„Es wird mit jedem Tag düsterer“: So leiden die Kinder nach einem Jahr im Ukraine-Krieg

Von: Klaus Rimpel

Teilen

Ein Kind in Kiew schaut sich ein zerstörtes Militär-Fahrzeug aus Russland an. © IMAGO/Ashley Chan/ZUMA Wire

Traurige Bilanz zum Jahrestag: 438 Kinder wurden im Ukraine-Krieg getötet, 3,3 Millionen Minderjährige sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Gibt es Hoffnung?

Kiew – „Ein Jahr Krieg in der Ukraine, das bedeutet 365 Tage Bombardierungen, Kälte, Dunkelheit, Angst, zerstörte Schulen und zerrissene Familien“, so beschreibt Georg Graf Waldersee, der Vorsitzende von Unicef Deutschland, den traurigen Alltag der Kinder, die seit dem 24. Februar 2022 unter den russischen Angriffen leiden. Murat Sahin, der Unicef-Vertreter in der Ukraine, spricht von einem „permanenten Ausnahmezustand“: „Viele Kinder haben Angehörige oder Freunde verloren, haben schreckliche Angriffe miterlebt, mussten fliehen und in einer fremden Umgebung Fuß fassen.“

1,5 Millionen Kinder werden langfristig an Depressionen, Angstzuständen und posttraumatischen Belastungsstörungen erkranken, fürchten die Unicef-Experten. Mehr als 2.300 Schulen wurden beschädigt oder zerstört. Und wegen der permanenten Angriffe auf das Stromnetz funktioniert selbst der Schulunterricht per Computer oft nicht mehr.

Ukraine-Krieg: Unicef zieht zum Jahrestag eine traurige Bilanz

Zum Jahrestag des russischen Angriffs kann Unicef aber auch auf die große Solidarität deutscher Spender und auf beeindruckendes Engagement ukrainischer Jugendlicher verweisen. Da ist etwa die 16-jährige Mariia, deren Wohnhaus in Charkiw durch russische Raketen zerstört wurde und die ins zentralukrainische Poltawa fliehen musste.

29. November 2022: In der ukrainisches Stadt Lwiw trauert eine Frau mit ihren beiden Kindern um ihren verstorbenen Ehemann. © IMAGO/Svet Jacqueline

Heute engagiert sie sich für das „Upshift“-Programm von Unicef und geht in Grundschulen, um mit den Kleinsten spielerisch zu üben, wie sie sich bei Bombenangriffen zu verhalten haben. „Der Krieg hat mir gezeigt, wie unvorhersehbar das Leben ist. Aber solange ich da bin, werde ich immer an einen Sinn hinter allem glauben“, sagt die 16-Jährige.

Familien und Kinder in der Ukraine: Vielen konnte im Krieg auch geholfen werden

Oder der 19-jährige Maksym Turkewitsch aus Lwiw, der Kriegsflüchtlinge medizinisch und psychologisch betreut. „Von jetzt auf gleich hat der Krieg unser normales Leben beendet“, erzählt der Politik-Student. Ähnlich schlimm wie die materiellen Folgen des Krieges seien die psychologischen, glaubt er: „Es wird mit jedem Tag, den dieser Krieg andauert, düsterer, weil wir nicht wissen, wie es in der Zukunft weitergeht. Aber das, was uns antreibt, ist die Hoffnung, dass wir diesen Krieg gewinnen, ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.“

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Unicef versucht, in den so genannten Spilno-Kinderzentren kleine Oasen der Normalität zu schaffen – „Orte, wo Kinder Kinder bleiben können“, wo sie spielen und Sport treiben können, berichtet Unicef-Ukraine-Chef Sahin. Zudem konnte Unicef mehr als 300.000 durch den Krieg in Not geratenen Familien mit je 1.000 Dollar Bargeld helfen. Fast fünf Millionen Menschen in Frontnähe wurden mit Zugang zu sauberem Trinkwasser versorgt. Und rund 500.000 Kindern konnte mit warmer Winterkleidung geholfen werden.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kinder und jungen Menschen in der Ukraine zu einer verlorenen Generation werden“, so das Ziel von Unicef-Deutschland-Chef Graf Waldersee.