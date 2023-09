Ukraine-Krieg: Russischer Angriff auf Donau-Hafen – Selenskyj entlässt Resnikow

Moskau greift Region Odessa an. Der ukrainische Präsident Selenskyj entlässt seinen Verteidigungsminister. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Konflikt im Schwarzen Meer: Russland meldet Zerstörung von ukrainischen Militärbooten

Update vom 4. September, 8.45 Uhr: Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut die ukrainische Hafeninfrastruktur am Schwarzen Meer und an der Donau mit einer massiven Angriffswelle überzogen – kurz bevor Präsident Recep Erdogan nach Sotschi reist. In der südlichen Region Odessa habe die ukrainische Luftwaffe 17 russische Drohnen abgeschossen, teilte der örtliche Gouverneur Oleg Kiper am Montag (4. September) im Online-Dienst Telegram mit. In der für den Getreideexport wichtigen Hafenstadt Ismajil richteten die Geschosse demnach etliche Schäden an.

In mehreren Gebieten des Bezirks Ismajil seien „Lager- und Produktionsgebäude, landwirtschaftliche Maschinen und Ausrüstungen von Industrieunternehmen beschädigt“ worden, erklärte Kiper weiter. Angaben zu möglichen Opfern machte er zunächst nicht.

Bereits am Sonntag hatte Russland die Donauhäfen erneut verstärkt ins Visier genommen. Nach ukrainischen Angaben wurden bei dem Beschuss eines zivilen Industriegeländes an der Donau zwei Menschen verletzt. Zudem wurden weitere Drohnenangriffe aus der Schwarzmeerregion Odessa gemeldet.

Russland meldet Zerstörung von vier ukrainischen Militärbooten mit Besatzung

Kiew/Moskau – Russland hat eigenen Angeben zufolge vier ukrainische Militärboote mit Soldaten an Bord im Schwarzen Meer versenkt. In der Nacht zu Montag hätten Marineflieger der russischen Schwarzmeerflotte vier Schnellboote des US-Herstellers Willard „mit Landungstruppen der ukrainischen Streitkräfte“ zerstört, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Montag im Online-Dienst Telegram. Demnach waren die Boote auf dem Weg zum Kap Tarchankut an der Küste der Krim.

Laut Russland hatten seine Streitkräfte bei einem ähnlichen Angriff am Mittwoch bereits vier ukrainische Militärboote mit bis zu 50 Soldaten an Bord im Schwarzen Meer versenkt.

Die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim wird seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine von Kiew ins Visier genommen. Zuletzt haben die Angriffe an Zahl und Intensität zugenommen. Die Ukraine hat wiederholt erklärt, die Krim zurückerobern zu wollen.

Mitten im Ukraine-Krieg: Selenskyj entlässt Verteidigungsminister Resnikow

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entlässt seinen Verteidigungsminister und will mitten in der Gegenoffensive nun den jungen Politiker Rustem Umerow in dem Amt sehen. Er werde dem Parlament den 41 Jahre alten Chef des staatlichen Vermögensfonds als Nachfolger des geschassten Olexij Resnikow vorschlagen, teilte Selenskyj am Sonntag (4. September) in seiner abendlichen Videobotschaft mit. Resnikows Abgang war seit Längerem erwartet worden.

Der Unternehmer und Investor Umerow, der krimtatarischer Abstammung ist, setzt sich seit Jahren für eine Befreiung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim ein. Als neuer Verteidigungsminister hätte er weniger auf den Verlauf der aktuellen Gegenoffensive Einfluss, die Verantwortung haben Selenskyj als Oberbefehlshaber der Streitkräfte und die Generäle. Umerow müsste sich vor allem um die Finanzierung der Armee und um deren Ausstattung mit Waffen und Munition sowie um die Versorgung kümmern. (Mit Agenturmaterial)