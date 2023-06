Alligator gegen Leopard: Putins Kampfhubschrauber jagen erfolgreich die deutschen Panzer

Von: Jens Kiffmeier

Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg stockt. Ein Grund sind Putins Alligator-Hubschrauber, die den deutschen Leopard-Panzern das Fürchten lehren.

Kiew/Moskau - Zu wenig Geländegewinne, zu hohe Verluste bei Soldaten und Panzern: Die Gegenoffensive der Ukraine verläuft schleppender als gedacht. Das musste Präsident Wolodymyr Selenskyj jetzt mehrfach einräumen. Bislang konnte der Vorteil der modernen West-Panzer noch nicht ausgespielt werden - wohl auch, weil Russland ein probates Gegenmittel gefunden hat.

Putins Wunderwaffe: Alligator Ka-52 setzt Leopard-Panzer bei Gegenoffensive außer Gefecht

Die neue Wunderwaffe im Arsenal von Russlands Präsidenten Wladimir Putin soll der Ka-52-Hubschrauber sein, genannt der „Alligator“. Er gilt übereinstimmenden Berichten zufolge als Leopard-Jäger. Das bestätigte der Militärexperte Markus Reisner dem Nachrichtensender ntv. Statt nur noch „stumpf Panzerkolonnen in Bewegung zu setzen“, würde Russland seine Angriffe im Ukraine-Krieg mit Kampfhubschraubern begleiten, die aus einer großen Entfernung Raketen auf die Ukrainer abfeuern. Dadurch hätten die russischen Streitkräfte eine Überlegenheit am Himmel gewonnen, denen ihre Gegner bei ihrer Gegenoffensive kaum was entgegenzusetzen hätten.

Kampfhubschrauber: Ka-52 Alligator Reichweite: 1100 Kilometer Kosten: 16 Millionen US-Dollar Wie viele besitzt Russland? 130

Offensive im Ukraine-Krieg: Russland zieht Kampfhubschrauber Ka-52 bei Saporischschja zusammen

Besonders in der Region rund um Saporischschja war die Offensive der Ukraine zuletzt ins Stocken geraten. Hier sollen auch auffällig viele Kampfhubschrauber durch Russland eingesetzt werden. Laut einem Bericht des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) wurden etwa 100 Kilometer hinter diesem Frontabschnitt mehr als 20 Hubschrauber zusammengezogen. Analysiert wurde dies anhand von Satellitenbildern. Demnach sollen am Flughafen Berdjansk 27 einsatzfähige Hubschrauber stationiert sein, darunter neun Mi-8- oder Mi-24-Hubschrauber und dreizehn Ka-29-Hubschrauber sowie fünf Ka-52-Hubschrauber.

Stellt für die Leopard-Panzer eine große Gefahr dar: der russische Ka-52 Alligator Kampfubschrauber. © IMAGO/RIA Novosti

Abschuss vom Leopard-Panzer: War Russlands Alligator beteiligt?

Laut einem Bericht der Financial Times soll der „Alligator“ unter anderem für den aufsehenerregenden Angriff auf eine Panzerkolonne der ukrainischen 47. Brigade verantwortlich gewesen sein, bei dem kürzlich drei US-amerikanische Bradley-M2-Schützenpanzer zerstört wurden. Zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte auch schon einige deutsche Leopard-2-Panzer verloren, die Moskau stolz als Trophäen zeigte. Ob diese tatsächlich auch durch die Alligator-Hubschrauber attackiert worden sind, lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

Kosten, Bewaffnung und Reichweite - das ist der Ka-52 Alligator

Fest steht aber: Die Angriffe aus der Luft sind für die West-Panzer eine große Gefahr. Der Hubschrauber Kamow Ka-52 Alligator ist bei der russischen Armee seit 1997 im Einsatz und soll rund 16 Millionen Dollar (15,1 Millionen Euro) kosten. Der Alligator, der über zwei übereinander liegenden Hauptrotoren verfügt und über eine Reichweite von 1100 Kilometern fliegt, ist mit einer 30-mm-Maschinenkanone vom Typ 2A42-1 als Standardwaffe und mehreren Raketensystemen ausgestattet. Damit kann er seine Ziele aus einer Entfernung von rund zehn Kilometern angreifen und ist damit außer Reichweite vieler Gegenangriffe, heißt es in einem Bericht von Military Factory.

Die West-Panzer, die der Ukraine bei der Gegenoffensive eine Überlegenheit zusichern sollen, sind den Angriffen damit fast schutzlos ausgeliefert. Die Fortschritte verliefen „langsamer als gedacht“, musste Selenskyj erst kürzlich in einem BBC-Interview einräumen. Und auch in den US-Geheimdiensten wächst die Skepsis. Die bisherigen Erwartungen an die ukrainische Offensive sei an „keinem Frontabschnitt“ erfüllt worden, zitierte der Nachrichtensender CNN einen hochrangigen Beamten.

Ka-52-Heli abgeschossen: Ukraine vermeldet Erfolg

Dennoch ist die ukrainische Armee nicht völlig chancenlos gegen den Alligator. Nach einer Recherche der Plattform Oryx sollen seit Kriegsbeginn bereits 32 Ka-52-Helis abgeschossen worden sein. Denn Putins Wunderwaffe gegen die „Leos“ verfügt über eine Schwachstelle: Zum Abschießen seiner Raketen muss er Militärexperten zufolge eine halbe Minute still in der Luft schweben. Dies macht ihn zumindest in diesem Moment anfällig für Luftabwehrsystemen mit großen Reichweiten. Am Freitag (23. Juni) soll auf diese Weise ein Alligator angeblich abgeschossen worden sein, zumindest vermeldete das der ukrainische Generalstab. (jkf)