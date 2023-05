Girkin wirft Putin vor, keine „Strategie“ und keine Ziele im Ukraine-Krieg zu haben

Von: Bettina Menzel

Der russische Präsident Wladimir Putin im Jahr 2015 (Archivbild). © picture alliance / dpa | Kirill Kudryavtsev/Pool

Putin fehlt im Ukraine-Krieg eine Strategie, glaubt der prorussische Hardliner Igor Girkin und warnt vor einer drohenden Niederlage Russlands.

Moskau - Der frühere russische Geheimdienstoffizier Igor Girkin - auch unter dem Pseudonym Igor Strelkow bekannt - meldet sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs immer wieder mit Kritik zur Kriegsführung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Wort. Dessen Kurs ist dem Nationalisten Girkin zu lasch und die Erfolge zu gering. Am Sonntag (7. Mai) machte der frühere Separatistenführer dem Kremlchef erneut Vorhaltungen. Putin habe keine Strategie und keine Ziele im Ukraine-Krieg, schrieb Strelkow auf Telegram.

Kritik von früherem Geheimdienstoffizier: „Putin hat kein Ziel und keine Strategie“

Igor Girkin, auch als Igor Strelkow bekannt, bei einer Pressekonferenz im Juli 2014. © picture alliance / dpa | EPA/PHOTOMIG

Igor Girkin führte im Jahr 2014 den Aufstand der moskautreuen Separatisten im Osten der Ukraine an und half Russland damit bei der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Die Ziele des Kriegs in der Ukraine befürwortet, Kritik übt er aber an der Führungsspitze. Der „Kopf des Fisches ist völlig verrottet“, sagte der frühere Separatistenführer im vergangenen Jahr und propagierte auch den Austausch des Präsidenten. „Wenn bis Mai nicht die notwendigen landesweiten Maßnahmen für eine erfolgreiche Kriegsführung getroffen werden, werden wir diesen Krieg nicht gewinnen können“, warnte der Nationalist schon im vergangenen Winter.

Noch immer gebe es keine entsprechenden Maßnahmen, schrieb der prorussische Militärblogger am Sonntag auf Telegram. „Weder organisatorisch noch personell.“ Zudem seien die Ziele des Krieges nicht definiert worden. „Da es kein Ziel gibt, gibt es dementsprechend auch keine Strategie“ und auch keine bewusste Arbeit daran, so die Schlussfolgerung des früheren Separatistenführers. Inzwischen hat sich in Russland mit dem „Club der wütenden Patrioten“ offenbar eine Gruppe von Hardlinern um Girkin gebildet, die Putins Kurs offen kritisieren. Politikbeobachter gehen davon aus, dass die öffentlichen Äußerungen der Ultranationalisten womöglich Einfluss auf Putins Entscheidungen haben.

Ultranationalistischer Militärblogger über Ukraine: „Feind hat Strategie und setzt sie mit aller Kraft um“

Während Girkin im russischen Militär und in der Führungsspitze keine Strategie erkennen kann, sei diese bei der Ukraine durchaus vorhanden. „Der Feind hatte von Anfang an eine solche Strategie und er setzt sie mit aller Kraft um“, so der frühere Geheimdienstoffizier und gibt zu, dass die Ukraine dabei „immer erfolgreicher“ sei. Jetzt müsse man darüber nachdenken, „wie wir den [russischen] Staat, das Land und die Menschen in einer Situation der drohenden militärischen Niederlage retten können“, so der Ultranationalist weiter. Der Krieg werde lang und hart werden, „härter und länger“ als nötig.

Girkin war zunächst ein Verbündeter Putins, wurde dann aber vom Kreml fallengelassen. Im November 2022 war der frühere Geheimdienstoffizier von einem Gericht in den Niederlanden in Abwesenheit zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Girkin einer der Verantwortlichen für den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 mit 298 Personen an Board im Jahr 2014 über dem Osten der Ukraine war. Der Kreml hatte sich damals des Separatistenführers entledigt und Girkin 2014 von seinem Amt als Verteidigungsminister der selbsternannten Donezker Volksrepublik abgesetzt.