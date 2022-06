Russisch-türkischer Deal soll Getreideexport aus der Ukraine sichern - doch Kiew sieht Plan skeptisch

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der Ukraine-Krieg sorgt für Engpässe bei der globalen Getreideversorgung. Ein Deal zwischen Russland und der Türkei soll nun Abhilfe schaffen. Die Ukraine ist aber skeptisch.

Odessa - Der eskalierte Ukraine-Konflikt dreht sich hauptsächlich um die militärischen Aspekte der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen, die derzeit vor allem im Osten der Ukraine ausgetragen werden. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Doch ein anderes Problem plagt die Welt genauso stark wie die Gefahr eines Krieges: Engpässe bei der Getreideversorgung.

Russische Blockaden im Schwarzen Meer sowie schwere Angriffe stellen ein ernstes Problem für den Export von Getreide aus der Ukraine dar. Verhandlungen zwischen Russland und der Türkei hierzu haben nun nach russischen Angaben offenbar Erfolge gebracht. Russische Medien schilderten einen gemeinsamen Plan mit Ankara, der den erneuten Getreideexport aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa ermöglichen soll.

Ukraine-Krieg: Russland und Türkei mit Vereinbarung für Getreideexport - türkische Marine soll nach Odessa

Die Details zu der Vereinbarung zwischen Russland und der Türkei veröffentlichte die russische Zeitung Izvestia unter Berufung auf einen hochrangigen russischen Beamten. Demnach soll die Ukraine ihre territorialen Gewässer vor der Hafenstadt Odessa für türkische Kriegsschiffe öffnen, die das Gebiet von möglichen Minen säubern werden. So sollen die mit Getreide vollgeladenen Schiffe die Stadt sicher verlassen können, erklärte der russische Beamte.

Bis zu den neutralen Gewässern des Schwarzen Meers sollen die türkischen Kriegsschiffe die ukrainischen Getreideschiffe eskortieren. Ab dem Schwarzen Meer würden schließlich bis zum Bosporus russische Kriegsschiffe das Eskortieren übernehmen, „um Provokationen zu verhindern,“ so der russische Beamte gegenüber Izvestia.

Ukraine-Krieg: Ukraine skeptisch über Deal zwischen Russland und Türkei - Vorwurf gegen Moskau

Das Angebot, die Minen vor Odessa zu säubern, kam von der Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der Deal zwischen Moskau und Ankara hört sich zwar einwandfrei an, doch Kiew ist skeptisch. Die Ukraine fürchtet russische Angriffe auf den Hafen von Odessa, falls die Minen, die zur Verteidigung gelegt wurden, entfernt werden, wie die amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.

Demnach hofft die Türkei an dieser Stelle auf eine Unterstützung der Vereinten Nationen, um die Sicherheitsbedenken der ukrainischen Seite zu beseitigen. Es ist jedoch zweifelhaft, ob dies gelingen wird, zumal die Ukraine selbst nicht an den Verhandlungen teilnahm. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte am Dienstag allerdings an, dass auch Deutschland bei der Getreideversorgung in der Ukraine mit den Vereinten Nation zusammenarbeiten werde. „Es ist sehr wichtig, dass wir das Getreide aus der Ukraine zu exportieren“, sagte Scholz in Vilnius.

Der stellvertretende ukrainische Wirtschaftsminister Taras Kaschka warf Russland gegenüber Bloomberg vor, mit der Verkündung einer Abmachung die Verantwortung für Engpässe beim Getreideexport auf die Ukraine übertragen zu wollen. „Doch Tatsache bleibt, dass die Lebensmittelkrise künstlich durch Russland und nur durch Russland erschaffen wurde“, betonte Kaschka.

Nicht an Landwirtschaft zu denken: In der Ukraine sind viele Ackerflächen wie hier in Cherson Ende März unbrauchbar. © ITAR-TASS /Imago

Ukraine als „Kornkammer der Welt“ - großer Anteil am globalen Getreidemarkt

Die Ukraine wird oft als „Kornkammer der Welt“ charakterisiert. Tatsächlich spielt das Land bei der globalen Getreideversorgung ganz oben mit. In einem Bericht vor Wladimir Putins Angriffskrieg auf die Ukraine veröffentlichte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das US-Landwirtschaftsministerium Zahlen zu den erwarteten Anteilen von ukrainischen Getreideexporten am globalen Markt für 2021/2022.

Weizen: 12 Prozent

12 Prozent Mais: 16 Prozent

16 Prozent Gerste: 18 Prozent

18 Prozent Raps: 19 Prozent

19 Prozent Sonnenblumenöl: 50 Prozent

Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges erlebte der Getreideexport sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland einen Einbruch. Russischen Truppen wurde vorgeworfen, gezielt Angriffe auf Getreidedepots zu verüben und ukrainische Ernten sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge zu stehlen. Satellitenfotos schienen dabei diesen Diebstahl zu bestätigen.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beschuldigten Kreml-Chef Putin, Hunger als Waffe zu benutzen. Moskau würde dabei auch eigene Exporte zurückhalten und somit die Welt „erpressen“, unterstrich von der Leyen. Ähnliche Vorwürfe von Erpressung und Diebstahl kamen auch von US-Außenminister Antony Blinken. Ob die russisch-türkische Initiative dieses Problem nun schlussendlich lösen wird, ist noch unklar. Für eine genaue Einschätzung ist sie noch zu frisch. Dazu kommt, dass der Plan ohne ukrainische Zustimmung nur schwer umsetzbar ist. Russland Außenminister Sergej Lawrow zeigte sich jedenfalls zuversichtlich über eine erfolgreiche Einigung. (bb)