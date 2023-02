„Müssen alles tun“: Kiews Geheimdienstchef pocht auf Krim-Zurückeroberung - und schließt Atomkrieg aus

Von: Helena Gries

Steht und fällt der Ukraine-Konflikt mit der Schwarzmeer-Halbinsel Krim? Der Geheimdienstchef der Ukraine äußert eine klare Meinung – auch zum Atomkrieg.

Kiew – Bereits vor einem Jahr hatte Kyrylo Budanow den Ukraine-Krieg vorausgesagt. Doch auch heute noch haben die Worte des ukrainischen Geheimdienstchefs bei Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew großes Gewicht. Russland werde sich auf die Besetzung weiterer Gebiete in den östlichen Regionen konzentrieren, prognostizierte Budanow jetzt in einem Interview mit der Washington Post. Die Ukraine müsse nun alles tun, „um sicherzustellen, dass die Krim bis zum Sommer nach Hause zurückkehrt“.

Budanow selbst gilt als Zielscheibe des Kreml. Moskau hatte ihn und weitere ukrainische Agenten unter anderem für die Explosion auf der Krim-Brücke im Oktober 2022 verantwortlich gemacht. Weder er noch seine Kollegen hatten sich zu dieser Tat bekannt.

Geheimdienstchef der Ukraine: Russlands Atomdrohung ist „Panikmache“

Die Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurde im Jahr 2014 von Russland annektiert. Nach Einschätzung von Budanow könne der Kampf um die Krim den russischen Präsidenten Wladimir Putin jedoch nicht zu einem Einsatz nuklearer Waffen veranlassen. „Die Krim wird uns zurückgegeben. Alles begann 2014 auf der Krim, und alles wird dort enden“, so der ukrainische Geheimdienstchef.

Russlands Drohung, im Ukraine-Konflikt Atomwaffen einzusetzen, sei eine „Panikmache“, fügte er hinzu. Vor nuklearen Schlägen fürchtet sich Budanow daher nicht: „Russland ist ein Land, von dem man viel erwarten kann, aber keine völlige Idiotie. Tut mir leid, aber das wird nicht passieren.“ Die Durchführung eines Atomschlags würde laut Budanow nicht nur zu einer militärischen Niederlage Russlands, sondern auch zum Zusammenbruch des Landes führen. „Und das wissen sie sehr gut“, so der Geheimdienstchef der Ukraine gegenüber der Washington Post.

Der Ukraine-Krieg steht und fällt mit der Schwarzmeer-Halbinsel Krim - das sagt zumindest der ukrainische Geheimdienstchef. © Sergei Malgavko/dpa

Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte im Ukraine-Krieg nicht. Allerdings sei laut Budanow auch eine erneute russische Offensive der nördlich der Ukraine stationierten Streitkräfte unwahrscheinlich. Dabei würde es sich lediglich um einen Versuch handeln, Kiews Truppen abzulenken und zu spalten, so der ukrainische Geheimdienstchef. Auf die Frage, was als Nächstes komme, antwortet Budanow: „Der Sieg der Ukraine, ich sage nichts Neues.“ (hg)