russische Ehefrauen streiten mit Stadtverwaltung

Auch ein Video, in dem angeblich russische Soldatenfrauen zu sehen sind, die nach dem offensichtlichen Rückzug von Wladimir Putins Streitkräften aus der ukrainischen Stadt Cherson Antworten fordern, ist viral gegangen.

WarTranslated, ein unabhängiges Projekt, das sich mit der Übersetzung verschiedener Materialien über den Krieg ins Englische befasst, hat den Clip auf Twitter geteilt. Er zeigt eine Gruppe von Frauen, die in einer Sitzung mit einem Mann, der angeblich ein Stadtverwalter ist, über den laufenden Konflikt sprechen. Die Ehefrauen hätten mit der Stadtverwaltung einen Streit gehabt, berichtete das Medium. (mse)