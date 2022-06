Ukraine gelingt Schlag gegen Schwarzmeerflotte – Putin nun angeblich gezwungen, „die Taktik zu ändern“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg will das ukrainische Militär Putins Schwarzmeerflotte zurückgedrängt haben. Derweil gab es wohl auch Luftangriffe auf russische Soldaten im Süden. Der News-Ticker.

Update vom 7. Juni, 15 Uhr: Russland hat nach Angaben von Moskaus Verteidigungsminister Sergej Schoigu fast 6500 ukrainische Soldaten in Gefangenschaft genommen. Die Zahl liege bei 6489, nachdem sich in den vergangenen Tagen 126 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte ergeben hätten, sagte Schoigu zu den vorläufigen Ergebnissen der militärischen Spezial-Operation, wie der Krieg in Moskau offiziell genannt wird.

Nach Darstellung des Ministers wurden in den vergangenen zehn Tagen auch rund 50 Einheiten ausländischer Militärtechnik zerstört, darunter gepanzerte Fahrzeuge und Haubitzen. Überprüfbar von unabhängiger Seite waren die Angaben nicht. Zur Lage in der umkämpften Großstadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine sagte Schoigu, dass dort alle Wohngebiete unter russischer Kontrolle seien. Nun gehe es um die Einnahme der Industriezone in der Stadt sowie der umliegenden Ortschaften, meinte der Minister. Insgesamt seien inzwischen 97 Prozent des Gebiets Luhansk unter russischer Kontrolle, sagte Schoigu. In der Region Donezk seien die Städte Swjatohirsk und Lyman sowie weitere 15 Ortschaften eingenommen worden, sagte Schoigu.

Britische Einschätzung zu Sjewjerodonezk - Ukraine erobert wohl Teile der Stadt zurück

Update vom 7. Juni, 14 Uhr: Nach einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums will Russland die schwer umkämpfte ostukrainische Stadt Sjewjerodonezk sowohl vom Norden als auch vom Süden abschneiden. Dabei würden russische Truppen die östlichen Gebiete höchstwahrscheinlich weiterhin besetzen, während das ukrainische Militär über das Wochenende Teile der Stadt zurückerobert habe, hieß es in dem Bericht des britischen Ministeriums auf Twitter.

Zwar habe Russland im Mai Fortschritte in der Popasna-Achse gemacht, doch im Laufe der letzten Woche seien diese Fortschritte ins Stocken geraten. Zudem würden die schweren Artillerieangriffe in der Nähe der Stadt Isjum darauf deuten, dass Russland in der nördlichen Achse erneut einen Vorstoß versuchen wolle. „Russland wird fast mit Sicherheit einen Durchbruch in mindestens einer dieser Achsen benötigen, um die taktischen Gewinne auf Erfolg im operativen Level zu übersetzen“, betonte der britische Bericht.

Russland übergibt ukrainische Leichen - tote Asowstal-Kämpfer werden nach Kiew gebracht

Update vom 7. Juni, 12.40 Uhr: Nach Angaben des nationalistischen Asow-Regiments hat Russland nun angefangen, die Leichen der im Asowstal-Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol verstorbenen ukrainischen Kämpfer an die Ukraine zu übergeben. Dutzende Tote sind bereits in die ukrainische Hauptstadt Kiew gebracht worden, wo DNA-Tests zur Identifizierung durchgeführt werden, wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) unter Berufung auf eine Asow-Sprecherin und einen Militärführer berichtete.

Am Samstag (4. Juni) meldete die Ukraine den ersten offiziellen Austausch von Leichen toter Kämpfer beziehungsweise Soldaten mit der russischen Seite. Bei dem Austausch am vergangenen Donnerstag (2. Juni) seien insgesamt 320 Leichen ausgetauscht worden, wobei jede Seite 160 Leichen zurückgegeben habe. Dabei würden alle ukrainischen Leichen aus dem Asowstal-Werk stammen, betonte ein Sprecherin des Asow-Regiments, Anna Holowko.

Neuer Rückschlag für Putins Flotte im Ukraine-Krieg - russische Marine im Schwarzen Meer zurückgedrängt

Erstmeldung vom 7. Juni: Cherson - Im Ukraine-Konflikt werden die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen vor allem im Osten der Ukraine ausgetragen. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Doch das Militär des russischen Machthabers Wladimir Putin greift das Nachbarland nicht nur im Donbass an, sondern versucht auch im Schwarzen Meer durch ihre Marine Erfolge zu erzielen.

Der erste schwere Rückschlag für die russische Schwarzmeerflotte war dabei der Abschuss und Untergang des Kreuzers Moskwa im April. Nun hat die Ukraine einen neuen Erfolg gegen Putins Flotte gemeldet.

Putins Flotte im Schwarzen Meer zurückgedrängt - Kiew meldet neuen Erfolg im Ukraine-Krieg

Nach Angaben der ukrainischen Marine wurde eine Gruppe von russischen Kriegsschiffen auf mehr als 100 Kilometer von der ukrainischen Küste vertrieben. Nach einer wochenlangen Blockade seien die russischen Schiffe nun gezwungen, „ihre Taktik zu ändern“, zitierte die britische Zeitung The Guardian die ukrainischen Seestreitkräfte. Im Kampf über die Kontrolle des nordwestlichen Teils des Schwarzen Meers hätten russische Truppen Küstenverteidigungssysteme der Typen „Bal“ und „Bastion“ in Cherson und auf der Krim stationiert. Zudem habe die russische Armee zusätzliche Truppen zur Schlangeninsel geschickt.

Allerdings räumte die ukrainische Marine auch ein, dass eine Gruppe von rund 30 russischen Schiffen und U-Booten weiterhin eine Blockade durchführen würden. Die Situation im nordwestlichen Schwarzen Meer bleibe „schwierig“. Doch die russische Marine habe nun keine vollständige Kontrolle mehr über das Gebiet. Stattdessen handle es sich nun um eine „Grauzone“. Die Angaben können nicht unabhängig verifiziert werden.

Ein russischer Marinesoldat salutiert einem vorbeifahrenden Schiff. Die russische Schwarzmeerflotte soll von der ukrainischen Küste zurückgedrängt worden sein. (Archivbild) © Sergei Ilnitsky/dpa

Luftangriffe auf russische Soldaten im Süden - schwierige Situation für Ukraine im Osten

Indes flog das ukrainische Militär nach eigenen Angaben im Süden des Landes mehrere Luftangriffe auf russische Stellungen. „Ukrainische Hubschrauber haben Schläge gegen Ansammlungen feindlicher Truppen im Gebiet Cherson geführt - und Flugzeuge gegen Munitionsdepots im Gebiet Mykolajiw“, teilte der Generalstab mit. An der Grenze der Schwarzmeer-Gebiete Mykolajiw und Cherson hatten die ukrainischen Truppen zuletzt mehrere Ortschaften zurückerobert. Eine russische Gegenoffensive in Richtung Losowe - Bila Krynyzja sei trotz Artillerie- und Luftwaffenunterstützung erfolglos gewesen, hieß es im Bericht des Generalstabs.

An der Ostfront ist die Lage für das ukrainische Militär hingegen nach wie vor schwierig. Die Russen setzten ihren Sturm auf die einstige Großstadt Sjewjerodonezk fort. Russische Angriffe in der Umgebung - im Raum Bachmut - seien abgewehrt worden, teilte der Generalstab mit. Weiter westlich rückten die russischen Truppen Richtung Slowjansk vor, ein weiteres strategisches Ziel im Ukraine-Krieg. In dem Ballungsraum ist das Hauptquartier der ukrainischen Streitkräfte stationiert. (bb mit dpa)