Gegenoffensive im Gang: Ukraine meldet schwere russische Verluste

Von: Stefan Krieger

Teilen

Die Ukraine erobert mit Beginn der angekündigten Gegenoffensive Gebiete zurück. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Erfolgsmeldungen der Ukraine : Hanna Maljar widerspricht russischen Meldungen

: Hanna Maljar widerspricht russischen Meldungen Russische Verluste im Ukraine-Krieg : Kiew meldet aktuelle Zahlen

im : Kiew meldet aktuelle Zahlen Dieser News-Ticker zur Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert. Die Informationen stammen teilweise von den Kriegsparteien aus der Ukraine und Russland. Sie lassen sich nicht immer unabhängig prüfen.

Update vom 15. Juni, 7.00 Uhr: Russische Marschflugkörper haben nach Angaben des Gouverneurs der Region, Serhiy Lysak, in der Nacht zwei Industriekomplexe in der Stadt Kryvyi Rih getroffen. Lysak teilte mit, die Einschläge hätten erhebliche Schäden verursacht, darunter auch zerstörte Gaspipelines. Es seien Brände ausgebrochen, die die Rettungskräfte bereits gelöscht haben.

Nach Angaben des Militärs wurden in der Nacht vier Marschflugkörper von Russland aus abgefeuert. Eine der Raketen wurde von der ukrainischen Luftabwehr zerstört, die übrigen trafen Industrieanlagen in der Region Dnepropetrowsk, wo Kryvyi Rih liegt. Es ist das zweite Mal, dass Kryvyi Rih – die Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj – in dieser Woche zum Ziel russischer Luftangriffe wurde.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Kadyrow sorgt für Verwirrung

Update vom 15. Juni, 6.10 Uhr: Für Verwirrung sorgte der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow mit einer Suchmeldung für seinen Cousin, den Duma-Abgeordneten Adam Delimchanow. Erst schrieb der Chef der russischen Teilrepublik, Delimchanow sei im Kriegsgebiet in der Ukraine verschollen. Er könne ihn einfach nicht finden. „Er meldet sich nicht.“ Stunden später behauptete Kadyrow dann auf Telegram, Delimchanow sei weder verschwunden noch getötet, „nicht mal verletzt“. Er habe die Gerüchte über das Verschwinden seines Cousins in erster Linie befeuert, um ukrainische Medien hereinzulegen.

Kadyrows Truppen, die für ihre besondere Brutalität berüchtigt sind, kämpfen im Ukraine-Krieg und wurden zuletzt insbesondere nach Marjinka verlegt. Die inzwischen weitgehend zerstörte Kleinstadt westlich von Donezk versuchen die russischen Truppen seit Monaten zu erobern.

Ukrainische Soldaten fahren auf einem Mannschaftstransportwagen an der Frontlinie bei Bachmut. © Iryna Rybakova/dpa

Ukraine-Krieg: Kiew meldet hohe russische Verluste

Erstmeldung vom 15. Juni: Das ukrainische Militär hat den russischen Besatzungstruppen bei seiner Offensive hohe Verluste zugefügt - zumindest behauptet das die Regierung. „Die ukrainische Armee hat, trotz gegenteiliger russischer Falschnachrichten, während ihrer Offensive im Vergleich zu den Okkupanten nur einen Bruchteil von deren Verlusten erlitten“, schrieb die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram. Ihren Angaben nach liegt das Verhältnis im Raum Bachmut bei fast 1:9, im Süden der Ukraine bei gut 1:5. Unabhängig sind diese Angaben nicht zu überprüfen.

In den vergangenen Tagen hatte das russische Verteidigungsministerium mehrfach erklärt, die Offensive der Ukrainer vereitelt und den angreifenden Truppen große Verluste zugefügt zu haben. Kremlchef Wladimir Putin sprach - offenbar unter Bezug auf die Zahlen des Ministeriums - von „katastrophalen Verlusten“ für Kiew. Maljar dementierte diese Angaben und bezeichnete sie als Teil einer Desinformationskampagne mit dem Ziel der Demoralisierung.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Fast 700 Soldaten binnen 24 Stunden getötet oder verletzt

Der ukrainische Generalstab hat am 14. Juni aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden am Vortag fast 700 russische Kämpfer getötet oder verletzt. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht. Auf Facebook hieß es wie folgt (Gesamtzahl, sowie in Klammer die Verluste binnen eines Tages):

Soldaten: 217.330 (+ 680)

217.330 (+ 680) Panzer : 3943 (+8)

: 3943 (+8) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7653 (+11)

7653 (+11) Artilleriesysteme: 3783 (+17)

3783 (+17) Luftabwehrsysteme: 364 (+1)

364 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6482 (+9)

6482 (+9) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 14. Juni 2023

Ukraine-Krieg: Brand im Wärmekraftwerk führt zu Stromengpässen in Rostow

Im Süden Russlands nahe der Grenze zur Ukraine ist derweil ein Brand in einem Wärmekraftwerk ausgebrochen. Rund 150 Mitarbeiter des Kraftwerks in Nowotscherkassk wurden Angaben des russischen Zivilschutzes zufolge am Mittwoch evakuiert. Der Betrieb wurde vorübergehend eingestellt. Der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, berichtete auf Telegram von drei verletzten Arbeitern. Im Internet veröffentlichte Videos vom Ort des Geschehens zeigten schwarze Rauchschwaden, die vom Dach des Kraftwerks aufstiegen.

Der Zivilschutz sprach auf Telegram von einem Gasleck als Ursache des Brandes und schloss „Außeneinwirkung“ aus. Zuletzt waren mehrfach Industrieanlagen nach Drohnenangriffen in Flammen aufgegangen. (mit Agenturen)