Flucht vorm Ukraine-Krieg: Oligarch lässt sich krankschreiben – und besteigt Mount Everest

Von: Jens Kiffmeier

Für die Front zu krank: Oligarch Ihor Kushnir drückte sich vor dem Dienst an der Front – um den Mount Everest zu besteigen. © robertharding/Ukrainian News/imago/Montage

Ganz schön gerissen: Ein Oligarch drückt sich vor dem Kriegsdienst zur Gegenoffensive – und reist in die Berge. Trotz Krankschreibung besteigt er den Mount Everest.

Kiew - Zur Erholung in die Berge, statt Griff zur Waffe: Eigentlich befindet sich die Ukraine in einem harten Abwehrkampf gegen Russland. Dafür mobilisiert sie alle Männer zur Verteidigung. Es herrscht Kriegsrecht. Doch nicht alle folgen offenbar dem Ruf. So scheinen sich insbesondere die Oligarchen aus der Elite um den Dienst herumzudrücken. Ein besonders dreister Fall hat nun für Aufsehen und Empörung gesorgt.

Ukraine-Krieg: Oligarch besteigt mit Frau den Mount Everest – trotz Krankschreibung

Ihor Kushnir, der Leiter des teil-staatlichen Baukonzerns Kyivmiskbud, soll vor einigen Monaten trotz des Ukraine-Krieges in den Urlaub ins Ausland gereist sein. Unter einem Vorwand ließ er sich beurlauben. Aufgrund seiner Schwerbehinderung ließ er sich einfach krankschreiben. Soweit so gut eigentlich – allerdings berichtete die ukrainische Tageszeitung Pravda am Donnerstag (6. Juli) unter Berufung auf Recherchen des Rechercheprojekts Bihus, dass der Oligarch zusammen mit seiner Frau Oksana den Mount Everest bestiegen habe.

Der Mount Everest ist einer der höchsten Gipfel der Welt mit 8849 Metern. Doch da stellt sich sogleich die Frage, wie es einem gesundheitlich beeinträchtigten Mann gelungen sein kann, die Ukraine zu verlassen und den Berg zu bezwingen. Die Zeitung bezeichnet dies als „ein Rätsel“. War also die Kriegsdienstverweigerung getürkt? Oder ist die Bergbesteigung erlogen?

Angesichts der Recherchen sah sich der Bauunternehmer gezwungen, eine Stellungnahme abzugeben. Über sein Unternehmen ließ er mitteilen, dass er seit 2005 mehrere Krebsoperationen hatte und seitdem tatsächlich einen Behindertenstatus besitze. Dies berechtige ihn auch zu regelmäßigen Untersuchungen im Ausland.

Gleichzeitig wurde jedoch die Besteigung des Mount Everest bestätigt. Dies sei laut seiner Aussage ein lang gehegter Lebenstraum, den er sich zusammen mit seiner Frau Oksana erfüllt habe. Auf dem Gipfel hätten sie die ukrainische Flagge gehisst.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Oligarch drückt sich vor Kriegsdienst – wegen hoher Verluste?

Allerdings dürfte dies die Landsleute nicht wirklich beruhigen. Die ukrainischen Streitkräfte führen seit Wochen eine harte Gegenoffensive gegen Russland im Ukraine-Krieg. Die Kämpfe sind jedoch mit hohen Verlusten verbunden und die Geländegewinne verlaufen nur langsam. Militärbeobachter diskutieren bereits, ob die Gegenoffensive gescheitert sein könnte. Die Truppen müssen Meter um Meter gegen die Invasoren kämpfen – auch weil Russland die Offensive erwartet und weite Teile der Front vermint hat. Daher gestaltet sich ein Durchbruch selbst mit den überlegenen West-Panzern schwierig.

Junge Männer müssen bei Kriegsrecht im Land bleiben

Die meisten ukrainischen Männer und Frauen können den Wirren des Krieges nicht entkommen, da seit Beginn des russischen Angriffskrieges das Kriegsrecht gilt. Das bedeutet, dass Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen und für den Wehrdienst zur Verfügung stehen müssen. Dennoch häufen sich die Berichte darüber, dass insbesondere Angehörige der reichen Oberschicht Sonderregeln für sich in Anspruch nehmen.

Sonderrechte im Ukraine-Krieg: Oligarchen machen Urlaub in Nizza

Die Mount-Everest-Besteigung von Kushnir ist dabei nur ein weiterer Fall von vielen. So wurden unlängst auch viele andere Oligarchen im Urlaub erwischt. Viele von ihnen sollen bevorzugt an der Côte d‘Azur in Frankreich gesichtet worden sein, unter ihnen der Ex-Ukraine-Präsident (1994 - 2005) Leonid Kutschma oder Ökonomen Serhij Ljowotschkin von der oppositionellen „Platform For Life“, der eigens mit einem Privatjet von Wien nach Nizza flog. Insofern befindet sich Kushnir in bester Gesellschaft. Seine Landsleute ärgert es trotzdem. (jkf)

