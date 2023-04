Sowjet-Relikte: Experte erklärt die größten Kriegsprobleme der Ukraine – und was sich jetzt ändern muss

Was zum Sieg fehlt

Von Sandra Kathe schließen

Nach der Einschätzung westlicher Experten gibt es in der ukrainischen Armee klaren Verbesserungsbedarf. Viele Probleme stammen noch aus Sowjetzeiten.

Kiew – Seit über einem Jahr überrascht das ukrainische Militär nicht nur die russischen Truppen, sondern auch den Rest der Welt mit seiner Verteidigungstaktik gegen einen vermeintlich übermächtigen Angreifer, der binnen weniger Tage die Kontrolle über das Nachbarland übernehmen wollte. Mit Gegenoffensiven gelang es im Frühjahr und Herbst 2022 wichtige Gebiete von russischer Besetzung zu befreien. Schlachten um besonders umkämpfte Städte wie Mariupol oder Bachmut kosten die angreifende russische Armee aufgrund der heftigen Gegenwehr der Ukrainer tausende Soldaten.

Doch auch wenn die Staats- und Militärführung der Ukraine nicht offen über ihre Verluste spricht, sterben auf der Seite der Verteidigungskräfte ebenfalls täglich Kämpferinnen und Kämpfer. In einer Analyse für die pro-westliche ukrainische Organisation Maidan.org erklärt der britische Militärexperte Glen Grant welche Schlüsse die ukrainische Armee aus dem vergangenen Jahr Ukraine-Krieg ziehen muss. Nur so könnten militärische Ziele erreicht und die Souveränität der Ukraine verteidigt werden. Grant arbeitet etwa für die Non-Profit Organisation Baltic Security Foundation.

+ Um das Leben von mehr ukrainischen Soldaten zu retten, muss die Militärführung einiges ändern, sagt ein britischer Militärexperte. (Symbolbild) © Anatolii Stepanov/AFP

Schwächen im Militär der Ukraine: Viele Probleme noch aus Sowjetzeiten

Dabei stammen viele der Probleme seiner Einschätzung nach noch aus Sowjetzeiten: Logistikprobleme, unverantwortlicher Umgang der Militärführung mit ihrem Personal, bürokratische Hürden. Zwar sei es in Reaktion auf den Krieg notwendig gewesen, bestehende Systeme schnell zu erweitern, um auf die russische Übermacht zu reagieren, schreibt Grant, es sei jedoch die Zeit gekommen, sich von veralteten Strukturen zu lösen. Denn die militärischen Fortschritte des Landes lägen bislang vor allem am „Charakter und Mut der Menschen in der Ukraine“ und nicht unbedingt am guten Militärmanagement oder herausragender Ausbildung.

Das beginne schon bei der Führungskultur im ukrainischen Militär, die Grant als „vielleicht größtes Problem der Militärführung“ bezeichnet. Als Grund dafür sieht er vor allem die Schere zwischen archaischen Militärstrukturen und dem Umstand, dass sich seit Kriegsbeginn viele Zivilpersonen den Verteidigungskräften angeschlossen haben. Während viele dieser Menschen in ihrem bisherigen Leben erfolgreich Unternehmen geführt oder Teams geleitet haben, würden sie nun im Militär mit einer „Ich Chef, du nix“-Mentalität konfrontiert, die häufig nicht den Qualifikationen der Befehlshaber entspräche.

Um dem entgegenzuwirken, müsse man sich weg entwickeln von „blinden Befehlen“ und hin zu einer intelligenten Militärführung, die es lernt, die Stärken ihrer Kämpfer richtig einzusetzen.

Militärexperte zu Problemen der Ukraine: Fehlende Kommunikation und Zweiklassendenken

Auch bei der taktischen Arbeit des Militärs sieht Grant Nachbesserungsbedarf und rät der Ukraine, sich ganz praktisch an einem Konzept der Nato zu orientieren. Es käme nämlich immer wieder zu Situationen, in denen wegen fehlender Regelungen und mangelnder Kommunikation Ukrainer auf Ukrainer schießen. Um das zu vermeiden, sei es wichtig, dass wie in der Einsatzpraxis der Nato jede Einheit, und sei sie auch noch so klein, „klare geografische Grenzen“ befolgt.

Missverständnisse gebe es jedoch nicht nur wegen fehlender Kommunikation unter verschiedenen Einheiten, sondern auch, weil es nach einem Jahr Ukraine-Krieg noch immer ein Zweiklassen-Denken zwischen ukrainischem Militär und den Freiwilligeneinheiten der territorialen Verteidigung gebe. Die zu überwinden und stattdessen ein „Ein-Armee-Konzept“ zu verfolgen, sei eine der wichtigsten Aufgaben der Militärführung der Ukraine im Krieg gegen Russland. „Um ukrainische Verluste zu minimieren, muss ein zukünftiges ‚Ein-Armee-Konzept‘ dafür sorgen, dass jeder, der Uniform trägt, vergleichbare Ausbildung, Ausrüstung und Kommandos erhält“, rät Grant dem ukrainischen Generalstab.

Einsatzkräfte im Ukraine-Krieg: Fehlende Ausbildung und bürokratische Hürden

Generell käme es immer wieder zu Problemen, weil Kämpferinnen und Kämpfer nicht ausreichend ausgebildet und neue Erkenntnisse nicht an alle weitergegeben würden. Dabei könne es nicht nur zu schnelleren militärischen Erfolgen führen, sondern auch zahlreiche Leben ukrainischer Einsatzkräfte retten, wenn Erkenntnisse von den Frontlinien schnell kommuniziert und umgesetzt würden.

Grund, dass solche Erkenntnisse nur verzögert weitergegeben würden, sei nicht nur mangelnde Kommunikation, sondern auch ein bürokratisches System, das noch auf Sowjetzeiten zurückgeht. Dadurch würden wichtige Entscheidungen verlangsamt, was dazu führe, dass immer wieder Einsatzkräfte unnötig ihr Leben verlieren. Als Lösung dafür schlägt Grant ein Gesetz vor, das Militärbefehlshaber wie politische Entscheidungsträger dazu verpflichtet, „verantwortlich und stets so zu handeln, dass man Leben rettet, statt schriftlich festgehaltenen Regeln zu folgen“.

Notwendige Verbesserungen: Ukrainische Militärführung muss weg von alten Strukturen

Auch in Sachen Ausrüstung und Logistik sieht Grant einige Schwierigkeiten, die sich durch ein Umdenken bei der Armeeführung lösen ließen. Denn die Beschaffung von Ausrüstung scheitere immer wieder an „Einfallslosigkeit“ und fehlendem industriellen Sachverstand. So ließen sich durch alternative Beschaffungsstrategien eine deutlich bessere Ausrüstung der Einsatzkräfte erreichen. Als Positivbeispiel nennt Grant ein über hundert Jahre altes Erfolgskonzept: Im Ersten Weltkrieg setzte die britische Regierung unter Premierminister Lloyd George auf ein „Versorgungsministerium“, das mit Fachleuten aus der zivilen Industrie zusammenarbeitete und so von deren Arbeitsweisen und Kontakten profitierte.

Zuletzt rät Grant der Ukraine auch die medizinische Versorgung seiner Truppen zu verbessern und nennt die fehlenden Kenntnisse ukrainischer Kämpfer im Erste-Hilfe-Bereich „kriminell“. Soldaten, die aktuell in der Landesverteidigung verwundet würden, hätten allen Grund, sich zu fragen, ob sie ausreichende Behandlung erhalten. Das gilt auch speziell für alle Verteidigungskräfte, die an psychischen Verletzungen wie posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Statt sich zu überlegen, wie man diese Menschen besser unterstützt, sei mit einem dem neuen Militärgesetz 8271 gegen Ungehorsam und Fahnenflucht eine Basis geschaffen worden, sie zu kriminalisieren.

Eine Lösung dafür könne nur sein, ein Umdenken in der medizinischen Versorgung der Einsatzkräfte voranzubringen. Zudem müsse dafür gesorgt werden, dass in jeder Einheit nicht nur Wissen in den Bereichen Erste Hilfe und Umgang mit mentalen Kriegsfolgen vorhanden ist, sondern auch speziell ausgebildete Offiziere eine Schnittstelle zwischen Armee, Soldaten und deren Familien bilden. (saka)

Rubriklistenbild: © Anatolii Stepanov/AFP