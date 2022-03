Schwangere Frau überlebte Klinik-Angriff in Mariupol - jetzt hat sie ihr Baby zur Welt gebracht

Von: Yasina Hipp

Marianna Podgurskaya wenige Tage vor ihrer Entbindung im ukrainischen Mariupol. © picture alliance/AP/dpa/Evgeniy Maloletka

Die Situation in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist in den vergangenen Tagen des Kriegs besonders prekär. Inmitten all dem Chaos gebärt eine Mutter ihr Kind.

Mariupol - Die Lage in der ukrainischen Stadt Mariupol, die direkt am Asowschen Meer liegt, spitzt sich dramatisch zu. Besonders die Lage für die Zivilisten ist katastrophal. Berichten des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) zufolge, harren die Menschen dort ohne Wasser, Strom und Lebensmittel aus. Mehrere Versuche Hilfs- und Fluchtkorridore für die Bevölkerung einzurichten sind gescheitert. Sowohl die ukrainische als auch die russische Seite geben sich gegenseitig die Schuld am Scheitern der Rettung der Zivilbevölkerung. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs seien in Mariupol mehr als 1500 Zivilisten getötet worden, wie der Stadtrat berichtet. Inmitten all des Chaos und der furchtbaren Umstände erblickt nun ein Baby das Licht der Welt.

Ukraine-Krieg: Russischer Angriff auf Geburtenklinik

Besonders der Angriff der russischen Truppen auf eine Geburten- und Kinderklink am vergangenen Mittwoch (09.03.) schockiert. Dabei starben, nach Angaben der örtlichen Behörden, mindestens drei Menschen, 17 wurden verletzt. Schwangere Frauen mussten in Sicherheit gebracht werden. Eine dieser verletzten Frauen ist Marianna Podgurskaya. Fotos zeigen, wie die hochschwangere junge Frau mit Blut und Kratzer im Gesicht die in Trümmer liegende Klink verlässt.

Ukraine-Krieg: Junge Frau gebärt Töchterchen

Gestern nun konnte die Journalistin Olga Tokariuk ein Update zu Marianna Podgurskaya geben. Und das gleicht einem Wunder in diesen schrecklichen Zeiten: Podgurskaya hat in der Nacht zu Freitag ihr Kind, ein kleines Mädchen, zur Welt gebracht. Die Journalistin Tokariuk schreibt dazu auf Twitter*: „Ich habe von einem Verwandten von Marianna - einem schwangeren Mädchen aus dem bombardierten Krankenhaus in Mariupol - ein Update erhalten. Sie konnten sie kurz am Telefon erreichen. Gestern Abend um 22 Uhr brachte Marianna ein Mädchen zur Welt! Es geht ihnen gut, aber es ist sehr kalt in Mariupol und die Bombardierung hört nicht auf.“

Laut der ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk ist ein weiterer Versuch zur Einrichtung eines Hilfskorridors für die Menschen in Mariupol geplant. Konvois mit Hilfsgütern und Bussen sollen bereits unterwegs sein. Die junge Mutter Marianna Podgurskaya und ihr frischgeborenes Töchterchen wären dringend auf diese Hilfe angewiesen.