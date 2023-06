Ukraine-Krieg: Russland startet Gegenangriff in Region um Bachmut

Von: Nail Akkoyun, Stefan Krieger

Die Ukraine erobert in der Gegenoffensive besetztes Gebiet zurück. Doch die russischen Truppen scheinen zum Gegenschlag auszuholen. Der News-Ticker.

Wahlen in besetzten Gebieten : Russland will im September wählen lassen

: Russland will im September wählen lassen Erfolg der Gegenoffensive : Truppen der Ukraine befreien mehrere Ortschaften in Saporischschja

: Truppen der Ukraine befreien mehrere Ortschaften in Saporischschja Dieser News-Ticker zur Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert. Die Informationen stammen teilweise von den Kriegsparteien aus der Ukraine und Russland. Sie lassen sich nicht immer unabhängig prüfen.

Update vom 15. Juni, 20.37 Uhr: Russlands Armee hat nach Angaben der Ukraine an zahlreichen Frontabschnitten Gegenangriffe ausgeführt. Vor allem um Bachmut soll es zu heftigen Gefechten gekommen sein. Insgesamt sei innerhalb eines Tages an 26 Orten gekämpft worden. Russland soll dabei auch wieder 13 Luftangriffe geflogen sein und den Raketenbeschuss intensiviert haben. Man habe die Stellungen aber halten können, so das ukrainische Verteidigungsministerium via Telegram.

Update vom 15. Juni, 17.30 Uhr: Die Ukraine bekommt von vier Nato-Staaten Hunderte zusätzliche Flugabwehrraketen für ihre Gegenoffensive und den Schutz von Infrastruktur geliefert. Damit sollten die dringendsten Bedürfnisse im Bereich der Luftverteidigung angegangen werden, teilten die USA, Großbritannien, Dänemark und die Niederlande am Donnerstag nach einem Treffen der internationalen Kontaktgruppe zur Koordinierung von Militärhilfe in Brüssel mit. Die Lieferung der Raketen kurzer und mittlerer Reichweite habe bereits begonnen und solle innerhalb einiger Wochen abgeschlossen sein.

Ein Panzer der ukrainischen Armee im Einsatz nahe Cherson. © SERGEY BOBOK/AFP

Deutschland beteiligt sich nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) daran nicht. „Bei der Luftverteidigung hat Deutschland schon im Vorfeld sehr, sehr viel geleistet. Ich glaube, niemand so viel wie wir“, sagte Pistorius in Brüssel. Die Bundesregierung habe zuletzt in einem 2,7-Milliarden-Euro-Paket weitere Lieferungen angekündigt. „Wenn jetzt weitere vier sich mit einem eigenen Konzept anschließen, kann ich das nur begrüßen.“

Gegenoffensive macht sich im Ukraine-Krieg bemerkbar: Erfolge in der Region Saporischschja

Update vom 15. Juni, 16.10 Uhr: Brigadegeneral Oleksandr Tarnawskyj, Befehlshaber der Operativen und Strategischen Truppengruppe Tawrija, hat erklärt, dass die ukrainischen Streitkräfte an der Wuhledar-Front in der Ostukraine Fortschritte machen würden. „Unsere Truppen rücken nahe Wuhledar vor. Sie fahren fort, die feindlichen Kräfte zu zerschlagen“, schrieb Tarnawskyj auf Telegram.

Update vom 15. Juni, 15.00 Uhr: Im Zuge ihrer Gegenoffensive haben die ukrainischen Truppen eigenen Angaben zufolge bislang sieben Orte aus russischer Besatzung befreit. Im Gebiet Saporischschja seien die Russen seit vergangener Woche an zwei Abschnitten um drei bis sieben Kilometer zurückgedrängt worden, sagte der Generalstabsvertreter, Olexij Hromow, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Kiew. „Es wurde die Kontrolle über 100 Quadratkilometer ukrainischen Gebiets wiederhergestellt.“

Im östlichen Donezker Gebiet würden ukrainische Einheiten weiter südlich und nördlich der russisch kontrollierten Stadt Bachmut angreifen, fügte Hromow hinzu. Zugleich betonte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar, dass der Feind „heftigen Widerstand“ leiste. Die ukrainischen Vorstöße würden durch dichte Minenfelder, starkes Artilleriefeuer und sogenannte Kamikazedrohnen erschwert. „Der Feind gibt seine Positionen nicht einfach auf“, sagte Maljar.

Ukraine-Krieg: Kiew berichtet von „allmählichen, aber stetigen Vormarsch“

Update vom 15. Juni, 13.20 Uhr: Hanna Maljar, stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin, gab in einem Briefing Fortschritte bei der Gegenoffensive bekannt. Maljar sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP: „Es gibt einen allmählichen, aber stetigen Vormarsch der Streitkräfte. Gleichzeitig leistet der Feind an der Südfront starken Widerstand. Rund um den Brennpunkt Bachmut zieht der Feind zusätzliche Reserven heran und versucht mit aller Macht, das Vorrücken der ukrainischen Streitkräfte zu verhindern“.

Maljar fügte hinzu, die ukrainischen Streitkräfte hätten bei Bachmut mehr als drei Kilometer Boden gewonnen. Oleksiy Gromov vom Generalstab der ukrainischen Streitkräfte teilte laut AFP mit, die ukrainischen Streitkräfte hätten sieben Siedlungen und mehr als 100 Quadratkilometer Land zurückerobert. Russland dagegen behauptet, alle ukrainischen Angriffe zurückgeschlagen zu haben.

Ukraine-Krieg: Russland plant Wahlen in besetzten Regionen

Update vom 15. Juni, 12.45 Uhr: Russland plant, im September Wahlen in den vier teilweise besetzten ukrainischen Regionen abzuhalten. Das teilte der Leiter der russischen Wahlkommission laut stattlicher Nachrichtenagentur Tass mit. Russland kontrolliert die Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson nicht vollständig, in allen vier Regionen wird weiter gekämpft. Die Regionen sollen im September lokale Gouverneure wählen. Russland hat die Regionen zu seinem Territorium erklärt und in den besetzten Gebieten sogenannte Referenden durchgeführt, die von Kiew und dem Westen als illegal bezeichnet wurden.

Beratungen über weitere Waffenlieferungen

Update vom 15. Juni, 10.45 Uhr: Rund 50 Länder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe beraten in Brüssel über weitere Waffenlieferungen für das Land. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Donnerstag zu der ukrainischen Gegenoffensive, die Waffen der Verbündeten machten einen Unterschied auf dem Schlachtfeld. Hauptthema sei deshalb, „wie wir die Hilfe für die Ukraine aufrechterhalten und steigern können“.

Im Brüsseler Nato-Hauptquartier kamen die Verteidigungsminister der Nato-Länder und verbündeter Staaten zunächst unter Leitung von Pentagonchef Lloyd Austin zusammen. Auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow nahm teil. Austin betonte, sein Land stehe „langfristig“ hinter der Ukraine. Die USA hatten am Dienstag weitere Militärhilfen im Umfang von 325 Millionen Dollar (rund 302 Millionen Euro) angekündigt, die unter anderem Luftabwehrraketen und Artilleriemunition umfassen.

Erfolg im Ukraine-Krieg: Kiew meldet Abschuss von 20 russischen Drohnen

Update vom 15. Juni, 10.00 Uhr: Ukrainische Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge bei einem russischen Angriff in der Nacht einen Marschflugkörper und 20 Drohnen abgefangen. Drei weitere Lenkgeschosse hätten jedoch „industrielle Anlagen in der Region Dnipropetrowsk“ getroffen, erklärte das Militär im Onlinedienst Telegram. Die vier Marschflugkörper seien vom Kaspischen Meer aus abgefeuert worden, hieß es. Die Drohnen seien aus dem Norden und dem Süden abgefeuert worden.

Russland meldet Abschüsse: Drohnen über der Krim abgefangen

Update vom 15. Juni, 8.50 Uhr: Russische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben neun Drohnen über der von Russland annektierten Halbinsel Krim abgewehrt. In der Nacht und am Donnerstagmorgen (15. Juni) seien „neun Drohnen über dem Gebiet der Republik Krim geortet“ worden, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow auf Telegram. „Sechs Flugobjekte wurden von Luftabwehrkräften abgeschossen“, drei weitere seien „vor der Landung deaktiviert“ worden, fügte Aksjonow hinzu. Opfer habe es keine gegeben. Eine der Drohnen sei über einer Ortschaft im Zentrum der Halbinsel explodiert und habe die Fenster mehrerer Häuser zerstört, erklärte der Gouverneur.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Kiew meldet aktuelle Zahlen

Update vom 15. Juni, 8.30 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat am 15. Juni aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden am Vortag 580 russische Kämpfer getötet oder verletzt. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben nicht. Auf Facebook hieß es wie folgt (Gesamtzahl, sowie in Klammer die Verluste binnen eines Tages):

Soldaten: 217.910 (+ 880)

217.910 (+ 880) Panzer : 3955 (+12)

: 3955 (+12) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7667 (+14)

7667 (+14) Artilleriesysteme: 3793 (+10)

3793 (+10) Luftabwehrsysteme: 364 (+0)

364 (+0) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6506 (+24)

6506 (+24) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 15. Juni 2023

Russland greift Heimatstadt von Selenskyj an

Update vom 15. Juni, 7.00 Uhr: Russische Marschflugkörper haben nach Angaben des Gouverneurs der Region, Serhiy Lysak, in der Nacht zwei Industriekomplexe in der Stadt Kryvyi Rih getroffen. Lysak teilte mit, die Einschläge hätten erhebliche Schäden verursacht, darunter auch zerstörte Gaspipelines. Es seien Brände ausgebrochen, die die Rettungskräfte bereits gelöscht haben.

Ukraine-Krieg: Kadyrow sorgt für Verwirrung

Update vom 15. Juni, 6.10 Uhr: Für Verwirrung sorgte der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow mit einer Suchmeldung für seinen Cousin, den Duma-Abgeordneten Adam Delimchanow. Erst schrieb der Chef der russischen Teilrepublik, Delimchanow sei im Kriegsgebiet in der Ukraine verschollen. Er könne ihn einfach nicht finden. „Er meldet sich nicht.“ Stunden später behauptete Kadyrow dann auf Telegram, Delimchanow sei weder verschwunden noch getötet, „nicht mal verletzt“. Er habe die Gerüchte über das Verschwinden seines Cousins in erster Linie befeuert, um ukrainische Medien hereinzulegen.

Ukraine-Krieg: Kiew meldet hohe russische Verluste

Erstmeldung vom 15. Juni: Das ukrainische Militär hat den russischen Besatzungstruppen bei seiner Offensive hohe Verluste zugefügt - zumindest behauptet das die Regierung. „Die ukrainische Armee hat, trotz gegenteiliger russischer Falschnachrichten, während ihrer Offensive im Vergleich zu den Okkupanten nur einen Bruchteil von deren Verlusten erlitten“, schrieb die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram. Ihren Angaben nach liegt das Verhältnis im Raum Bachmut bei fast 1:9, im Süden der Ukraine bei gut 1:5. Unabhängig sind diese Angaben nicht zu überprüfen.

In den vergangenen Tagen hatte das russische Verteidigungsministerium mehrfach erklärt, die Offensive der Ukrainer vereitelt und den angreifenden Truppen große Verluste zugefügt zu haben. Kremlchef Wladimir Putin sprach - offenbar unter Bezug auf die Zahlen des Ministeriums - von „katastrophalen Verlusten“ für Kiew. Maljar dementierte diese Angaben und bezeichnete sie als Teil einer Desinformationskampagne mit dem Ziel der Demoralisierung.

Ukraine-Krieg: Brand im Wärmekraftwerk führt zu Stromengpässen in Rostow

Im Süden Russlands nahe der Grenze zur Ukraine ist derweil ein Brand in einem Wärmekraftwerk ausgebrochen. Rund 150 Mitarbeiter des Kraftwerks in Nowotscherkassk wurden Angaben des russischen Zivilschutzes zufolge am Mittwoch evakuiert. Der Betrieb wurde vorübergehend eingestellt. Der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, berichtete auf Telegram von drei verletzten Arbeitern. Im Internet veröffentlichte Videos vom Ort des Geschehens zeigten schwarze Rauchschwaden, die vom Dach des Kraftwerks aufstiegen.

Der Zivilschutz sprach auf Telegram von einem Gasleck als Ursache des Brandes und schloss „Außeneinwirkung“ aus. Zuletzt waren mehrfach Industrieanlagen nach Drohnenangriffen in Flammen aufgegangen. (mit Agenturen)