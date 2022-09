Ischinger über Putins „erhebliche Schlappe“ in der Ukraine: „Wird nicht ohne Folgen bleiben, auch politisch“

Von: Marcus Giebel

Mit dem Ukraine-Krieg hat Wladimir Putin nicht nur seinem Ansehen weltweit geschadet, sondern sich womöglich sein politisches Grab geschaufelt. Wolfgang Ischinger sieht ein Ende der Auseinandersetzungen noch in weiter Ferne.

München – Selbst Militär-Experten dürften sich in diesen Tagen beim Blick auf den Ukraine-Krieg verwundert die Augen reiben. Dass die Verteidiger bei ihrer lange geplanten Gegenoffensive in den besetzten Gebieten so rasch vorankommen würden und laut Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits 6000 Quadratkilometer Staatsterritorium zurückerobert haben sollen, war nicht zu erwarten. Den russischen Invasoren bleibt vielerorts nur die kopflose Flucht – wie die Aufnahmen von zurückgelassenen Panzern und anderem schweren Gerät vermuten lassen.

Für Wolfgang Ischinger bedeutet die jüngste Entwicklung „eine erhebliche Schlappe“ für die Armee von Kreml-Chef Wladimir Putin. Im Interview mit t-online mutmaßt der Außenpolitik- und Sicherheits-Experte: „Das wird nicht ohne Folgen bleiben, auch politisch.“ Allerdings bleibt er vorsichtig, will sich nicht zu früh festlegen, ob wir bereits Zeugen einer „weiterreichende(n) Wende im Kriegsgeschehen“ werden.

Putin und der Ukraine-Krieg: Laut Außenpolitik-Exeperte kann Keml-Chef „nicht mehr gewinnen“

Sicher ist sich der langjährige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, der die Bundesrepublik einst als Botschafter in den USA vertrat, „dass Putin diesen Krieg nicht mehr gewinnen kann, wenn man die ursprünglich proklamierten Kriegsziele zugrunde legt: die Auflösung der Ukraine“. Zugleich gibt Ischinger zu bedenken, dass „die russischen militärischen Ressourcen noch lange nicht erschöpft“ sind. Was ihn zu der Erkenntnis führt: „Leider spricht vieles dafür, dass dieser Krieg noch länger andauern wird.“

Womöglich könnten weitere Waffenlieferungen aus dem Westen und damit auch aus Deutschland den ukrainischen Vormarsch beschleunigen. Zuletzt wurden auch die Forderungen von den Grünen und aus der FDP in Richtung Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) lauter, die zögerliche Haltung aufzugeben. Auch über Kampfpanzer wie den Leopard 2 wird offen debattiert.

Auf der Flucht zurückgelassen: Gleich auf drei verwaiste Panzer stieß die ukrainische Armee in diesem Fluss. © IMAGO / Fotostand

Ischinger über zögerliche Waffenlieferungen: „Als wolle sich Deutschland hinter Nato-Partnern verstecken“

Ischinger betont in dem Interview ebenfalls: „Für weitere Offensiven benötigt die ukrainische Armee gepanzertes Gerät.“ Den Hinweis aus der Regierung, „dass auch keiner unserer Partner Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert habe“, sieht der Jurist eher als Ausrede: „Das klingt ein bisschen so, als wolle sich Deutschland hinter den Nato-Partnern verstecken.“

Der Schwabe empfiehlt gerade jetzt ein entschlosseneres Auftreten: „Deutschland könnte seinen Führungsanspruch nun deutlicher machen, indem wir das Argument wie folgt umdrehen: Berlin ist zur Lieferung von Kampfpanzern oder Marder-Schützenpanzern gerne bereit, wenn Washington, London und Paris diesen Schritt mitgehen.“

Angst vor Atomangriff durch Putin: Nukleardoktrin und Partnerschaft Chinas sprechen laut Experte dagegen

Die oftmals angeführte Befürchtung, der mittlerweile auch in Russland vereinzelt offen zum Rücktritt aufgeforderte Präsident Putin, könnte auf die Lieferung von schweren Waffen mit einem Atomschlag reagieren, teilt Ischinger nicht. „Soweit bekannt, sieht die russische Nukleardoktrin den Einsatz nuklearer Waffen nur im Falle existenzieller Bedrohungen des Landes vor. Da dieser Krieg sich seit 2014 aber ausschließlich auf ukrainischem Territorium abspielt, ist diese Voraussetzung nicht gegeben“, betont der 76-Jährige.

Und dann wäre da noch der vermeintlich wichtigste Partner, ohne dessen Einverständnis Putin die Invasion womöglich gar nicht befohlen hätte. „Ein weiteres Argument bei einer solchen Entscheidung könnte sein, dass Russland befürchten müsste, die ohnehin nur halbherzige Unterstützung Chinas vollends zu verlieren“, führt Ischinger im Hinblick auf einen möglichen Vergeltungsschlag aus dem Kreml an: „Und Peking will sicher nicht gerne als Partner im ersten Einsatz nuklearer Waffen seit 1945 gesehen werden.“

Putins Taktik im Ukraine-Krieg: Ischinger vermutet Ausweitung der Zerstörungsakte

Bislang war es mit den USA bekanntlich Chinas großer Gegenspieler auf dem Weltmarkt, der sich zum Abwurf zweier Atomraketen hinreißen ließ, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Infolge der Attacken auf Hiroshima und Nagasaki sollen mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen sein.

77 Jahre später vermutet Ischinger eher, dass Putin die Zivilbevölkerung der Ukraine weiter leiden lassen wird. Gerade als Folge der jüngsten Rückschläge. „Zu befürchten ist, dass Misserfolge der Armee Putin dazu verleiten könnten, solche Zerstörungsakte auszuweiten“, sagte er mit Blick auf die jüngsten Raketenangriffe auf Kraftwerke, wodurch die Energieversorgung zumindest stark beeinträchtigt wurde. Auch wenn die Kreml-Truppen die Ukraine irgendwann tatsächlich wieder verlassen werden, ihre Spuren der Verwüstung werden diese Invasion wohl lange überleben. (mg)