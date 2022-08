Ukraine sieht „nukleare Erpressung“ in Saporischschja-AKW – Selenskyj droht Russland mit „Folgen“

Das AKW Saporischschja, aufgenommen vom Ufer in Nikopol (Archivbild vom April 2022)

News-Ticker

Von Franziska Schwarz schließen

Der ukrainische Präsident Selenskyj konsultiert den Sicherheitsapparat. Im Fall Saporischschja sieht seine Seite „nukleare Erpressung“. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Kiew/Moskau/Enerdohar - Russland hat weite Gebiete im Süden der Ukraine erobert und will sie behalten. Die Ukraine werde Donezk, Mariupol und alle Städte des Donbass zurückholen, heißt es nun aus Kiew.

Selenskyj berät mit Militär: Nächste Schritte gegen russische Invasion

„Die Besatzer werden die Folgen spüren, in den weiteren Aktionen unserer Verteidiger“, kündigte Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache vom 28. August an. „Saporischschja, Orichiw, Charkiw, Donbass – sie werden für alle eine Antwort bekommen“, fuhr der ukrainische Präsident fort.

Zuvor hatte Selenskyj laut Präsidialamt Spitzen von Militär und Sicherheitsapparat getroffen. Es ging dabei um die Lage an der Front, den Bedarf der Armee und die Koordination mit internationalen Partnern. Selenskyj nannte besonders die Bergbau- und Stahlstadt Donezk, die seit 2014 von aus Moskau gesteuerten Separatisten beherrscht wird, sie sei dabei „gedemütigt und ausgeraubt“ worden.

Sorge vor Atom-Unfall: Experten reisen zu Saporischschja

Droht ein Nuklear-Unfall durch das beschossene Saporischschja? Es ist das größte Kernkraftwerk Europas. Vergangene Woche hatten sich zwei Reaktoren notabgeschaltet, weil die Stromversorgung zeitweise ausfiel.

Atomenergiebehörden-Experten sind auf dem Weg zu dem AKW. Doch als weitere Eskalationsstufe soll angeblich eine Drohne auf Reaktion-Betonschutzhülle gefallen sein. Das berichtet die russische Besatzungsverwaltung. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Drohne auf AKW? Enerdohar-Bürgermeister sieht „nukleare Erpressung“

Das Fluggerät sei abgeschossen worden und auf die Sicherheitshülle über einem Reaktor gefallen. Die Sprengstoffladung sei detoniert, ohne Schaden anzurichten. Unterstellt wurde, dass die Drohne ein Lager für abgebrannte Brennstäbe treffen sollte.

Die Ukraine wolle mit solchen Schritten einen Besuch von Atom-Experten in dem AKW verhindern. Der geflüchtete ukrainische Bürgermeister von Enerhodar, Dmytro Orlow, sprach von einer Provokation: Russische Truppen hätten geschossen. Er warf Moskau „nukleare Erpressung“ vor, weil sich russische Truppen in dem AKW verschanzen. (AFP/dpa/frs)