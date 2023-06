Kampfjets für die Ukraine: Noch kein Pilot hat mit der Ausbildung begonnen

Ukraine-Krieg

Ukraine setzt in der Gegenoffensive auf ausländische Kampfjets. Doch offenbar hat noch kein einziger Pilot das Land für die Ausbildung verlassen.

Kiew – Im Krieg gegen Russland sind Waffen verbündeter Staaten für die Ukraine unerlässlich. Neben Panzern, Raketenwerfern oder Luftverteidigungssystemen soll es bald auch Kampfjets geben. Im Luftraum sind die russischen Streitkräfte nämlich deutlich überlegen. Zudem wäre eine Absicherung durch Kampfflugzeuge wichtig für eine Gegenoffensive, um Verluste am Boden zu minimieren.

Die monatelangen Bemühungen Kiews um Kampfjets waren also erfolgreich. Nach dem Gipfeltreffen der Europäischen Gemeinschaft in Moldau vergangene Woche sprach Präsident Wolodymyr Selenskyj von einer „signifikanten Zahl“ an Flugzeugen für die Ukraine. Zudem hatte man sich auf die Ausbildung von ukrainischen Piloten geeinigt, offenbar auch an F-16-Jets. Bis die Jets im Ukraine-Krieg zum Einsatz kommen, dürfte aber noch eine gewisse Zeit vergehen.

Kampfjets für die Ukraine – aber noch immer kein Piloten-Training

Eine Liste ukrainischer Piloten, die für das Kampfjet-Training ins Ausland reisen sollen, stehe bereits, berichtet das Portal Ukrajinska Prawda. Doch offenbar ist noch kein einziger ukrainischer Pilot für das Training ins Ausland gereist. Luftwaffen-Sprecher Yuriy Ihnat erklärte, dass gerade einmal die ersten Gruppen von Spezialisten abgereist seien, „um die Möglichkeit eines Trainingseinsatzes für ukrainische Piloten zu prüfen“.

+ Zwei F-16 Fighting Falcons bei einer Nato-Übung über Litauen. Die sogenannte Kampfjet-Koalition will ukrainische Piloten an den Maschinen ausbilden. (Archivfoto) © Petras Malukas/AFP

Ihnat fügte hinzu, dass die Staaten der sogenannten Kampfjet-Koalition, darunter Großbritannien, Polen, die Niederlande und die USA, nicht nur direkt ukrainische Piloten, sondern auch Ingenieure und Techniker ausbilden möchten.

Kampfjet-Koalition will ukrainische Piloten ausbilden

Am Montag (5. Juni) hatte es in Kiew ein Treffen zwischen Ministerpräsident Denys Schmyhal und dem britischen Außenminister James Cleverly gegeben. Schmyhal dankte Cleverly für dessen Führung im Zusammenstellen der Kampfjet-Koalition und seine Bereitschaft, ukrainische Piloten auszubilden. Schmyhal sagte im Rahmen des Treffens, dass erste Gruppen nach Großbritannien gesendet worden seien, ging laut Ukrajinska Prawda jedoch nicht näher darauf ein, wen er damit meinte.

Was den Zeitrahmen des Trainings betrifft und welche Gruppen dafür in welche Länder reisen, stehe man stets im Austausch mit den internationalen Partnern, sagte Ihnat.

Die Ukraine verspricht sich viel von den Kampfjets, doch ein aktiver F-16-Pilot hat vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Zudem steht die Ukraine vor logistischen Herausforderungen: Eine F-16 Fighting Falcon benötigt in der Regel eine Rollstrecke von bis zu 760 Metern: zu lang für viele Start- und Landebahnen im Land. Ein Nachrüsten auf den Flugplätzen wäre nötig. (lrg)

