Ukraine greift russische Oblast Pskow an – Unterwasserbarriere soll Krim-Brücke schützen

Von: Stefan Krieger

Sowohl Moskau als auch Kiew melden Angriffe mit Drohnen. Russland baut eine Unterwasserbarriere an der Krim. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Nach Drohnenangriffen auf die Krim : Moskau ergreift besondere Schutzmaßnahmen

von : Flugkörper in Region Pskow abgeschossen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 1. September, 11.30 Uhr: Bei dem russischen Raketenangriff in der zentralukrainischen Region Winnyzja sind den Behörden zufolge drei Menschen verletzt worden. Regionalgouverneur Serhij Borsow konkretisiert seine Angaben, nachdem er zuvor lediglich von mehreren Verletzten gesprochen hatte. Bei dem Angriff in der Nacht wurde seinen Angaben zufolge ein privates Unternehmen von einem russischen Marschflugkörper getroffen.

Flugkörper in Oblast Pskow abgeschossen

Kiew/Moskau – Einem russischen Gouverneur zufolge hat die Luftabwehr Russlands in der nordwestlichen Region Oblast Pskow einen unbekannten Flugkörper abgeschossen. Gouverneur Michail Wedernikow postete auf Telegram ein Video, das eine Explosion am Himmel zeigt. Laut Wedernikow, hat es sich um ein „nicht identifizierbares Objekt“ gehandelt. Nach dem Abschuss habe es keine Schäden am Boden gegeben. In derselben Region hatte Russland nach eigenen Angaben am Mittwoch über dem Militärflugplatz von Pskow bereits einen Drohnenangriff vereitelt, infolgedessen vier russische Transportflugzeuge beschädigt worden waren.

Rauchschwaden nach einer Explosion in Pskow. © Ostorozhno Novosti/dpa

Ukraine-Krieg: Russland schützt die Krim-Brücke

Russland hat nach britischer Einschätzung besondere Schutzmaßnahmen für die Krimbrücke ergriffen. Mit Stand von Dienstag bestätigten Bilder, dass Russland eine Unterwasserbarriere errichtet habe, schrieb das britische Verteidigungsministerium am Freitag beim Kurznachrichtendienst X. Dafür seien Schiffswracks und treibende Absperrungen genutzt worden. Im südlichen Teil der Brücke befänden sich mehrere Schiffe im Abstand von 160 Metern.

Die Straße von Kertsch, die das Schwarze Meer und das Asowsche Meer verbindet, sei ein Nadelöhr, um russische Streitkräfte in den besetzten Gebieten Cherson und Saporischschja militärisch zu versorgen. „Russland ist sehr abhängig von der Krimbrücke und von Fähren, um die Meerenge zu überqueren“, schrieben die Briten. Russland setze etwa auch Rauchgeneratoren und Luftabwehrsysteme ein.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor. (Mit Agenturmaterial)