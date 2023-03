Ukraine-Krieg: Kiew meldet mindestens 14 Tote durch russischen Beschuss

Auch in Bachmut soll es wieder Tote und Verletzte gegeben haben. © IMAGO/Ashley Chan

Wie ukrainische Behörden mitteilten, sollen bei russischen Angriffen in der Ukraine 14 Zivilisten getötet worden sein.

Kiew - Außerdem seien 24 Menschen verletzt worden, teilte der Pressedienst der ukrainischen Armee am Mittwoch in der Hauptstadt Kiew mit. Beschuss habe es in elf Gebieten gegeben, hauptsächlich entlang der Frontlinie im Osten und Süden des Landes. Die Berichte aus dem Kriegsgebiet lassen sich von unabhängiger Seite in den meisten Fällen nicht überprüfen. Zuvor hatte die ukrainische Seite bereits von jeweils mindestens vier Tote in den Gebieten Kiew und Donezk berichtet.

Ukraine meldet vier Tote durch russischen Beschuss im Gebiet Donezk

Im Osten der Ukraine sind im Gebiet Donezk nach ukrainischen Angaben mindestens vier Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Fünf Menschen seien verletzt worden, teilte Militärgouverneur Pawlo Kyrylenko am Mittwoch im Nachrichtenkanal Telegram mit. Tote und Verletzte habe es auch in der schwer umkämpften Stadt Bachmut gegeben, so der Gouverneur.

Zudem wurde im russisch kontrollierten Teil des Gebiets nach russischen Angaben Gebäude des örtlichen Wasserversorgungsunternehmens der Großstadt Donezk durch eine ukrainische Rakete zerstört. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Die Angaben beider Seiten aus dem Kriegsgebiet lassen sich von unabhängiger Seite meist nicht überprüfen.

Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland dauert inzwischen fast 13 Monate. Etwas mehr als die Hälfte des Gebietes Donezk steht unter russischer Kontrolle. (dpa)