Ukraine: „Totale Verteidigung“ gegen Russland – Selenskyj setzt offenbar auf US-Strategie

Von: Andreas Schmid

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj (l) mit US-Präsident Joe Biden (r) im Oval Office. (Archivbild aus 2021) © Evan Vucci/AP/dpa

Wie kann eine ukrainische Gegenoffensive gelingen? Kiew setzt offenbar auf ein US-Konzept. Bei der „totalen Verteidigung“ ist auch die Bevölkerung am Krieg beteiligt.

Kiew – Es ist keine Überraschung, dass Russland der Ukraine militärisch überlegen ist. 145 Millionen Einwohner im Vergleich zu 45 Millionen bedeuten rein rechnerisch ein größeres Reservoir an Soldaten und finanziellen Ressourcen.

Klar ist aber: Anders als womöglich von Kremlchef Wladimir Putin erwartet, dauert der Ukraine-Krieg nun schon mehr als ein halbes Jahr an. Eine schnelle Eroberung der Ukraine blieb aus, derzeit läuft sogar eine ukrainische Gegenoffensive. Wie schafft es das vom Krieg gezeichnete Land, dem Nachbarn entgegenzuwirken? Entscheidend soll ein US-Papier aus dem Jahr 2013 sein.

Ukraine setzt im Krieg wohl auf Resistance Operating Concept aus den USA

Wie der US-Sender CNN berichtet, setzt die Ukraine zur Widerstandskriegsführung das Resistance Operating Concept ein. Es handelt sich um eine Strategie für kleine Nationen im Falle einer Invasion. Das Konzept umfasst sowohl militärische Manöver als auch den Widerstand der Zivilbevölkerung. „Der Kern dieser Regel besteht darin, dass eine Abwehr im Krieg nur dann gelingt, wenn die gesamte Bevölkerung daran teilnimmt“, sagte der Militärexperte Burkhard Meißner dazu dem Sender ntv. In dem Papier selbst ist auch von der „totalen Verteidigung“ die Rede. Ein Begriff, der schon im Kalten Krieg geprägt wurde.

Der frühere US-Generalleutnant Mark Schwartz meinte bei CNN: „Bei der umfassenden Verteidigung des Landes hat die ukrainische Regierung alle Hände voll zu tun“. Das bedeute: „Sie nutzen alle Ressourcen und setzen auch einige sehr unkonventionelle Mittel ein, um das Militär der Russischen Föderation zu stören.“

Ukraine-Krieg: Wie die Bevölkerung in den Krieg involviert ist

Planung eines nationalen Widerstands: mit und ohne Gewalt

Das Papier sieht mehrere Möglichkeiten, den „nationalen Widerstand“ umzusetzen. Im Repertoire stehen Boykott- und Streikaufrufe, aber auch die Auseinandersetzung mit dem Krieg mittels Humor und Satire. Das Konzept schlägt aber auch gewaltsame Aktionen vor, darunter die Verwendung von Molotow-Cocktails, Brandstiftung und das Einfüllen von Chemikalien in Gastanks, um gegnerische Fahrzeuge zu sabotieren. Als Beispiele aus der Realität des Ukraine-Kriegs gelten hier das Abschleppen russischer Panzer mit Traktoren sowie die Vergiftung russischer Soldaten durch selbst gebackenen Kuchen.

Zudem sollen Bürgerwehren oder Freiwilligenverbänden aufgebaut werden. Wie die Heise Medien berichten, geht es in dem Konzept auch um „die Entwicklung einer starken Nationalität“ sowie die „patriotische Erziehung“ der Menschen. Das könne in weniger regulierten und nationalistisch geprägten Verbänden auch zu Problemen führen. Denkbar seien Kriegsverbrechen, wie es sie in den letzten Monaten auch von ukrainischer Seite gegeben haben soll.

Der Ukraine-Krieg als Informationskrieg

Breit angelegte Informationskampagne

Der Ukraine-Krieg ist längst ein Informationskrieg. Die Kriegsparteien versuchen, das militärische Geschehen in ihrer Sichtweise wiederzugeben. Russland macht das durch nationale Nachrichtenagenturen, das Staatsfernsehen und auch mithilfe von anonymen Fake-Accounts im Internet. Die Ukraine versucht vor allem mit wichtigen politischen Akteuren zu punkten, etwa durch die tägliche Videobotschaft von Präsident Selenskyj. Konterpart Putin ist dagegen weniger in russischen Medien zu sehen.

Ferner setzt auch die Ukraine auf soziale Medien. Auf Telegram oder Tik Tok tauchen immer wieder Videos von ukrainischen Soldaten auf, nicht selten mit Pop- oder Heavy-Metal-Musik unterlegt. Laut Militärexperte Meißner spielt innerhalb des Landes auch die Information via Telefon eine Rolle.

Ukraine-Krieg: „Resilienz führt zum Widerstand gegen den Aggressor“

Resilienz: Psychischer Umgang mit Druck

Ein weiterer Faktor ist die Resilienz, die psychische Widerstandsfähigkeit. „Resilienz ist eine Stärke der Gesellschaft in Friedenszeiten“, sagt die Wissenschaftlerin Dalia Bankauskaite CNN. Sie beschäftigt sich mit Widerstandsforschung in Litauen. „In Kriegszeiten führt Resilienz zum Widerstand gegen den Aggressor.“

Mehrere Millionen Ukrainer sind aus dem Land geflüchtet, die Mehrheit ist jedoch geblieben. Für sie spielt die Resilienz, der Umgang mit der belastenden Situation, eine entscheidende Rolle. Das Ziel der Ukraine, die nationale territoriale Integrität wieder herzustellen, verlangt der Bevölkerung einiges ab. Jeder Kriegstag scheint eine weitere Belastung. Das Konzept sieht die psychische Gefestigtkeit daher als wichtigen Faktor an, den Krieg zu gewinnen. Wie sie zu erreichen ist, bleibt jedoch vage. Es heißt, dass die konkrete Ausgestaltung auf die jeweiligen Eigenschaften der Bevölkerung zugeschnitten sein soll.

Ein Mann steht vor den Trümmern seines Hauses in Tschernihiw, das von der russischen Armee bombardiert wurde. © Emilio Morenatti/AP/dpa/picture alliance

Ukraine setzt „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ auf US-Strategie

Nach Angaben aus den Vereinigten Staaten setzt die Ukraine auf das US-Konzept. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es sehr plausibel, dass die Prinzipien der Doktrin jetzt in der tatsächlichen Kriegsführung zum Tragen kommen“, sagte der frühere US-Militär-Oberst Kevin Stringer CNN. Er war an der Entwicklung des Konzepts beteiligt. Die Vorschläge in dem Papier hätten bisher mindestens 15 Länder eingesetzt. 2014 bei der russischen Eroberung der Halbinsel Krim habe die Ukraine das Papier noch nicht genutzt. Die letztlich problemlose russische Annexion habe jedoch eine neue Strategie verlangt. Im November – drei Monate vor Kriegsbeginn – habe Ungarn eine Sonderkonferenz über das Resistance Operating Concept abgehalten. Der Kommandeur der ukrainischen Spezialeinheiten nahm laut CNN-Angaben an der Konferenz teil.

Durch den Ukraine-Krieg habe das Konzept auch das Interesse anderer Länder geweckt. „Vor allem die baltischen Staaten sprechen in ihren Parlamenten aktiv über die Umsetzung von ROC auf nationaler Ebene“, zitiert CNN einen nicht namentlich genannten US-Beamten. In der Beschreibung einer 2020 erschienenen Ausgabe des Konzepts heißt es: „Diese Publikation wird als Eckpfeiler des Wissens für Strategen, politische Entscheidungsträger, Forscher, Akademiker und Praktiker dienen, die sich mit der Förderung von Widerstandsfähigkeiten befassen.“ Die Existenz der Widerstandsdoktrin sei absichtlich öffentlich, erklärte Stringer. Sie soll als Abschreckung dienen. „Aber die Details der Pläne und der Organisation innerhalb eines Landes werden streng geheim gehalten.“ (as)