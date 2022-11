Klitschko verrät Weihnachtspläne für Kiew trotz Rakentenbeschuss - „Kindern den Nikolaus nicht wegnehmen“

Von: Marcus Giebel

Ein Bild aus schöneren Tagen: Auf dem weltberühmten Sophia-Platz in Kiew erstrahlte zu Weihnachten traditionell ein großer Baum mit Tausenden Lichtern und zog die Massen an. © IMAGO / Ukrinform

Im Ukraine-Krieg war Wladimir Putins großes Ziel die Einnahme von Kiew. Jetzt bombardiert er die Hauptstadt. Dort soll es dennoch ein bisschen weihnachten.

München - Zweimal nacheinander hat die Corona-Pandemie die Weihnachtszeit vermiest. Während in den meisten Ländern aktuell die Vorbereitungen auf Festtage wie zu früheren Zeiten laufen, steht der Ukraine ein trauriges Fest der Liebe bevor. Wegen des Ukraine-Kriegs ist an entspannte Stunden im Kreis der Liebsten nicht annähernd zu denken.

Trotz des Ausnahmezustands soll Weihnachten aber nicht komplett ausfallen, wie Vitali Klitschko im Interview mit RBC-Ukraine betonte. Dort erklärte der Bürgermeister von Kiew, Veranstaltungen mit Menschenmassen seien nicht möglich: „Aber niemand wird Silvester und Weihnachten absagen, und die Atmosphäre eines neuen Jahres sollte zu spüren sein. Wir dürfen nicht zulassen, dass Putin uns Weihnachten stiehlt.“

Ukraine-Krieg und Kiew: „Putin will unser Energiesystem zerstören“

Geplant sei, auf öffentlichen Plätzen Weihnachtsbäume aufzustellen: „Wir wollen den Kindern den Nikolaus nicht wegnehmen.“ Laut dem Energieunternehmen „Yasno“ würde jedoch auf Beleuchtung verzichtet. Verständlich, denn zuletzt wurde auch die Hauptstadt des Landes wieder Ziel russischer Raketenangriffe. Gerade im Winter könnte das Stromnetz schnell überlastet werden, zumal die von Russlands Präsident Wladimir Putin befohlenen Attacken nicht selten die kritische Infrastruktur in Mitleidenschaft ziehen.

„Putins Wunsch und Ziel dieser Angriffe ist es, unser Energiesystem zu zerstören“, wettert Klitschko: „Für ihn ist das beste Szenario, dass wir alle unsere Koffer packen und irgendwo hingehen, das Land verlassen, in den Westen gehen, und er kann in unsere Häuser eindringen und unsere Plätze, unser Land ohne irgendwelche Hindernisse einnehmen. Das ist sein Traum.“

Video: Heizzelte und Holzöfen - Überlebenskampf in der Ukraine

Ukraine-Krieg und die Raketenangriffe: Klitschko spricht von „Terrorismus“

Bislang seien in Kiew 650 Gebäude zerstört worden, 220 davon waren demnach Wohngebäude. 150 Menschen wurden laut Klitschko getötet, darunter waren vier Kinder. Der ehemalige Box-Weltmeister rechnet nicht damit, dass Putin seine Taktik bald ändern wird, denn: „Russland kann auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen.“

Für den 51-Jährige ist das Vorgehen mit all der Zerstörungswut „Terrorismus. Das Ziel Russlands ist es, alles dafür zu tun, damit dies unser letzter Winter wird. Unser Ziel ist es, dass dieser Winter der letzte für den Terroristen Nummer eins ist.“

Ukraine-Krieg und der Westen: „Partner dürfen das nicht als Routine empfinden“

Dabei ist die Ukraine aber auf weitere Unterstützung angewiesen. Weshalb Klitschko auch klar ist, dass den Verbündeten immer wieder vor Augen geführt werden muss, welche Ausnahmelage Putin aktuell heraufbeschwört: „Wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass unsere Partner in Europa und den Vereinigten Staaten den Krieg in der Ukraine als Routine empfinden. Ich betone immer wieder, dass die wirtschaftliche und politische Sicherheit in Europa vom größten Land in Europa - der Ukraine - abhängt.“

Kiew, Zufluchtsort von mindestens 200.000 Bürgern aus anderen bombardierten Teilen des Landes, bereitet sich derweil auf die wohl schlimmste Zeit in diesem Krieg vor. Bereits jetzt gebe es 430 Heizungsstellen in der Millionenstadt, an denen Wärme, Wasser, Telekommunikationsmittel und Internetanschluss zur Verfügung stünden. Im Notfall könnten 100 weitere bereitgestellt werden. Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen würden mit Stromgeneratoren betrieben.

Will zumindest Weihnachtsbäume in Kiew sehen: Bürgermeister Vitali Klitschko denkt vor allem an die Kinder. © IMAGO / Ukrinform

Ukraine-Krieg und kein Ende: „Nächstes Jahr unter friedlichem Himmel ins neue Jahr feiern“

Trotz allem geistert immer wieder das Wort Evakuierung durch die Köpfe. „Wir müssen auf verschiedene Szenarien vorbereitet sein, auch auf schlechte“, gesteht Klitschko, aber: „Es wird keine vollständige Evakuierung geben - vielleicht eine teilweise, aber man kann es nicht Evakuierung nennen.“ Womöglich müssten Bürger vorübergehend in Vororte umgesiedelt werden.

An ein schnelles Ende des Kriegs glaubt auch die Sportlegende nicht. Doch in einem Jahr sollte die Welt in der Ukraine schon wieder anders aussehen, wenn es nach Klitschko geht: „Ich wünsche mir, dass wir nächstes Jahr alle das neue Jahr unter einem friedlichen Himmel feiern werden.“

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg: „Wir wissen nicht, wie viel wir noch dafür bezahlen müssen, wie viele Leben unserer Soldaten. Aber vergessen wir nicht, dass 20 Prozent des ukrainischen Territoriums immer noch besetzt sind. Und die Russen werden nicht gehen, aber wir werden nachhelfen.“ (mg)