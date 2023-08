Russen attackieren an sechs Fronten – Ukraine: „Stoppen die Angreifer“

Von: Franziska Schwarz

Teilen

In der Großstadt Saporischschja gibt es weitere Todesopfer. Die Linien verschieben sich offenbar nur langsam – oder gar nicht. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew – Im Ukraine-Krieg hat es erneut einen Raketentreffer auf Saporischschja: gegeben. Es gab wohl mindestens einen Toten und 16 Verletzte. Am Vortag hatten russische Raketen in der Stadt mindestens drei Menschen getötet. Zwei der Toten waren nach ukrainischen Berichten junge Straßenmusikerinnen, die noch kurz zuvor Musik gemacht hatten.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Selenskyjs Armee unter Druck

Die ukrainische Armee steht ohnehin weiter unter starkem Druck. Nach Angaben des Generalstabs in Kiew griffen russische Truppen an in der Nacht zum Freitag (11. August) an folgenden Frontabschnitten an:

Awdijiwka

Bachmut

Kupjansk

Lyman

Marjinka

Schachtarsk

Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 11. August 2023

Ukraine-Krieg: Gegenoffensive kommt nur an zwei Fronten voran

Unterstützt wurden die Angriffe durch Artillerie und Luftwaffe. Es gelinge aber jeweils, die Angreifer zu stoppen, hieß es. Die Militärangaben sind unabhängig nicht zu überprüfen.

Der Bericht nannte nur zwei Abschnitte, an denen die Ukraine selber angreife – Richtung Melitopol und Berdjansk im Süden. Dort hofft die ukrainische Armee mit ihrer Gegenoffensive, das Asowsche Meer zu erreichen und die russische Landverbindung zur Halbinsel Krim zu unterbrechen. In der Region haben sich die russischen Truppen aber besonders stark verschanzt. Die ukrainische Offensive läuft seit zwei Monaten, bleibt aber bisher hinter den hohen Erwartungen zurück. (mit Agenturmaterial)