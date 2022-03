Nach Putin-Gespräch: Schröder traf sich wohl mit einem weiteren Russland-Oligarchen im Hotel

Von: Yasina Hipp

Altkanzler Gerhard Schröder (r) und Kreml-Chef Wladimir Putin im Jahr 2018. © picture alliance/dpa/POOL SPUTNIK KREMLIN/AP/Alexei Druzhinin

Während in der Ukraine der Krieg wütet, üben sich zahlreiche Politiker in Diplomatie. Auch Altkanzler Gerhard Schröder mischt mit - und trifft sich nun sogar mit einem Putin-Verbündeten.

Moskau - Altkanzler und Nord-Stream-Lobbyist Gerhard Schröder inszeniert sich im Ukraine-Konflikt* als Vermittler zwischen dem Westen und Kreml-Chef Wladimir Putin. Erst vergangene Woche Donnerstag traf sich Schröder mit Putin zu einem mehrstündigen Gespräch in Moskau*. Die Rolle Schröders in der Krisendiplomatie ist undurchsichtig. So scheint auch die SPD von seiner Moskau-Reise überrascht gewesen zu sein. Bundeskanzler Scholz distanziert sich regelmäßig von seinem Vorgänger. Nun sind laut Informationen der Bild-Zeitung weitere Details zu Schröders mehrtägigem Moskau-Aufenthalt ans Licht gekommen. Offenbar traf sich der 77-Jährige mit einem weiteren Putin-Freund: dem Oligarchen Roman Abramowitsch.

Ukraine-Krieg: Schröders mysteriöses Treffen mit Abramowitsch

Nach der Unterhaltung mit dem Kreml-Chef am Donnerstagabend nutzte Schröder offenbar die Zeit und kam mit Roman Abramowitsch zusammen. Der Bild zufolge soll der Oligarch durch einen Nebeneingang in das Hotel Kempinski gebracht worden sein. Dort hätten sich die beiden Männer dann in Schröders Suite unterhalten. Genau wie mit Putin davor offenbar über mehrere Stunden hinweg.

Roman Abramowitsch ist ein russischer Multimilliardär, der unter anderem den englischen Champions-League-Sieger FC Chelsea besitzt. Sein Vermögen wurde vom amerikanischen Forbes-Magazin auf rund 7,2 Milliarden US-Dollar (etwa 6,6 Mrd. Euro) geschätzt. Großbritannien unterzieht den Oligarchen nun aber auch Sanktionen*. Die in der EU vorhandenen Vermögenswerte Abramowitschs werden eingefroren und er wird zudem nicht mehr in die EU einreisen dürfen.

Roman Abramowitsch, russischer Oligarch und Mulitmilliardär. © picture alliance/dpa/KEYSTONE/Anthony Anex

Anfang des Monats kündigte der 55-jährige Abramowitsch an, seinen Fußballclub verkaufen zu wollen und den Erlös über eine Stiftung den Opfern des Ukraine-Kriegs zugutekommen zu lassen.

Ukraine-Krieg: Details über Gespräche unklar

Informationen, über was genau Schröder und Abramowitsch gesprochen haben, gibt es keine. Offenbar habe aber sogar der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Oligarchen als Unterhändler in den Gesprächen mit Russland vorgeschlagen.

Neben Putin und Abramowitsch habe sich Schröder außerdem noch mit dem Kreml-Berater und ehemaligen Kulturminister Wladimir Medinski getroffen.