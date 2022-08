Steht uns „Wutwinter“ bevor? Warnung vor neuen Extremisten-Demos - Spuren russischer Propaganda

Von: Bettina Menzel

Die Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser (SPD) am 25. Juli in Kiew. © IMAGO/Ruslan Kaniuka/Ukrinform

Die Energiekrise und die hohe Inflation könnten Demokratiefeinde nutzen, um wie bei den Corona-Protesten Menschen zu mobilisieren und aufzuhetzen, warnt der Verfassungsschutz.

Berlin - Schwierige Zeiten bilden den idealen Nährboden für Extremisten, die für komplizierte Probleme scheinbar einfache Antworten zur Hand haben. Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller warnt, dass Extremisten die Energiekrise und die hohe Inflation für ihre Zwecke ausschlachten könnten.

Verfassungsschutz und Innenministerin Faeser sehen Gefahr durch Demokratiefeinde

Die hohen Energiepreise und die Inflation belasten die Haushalte in Deutschland. Wie schon in der Corona-Pandemie sehen Demokratiefeinde darin offenbar eine Chance. „Extremisten träumen von einem deutschen Wutwinter“, sagte der Verfrassungsschutzchef der Welt am Sonntag. „Sie hoffen, dass Energiekrise und Preissteigerungen die Menschen besonders hart treffen, um die Stimmung aufzugreifen und Werbung für ihre staatsfeindlichen Bestrebungen zu machen. Wir verfolgen dieses Treiben mit wachsamen Augen und offenen Ohren.“

Ähnliche Sorgen hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser bereits im vergangenen Monat geäußert. „Natürlich besteht die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Coronazeit ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt haben und dabei oftmals Seite an Seite mit Rechtsextremisten unterwegs waren, die stark steigenden Preise als neues Mobilisierungsthema zu missbrauchen versuchen“, so die SPD-Politikerin damals zum Handelsblatt.

Sie ergänzte nun in einem Gespräch mit der Welt am Sonntag: „Demokratiefeinde warten nur darauf, Krisen zu missbrauchen, um Untergangsfantasien, Angst und Verunsicherung zu verbreiten.“ Derzeit suchten solche Kreise nach neuen Themen mit Mobilisierungspotenzial. „Was schon Rechtsextremisten und unterschiedliche andere Szenen bei den Corona-Protesten verbunden hat, bleibt der gemeinsame Nenner: die Verachtung für die Demokratie und der Versuch, das Vertrauen in unseren Staat zu erschüttern“, sagte sie. Faeser betonte zugleich, die Polizei im Bund mit den Ländern sei „auf das mögliche neue Protestgeschehen vorbereitet“.

Aufstieg von Extremisten: So funktioniert das Spiel mit Schuldzuweisungen Auch in den 1930er Jahren war die Stimmung in Deutschland düster: Die Weltwirtschaftskrise hatte das Land fest im Griff, die Arbeitslosigkeit war hoch. Das beförderte den Aufstieg Adolf Hitlers und seiner Partei der NSDAP, die schnell einfache „Lösungen“ und vermeintliche „Schuldige“ fanden. Der Instinkt der Schuldzuweisung strebt danach, einen klaren und einfachen Grund dafür zu finden, warum etwa Schlimmes passiert, schreibt der Wissenschaftler, Arzt und Statistiker Hans Rosling in seinem Buch „Factfullness“. Menschen suchten nach Schuldigen, da die Welt sonst als „unberechenbar, verwirrend und beängstigend“ empfunden würde. Ähnlich war es bei der Corona-Pandemie, als manche Extremisten und Querdenker die Existenz des Virus bezweifelten und stattdessen an eine globale Verschwörung glaubten. „Dieser Instinkt, der uns nach Schuldigen suchen lässt, untergräbt unsere Fähigkeit, ein wahres, faktenbasiertes Verständnis unserer Welt zu entwickeln“, schreibt Rosling. Es schwäche unsere Fähigkeit, Probleme zu lösen.

Querdenker-Bewegung verlor zunächst Zulauf - kommt jetzt der erneute Aufstieg?

Nach dem Fallen der meisten Corona-Maßnahmen verlor die Querdenker-Bewegung an Zulauf. Doch eines blieb: Das Misstrauen vieler Menschen gegenüber den „medialen, wissenschaftlichen und politischen Eliten“, wie etwa eine Analyse Sven Reichardts, Professors für Zeitgeschichte an der Universität Konstanz, ergab. Der Angriff Russlands auf die Ukraine wurde schnell von der Szene instrumentalisiert. Es würden pro-russische Positionen propagiert und beispielsweise der russische Staatssender RT als Alternative zu den so bezeichneten „Mainstream-Medien“ genannt, wie ein Sprecher des baden-württembergischen Landesamtes für Verfassungsschutz der dpa mitteilte. Auch mediale und cybergestützte Operationen zur Beeinflussung der hiesigen Meinungsbildung über die Kriegshandlungen Russlands seien zu beobachten, so der Verfassungsschutz Schleswig-Holstein. Aktuell werden in der Querdenker-Szene in bestimmten Telegram-Kanälen mehrheitlich prorussische Botschaften sowie die Verbreitung von Desinformationen beobachtet. Das gab etwa der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen bekannt und berichtete auch von Fake-Videos, die die Stimmung zugunsten Russlands beeinflussen sollen.

Mit den steigenden Energiepreisen und der hohen Inflation hat die Szene nun ein neues Thema, um die Massen zu mobilisieren. Die Destabilisierung Europas - auch durch hybride Kriegsführung - ist aus Sicht von Experten eines der von Wladimir Putin erklärten Ziele. Der Kreml wolle „in unseren Gesellschaften die soziale Spannung erhöhen“, sagt etwa Militärexperte Carlo Masala zu Putins Taktik. Dabei wäre ein Zusammenhalten der Bevölkerung nun die wirksamere Lösung. Um die Gasmangellage im Winter abzuwenden, müssten Verbraucher 20 Prozent einsparen, fordert Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck glaubt, man könne den „Menschen auch etwas zutrauen“, wie er der Neuen Osnabrücker Zeitung im Mai zur Gaskrise sagte. Angesichts des Ukraine-Kriegs hält der Politiker die Bereitschaft der Bevölkerung, auch persönliche Entbehrungen in Kauf zu nehmen, für groß. Wenn die Politik sich die Mühe mache, detailliert und wahrhaftig auch schwierige Sachverhalte mit der Bevölkerung zu besprechen, dann könnten die Menschen die Sanktionen akzeptieren und lange durchhalten, meinte Gauck.