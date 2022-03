Unter Tränen bei Live-Konzert: Helene Fischer mit heftiger Verbal-Attacke gegen Putin

Von: Richard Strobl

Helene Fischer bei einem ihrer Auftritte (Symbolbild). © IMAGO / GEPA

Schlager-Star Helene Fischer hat ihr erstes Konzert nach der Geburt gegeben. Dabei schoss sie unter Tränen gegen Russlands Machthaber Wladimir Putin - wegen des Ukraine-Kriegs.

Grindelwald - Die Fans haben sie endlich wieder: Helene Fischer gab am Sonntag ihr erstes Konzert nach der Geburt ihres ersten Kindes. Dieses fand vor knapp 11.000 Menschen im Schweizer Skiort Grindelwald beim sogenannten „SnowpenAir“-Musikfestival statt. Dabei gab die Sängerin auch ein politisches Statement ab - zum anhaltenden Ukraine-Konflikt.

Helene Fischer setzt emotionales Zeichen gegen Putins Ukraine-Krieg

Schon mit ihrer Bühnengestaltung setzte die Schlager-Königin ein klares Zeichen und positionierte sich gegen die russische Invasion in der Ukraine und ließ die Bühne in Blau und Gelb - den Farben der Ukraine - beleuchten. Zudem trug sie eine Schleife in den gleichen Farben. „Ich möchte einfach ein Zeichen der Solidarität senden“, sagte Fischer auf der Bühne zu ihren Fans. Es folgte langer Applaus - Helene Fischer ist sichtlich bewegt und hat Tränen in den Augen.

„Mir bricht es das Herz, das zu sehen“, sagte die gebürtige Russin dann auf der Bühne. „Tagtäglich die Bilder von zerrissenen Familien; von Vätern, Brüdern, Soldaten, Ehemännern, die sterben müssen. Von Frauen, die flüchten müssen.“

Laut Bild wurde sie zudem mit Blick auf Wladimir Putin persönlich: „Ich verabscheue zutiefst, was da gerade vor sich geht. Vor allem diesen einen Menschen, ich glaube, ihr wisst, von wem ich spreche. Dieser eine Mann, der zu viel Macht hat. Aber wenn die ganze Welt zusammenhält ... ich hoffe sehr, dass es bald ein Ende hat!“

Weiter sagte sie: „In meiner akuten Situation nimmt mich das noch mehr mit. Ich bin wahnsinnig emotional gerade zur Zeit, sehr nah am Wasser gebaut.“ Was genau sie damit meinte, das sagte sie nicht - aber offensichtlich spielte sie auf das an, was zuletzt immer wieder Thema war: ihr Privatleben.

Ukraine-Zeichen: Helene Fischer singt Westernhagen-Song

Nach Medienberichten über eine Schwangerschaft im vergangenen Herbst, einem neuen Album und einigen wenigen TV-Auftritten, war sie zuletzt für mehrere Monate von der Bildfläche verschwunden. Am Sonntag gratulierte ihr ein „Bild“-Reporter - „zum Baby“. Fischers Antwort auf die Glückwünsche: „So richtig fit bin ich noch nicht. Das dauert seine Zeit. Alle, die frisch Mama geworden sind, wissen das.“

Nach einer großen Tour im Jahr 2018 hatte sich Fischer zurückgezogen - zuerst für eine Kreativpause, dann wegen der Corona-Pandemie. Zunächst wird sie sich auch weiter rar machen: In Deutschland ist vorerst nur ein einziger Auftritt in diesem Jahr geplant. Am 20. August will die Sängerin auf dem Gelände der Messe München vor rund 150 000 Fans auf der Bühne stehen. Eine Tournee hat sie für 2023 angekündigt.

Fischer wurde 1984 im sibirischen Krasnojarsk geboren, kam aber schon als kleines Kind mit ihrer Familie nach Deutschland. Viele Fans hatten deshalb gespannt gewartet, ob und wie sie sich zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine äußern würde. Am Sonntag nun findet die 37-Jährige klare Worte: „Ich verabscheue zutiefst, was da gerade vor sich geht und vor allem diesen einen Menschen. Ich glaube, ihr wisst, von wem ich spreche. Dieser eine Mann, der zu viel Macht hat.“

Vielleicht wollten die Fans nach diesem schönen gemeinsamen Tag etwas zurückgeben und einen kleinen Beitrag leisten und spenden oder helfen, sagte Fischer unter dem Applaus des Publikums. Anschließend sang sie Marius Müller-Westernhagens Hit „Freiheit“.

Die aktuellen Nachrichten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in unserem News-Ticker zum Ukraine-Krieg. Den Hintergrund zum Ukraine-Konflikt haben wir hier für Sie zusammengefasst.(dpa/rjs)