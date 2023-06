Minen im Boden: Ukrainischer Landwirt schickt spektakuläre Erfindung aufs Schlachtfeld

Von: Patrick Mayer

Im Süden der Ukraine will ein Landwirt trotz der schweren Kämpfe offensichtlich nicht auf seine Ernte verzichten - und wird inmitten des Chaos kreativ.

München/Cherson/Saporischschja - In den Wirren des Ukraine-Kriegs muss vielerorts die Arbeit trotzdem weiterlaufen. So hart es klingt, gehen in dem geschundenen Land viele Menschen wie gewöhnlich zur Arbeit, während auf den Schlachtfeldern im Osten sowie im Süden getötet und gestorben wird.

Ukraine-Gegenoffensive: Landwirt im Süden macht aus Traktor einen Minenräumer

Das gilt nicht zuletzt für die omnipräsente Landwirtschaft, dem Hauptwirtschaftszweig der gesamten Ukraine. Minen, Blindgänger, vergrabene Munition - es ist ein mühsamer Job, den manch unerschrockener Landwirt sogar in Gebieten verrichtet, wo ukrainische Truppen und russische Armee erbittert gegeneinander kämpfen.

Zum Beispiel an der südlichen Front zwischen der Region Saporischschja, dem Dnipro, der Oblast Cherson und Melitopol am Asowschen Meer. Irgendwo in diesem riesigen Territorium soll jenes Video entstanden sein, das bei Twitter viel Aufmerksamkeit weckt. Es zeigt, wie ein Landwirt seinen großen Traktor in einen Minenräumer umgewandelt hat. Doch damit nicht genug.

Zuerst sticht die wuchtige Front des Gefährts ins Auge. Freilich will der Landwirt wohl auch seinen Traktor, also sein Hab und Gut, vor einer möglichen Minen-Explosion schützen. Gleichzeitig bekundet der Besitzer aber offensichtlich seine Sympathie und Identifikation mit den ukrainischen Streitkräften, deren Emblem er auf das imposante Stahlschild gezeichnet hat.

Minen im Ukraine-Krieg: Traktor fährt ferngesteuert über einen Acker im Süden

Erst beim zweiten Blick fällt auf: In der Fahrerkabine sitzt niemand, während sich der Traktor zielstrebig fortbewegt und mit einem hinten montierten Pflug die Erde umpflügt. Die landwirtschaftliche Maschine fährt ferngesteuert. Aber: Wie ist das möglich?

„Der Farmer konnte es kaum erwarten, dass sein Land von nicht explodierten Kampfmitteln befreit wird. Also hatte er eine Idee, baute eine ferngesteuerte Traktordrohne und begann gleichzeitig mit der Minenräumung sowie der Aussaat seines Landes“, heißt es auf dem Twitter-Account, auf dem das Video geteilt wurde. Und tatsächlich: Plötzlich filmt jemand, offenbar der Landwirt selbst, in sicherem Abstand in einem Auto einen Laptop, von dem aus der Traktor offenbar gesteuert wird.

Hinter der fast schon komisch anmutenden Anekdote steht bitterer Ernst: Laut Website des Europäischen Rates liegt der „Anteil von Weizen an den Gesamtausfuhren in Entwicklungsländer und in Industrieländer bei 17,7 % bzw. 9,9 %. Der Anteil von Mais an den Gesamtausfuhren in Entwicklungsländer und in Industrieländer liegt bei 25,6 % bzw. 24,7 %“. Die Ukraine ist damit einer der weltgrößten Exporteure für Weizen und Mais.

Der Vorsitzende des Agrarausschusses des ukrainischen Parlaments, Oleksandr Haydu, hatte bereits im März alarmierende Zahlen zu Auswirkungen der Bombardements und Kämpfe auf die Landwirtschaft vorgestellt. Laut Nachrichtenagentur Reuters wird es Jahrzehnte dauern, die Verschmutzung und Verseuchung von Böden, Feldern und Wäldern wieder zu bereinigen.

Ukraine-Krieg: Millionen Hektar Land sind nach Angriff Russlands verunreinigt

Mehr als fünf Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche seien etwa durch Minen oder Sprengstoffüberreste verunreinigt, erklärte Haydu damals laut RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Aufgrund von Minen oder gefährlichen Sprengkörpern auf landwirtschaftlichen Flächen ist es oft unmöglich, diese zu bestellen.“ Statt auf 7,7 Millionen Hektar wie üblich habe man zum Beispiel die Wintersaat nur auf 4,5 Millionen Hektar ausbringen können, berichtete der Abgeordnete. Der im Video beschriebene Landwirt ließ sich dank seiner Kreativität von alledem nicht abhalten. (pm)