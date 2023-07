Nächste Phase der Gegenoffensive – Kiew hat noch 30.000 Soldaten übrig

Von: Bona Hyun

Ukraine-Krieg: Die nächste entscheidende Phase der Gegenoffensive beginnt offenbar. © Ukrinform/dpa

In der nächsten Phase der ukrainischen Gegenoffensive könnten die Angriffe der Russen stark zunehmen. Dafür hat die Ukraine wohl noch Reserven parat.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg : Vorgehen für nächste Phase eingeleitet

im : Vorgehen für nächste Phase eingeleitet Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber teils auch von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine sowie deren Verbündeten. Einige Angaben lassen sich deshalb zum Teil nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Nach mühsamen Kämpfen wird offenbar die nächste entscheidende Phase der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg eingeleitet. Bisher sei man sehr vorsichtig vorgegangen, sagte jüngst der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Jetzt könnten die „dazugehörigen Aktionen“ beginnen. Die ukrainische Armee befindet sich seit nunmehr 17 Monaten im Ausnahmezustand und zeigt weiterhin starken Widerstand gegenüber den Invasoren. Für die nächste Phase ihres Vorgehens sollen die ukrainischen Truppen bereits Reserven parat haben.

Gegenoffensive der Ukraine geht offenbar in die nächste Phase

Nach den stürmischen ersten Tagen der Gegenoffensive, in denen Kiew herbe Verluste erlitt, konzentrierten sich die Streitkräfte darauf, die russischen Verteidigungsreihen zu schwächen. Vor allem die Verluste bei Artilleriesystemen auf Moskaus Seite sind in diesen Tagen immens. Laut der Moscow Times versucht Russland derzeit verzweifelt, die Artillerieverluste auszugleichen.

Zusammen mit den Angriffen auf Kommandostützpunkte und Munitionsdepots im Hinterland hat diese Taktik dazu geführt, dass die Ukraine an vielen Stellen der Front mittlerweile die Feuerüberlegenheit hat – und die Verteidigungsreihen der Russen ausgedünnt sind.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Kiew hat mehr als 30.000 Soldaten zur Verfügung

Die nächste Phase könnte laut dem Militärhistoriker Phillips O´Brien darin bestehen, dass die Angriffe auf die russischen Verteidigungsstellungen selbst stark zunehmen. Es könnte also wieder zu einem Szenario kommen wie in den ersten Tagen der Gegenoffensive: Dabei griff eine vergleichsweise hohe Zahl an Infanteristen, Panzern und Schützenpanzern die Stellungen der Russen an.

Ist diese Phase erfolgreich abgeschlossen, würde ein Angriff mit den verbleibenden Einheiten am schwächsten Punkt der Front erfolgen. Die Ukraine hat dafür wohl noch mehr als 30.000 Soldaten zur Verfügung und den größten Teil des aus dem Westen gelieferten Geräts. Ein großes Problem bleiben die großflächigen Minenfelder, die die Russen immer wieder neu auslegen und die sich für die ukrainischen Truppen als gefährliche Fallen herausstellen. Die Truppen können sich nur langsam durchkämpfen. Die einzige Hoffnung: „Einen Korridor zu finden, durch den eine große Zahl an Einheiten brechen kann. Wo das sein wird, deutet sich aktuell noch nicht an“, sagte unlängst die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre.

Putin und Lukaschenko versuchen Gegenoffensive kleinzureden

Trotz hoher russischer Verluste versucht Präsident Wladimir Putin stets, die Gegenoffensive der Ukraine kleinzureden. Bei einer Begrüßung durch Putin zu einem Treffen in St. Petersburg sagte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko laut russischen Nachrichtenagenturen: „Es gibt keine Gegenoffensive.“ Putin entgegnete: „Es gibt sie, aber sie ist gescheitert.“ US-Generalstabschef Mark Milley hatte kürzlich erklärt, die ukrainische Gegenoffensive sei „weit von einem Misserfolg entfernt“, werde aber lang, hart und blutig sein. (Mit Agenturen)