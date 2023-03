Gelb-blaue Holz-Drohne schlägt in Moskauer Vorort ein – Russland ermittelt

Von: Moritz Serif

Erneut kommt es zu einem Drohnen-Vorfall. Dieses Mal landet eine Drohne ausgerechnet in der Kreml-Hauptstadt. Ein Anwohner hatte sie entdeckt.

Moskau – Die Überreste einer handgefertigten Drohne wurden in Neu-Moskau, einem Teil des Moskauer Ballungsraums, entdeckt. Das berichtet das unabhängige Medium Meduza. So hätten die Telegram-Nachrichtenkanäle Baza und Shot Fotos der Überreste der Drohne veröffentlicht, die ein Anwohner beim Spaziergang mit seinem Hund entdeckt hatte.

Laut des Spaziergängers muss die Flügelspannweite der Drohne etwa zwei Meter betragen haben. Die aus Holz und Styropor gefertigte Konstruktion war in den ukrainischen Landesfarben Gelb und Blau gestrichen. Um die Botschaft noch deutlicher zu machen, hat die Person, die die Drohne gebaut hat, sie mit den Worten „Ruhm für die Ukraine“ beschriftet. Ermittler sind bereits vor Ort tätig, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur TASS.

Wichtiges Kriegsgerät: Ein ukrainischer Soldat mit einer Drohne. © Evgeniy Maloletka/dpa

Unklar ist noch, wer der Eigentümer der Drohne ist. Die Ukraine hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass es zwischen Russland und anderen Ländern zu einem Zwischenfall kommt. Erst vor kurzem gab es Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Russland. Der Kreml hatte eine US-Drohne über dem Schwarzen Meer abgeschossen. „Nicht sicher, unprofessionell und verantwortungslos“ habe sich Russland verhalten, kritisieren die Vereinigten Staaten.

Amerikanische Aufklärungsmissionen finden seit mehreren Jahren regelmäßig im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer statt. Seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 ist das Gebiet stark militarisiert, weshalb es nicht ungewöhnlich ist, dass eine US-Drohne über diesen Gewässern gesichtet wird. Die USA haben Russland in den vergangenen Jahren wiederholt dafür gerügt, dass russische Jets die US-Flugzeuge im Schwarzen Meer überfliegen würde. Nach Angaben des US-Militärs aus dem Jahr 2020 werden rund 90 Prozent der US-Aufklärungsflüge über dem Schwarzen Meer von russischen Jets abgefangen.

Putin will Drohnen aus eigener Produktion

Wladimir Putin will unterdessen Drohnen für seine eigene Produktion herstellen. „Ich bin sicher, dass wir in naher Zukunft eine ganze Familie von Drohnen (aus russischer Produktion – Anm. d. Red.) haben werden“, sagte Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, am Donnerstag (23. März), gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. (mse)