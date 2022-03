Ukraine-Krieg: SPD-Außenpolitiker attackiert Putin-Freunde mit heftigen Worten - „Ihr seid Ar***löcher“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

SPD-Außenpolitiker Michael Roth wütete gegen Befürwortet des Angriffskriegs gegen die Ukraine durch Wladimir Putin. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Der Ukraine-Krieg sorgt auch in Deutschland für Aufsehen. SPD-Außenpolitiker Michael Roth ging mit scharfen Worten auf Befürworter der Invasion los.

München - Im Ukraine-Konflikt ist weiterhin keine Deeskalation in Sicht. Zwar gab Russland an, Kampfhandlungen in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew weitgehend einstellen und Truppen abziehen zu wollen, doch offenbar dauern die Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und russischen Soldaten an. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Sowohl die USA als auch Frankreich halten nicht viel von dem angeblichen russischen Rückzug.

Der Ukraine-Krieg löste auch in Deutschland heftigste Debatten aus - von Waffenlieferungen in die Ukraine bis hin zu Maßnahmen gegen russische Oligarchen und Unterstützer des Angriffskriegs von Kreml-Chef Wladimir Putin. Im Hintergrund der Ukraine-Krise ging SPD-Außenpolitiker Michael Roth nun auf Befürworter der russischen Ukraine-Invasion in Deutschland los, die dabei offenbar ein Schlüsselsymbol russischer Truppen nutzen.

Ukraine-Krieg: SPD-Politiker beschimpft „Z“-Symbol-Nutzer als „A*****“ - „gehen mir auf den Zeiger“

Der Buchstabe „Z“ entwickelte sich im Laufe des Krieges zum Symbol der Ukraine-Invasion durch Russland. Er taucht auf fast allen russischen Militärfahrzeugen auf, die in die Ukraine geschickt werden. Auch russische Soldaten und pro-russische Separatisten tragen Abzeichen mit dem Symbol. Bis heute ist nicht klar, welche genaue Bedeutung der Buchstabe trägt, doch fest steht: Er repräsentiert den russischen Angriff auf die Ukraine und ist in Karikaturen, auf Postern und Demonstrationen zu sehen. In der Ukraine gilt der Buchstabe schon fast als Tabu, während Unterstützer russischer Truppen das „Z“ stolz umhertragen. Zwar handelt es sich selbstverständlich nur um einen Buchstaben, doch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine ist er inzwischen viel mehr.

Bei einem Liveformat der Jungen Liberalen nahm SPD-Außenpolitiker und Bundestagsabgeordnete Michael Roth mit Blick darauf die Verwendung des Symbols in Deutschland ins Visier und ließ dabei seinem Frust freien Lauf. Er beschimpfte Personen, die das Symbol nutzen als „Ar***löcher“, wie Focus Online berichtete. Natürlich könne man den Buchstaben weiterhin nutzen. „Aber wenn man das Z als Symbol des brutalen Angriffskriegs gegen die Ukraine benutzt, dann finde ich, muss man das strafrechtlich ahnden“, so Roth. Denn so sympathisiere man mit „Faschisten in Russland“ und „einem Staat und mit einem Regime, das ein anderes Land brutalst möglich überfallen hat“.

Nach dieser Einschätzung wurde der SPD-Politiker deutlich mit seinen Worten und sprach Klartext: „Das wollte ich hier nochmal gesagt haben, weil die gehen mir echt auf dem Zeiger, diese Typen. Die scheißen mich voll mit diesem Z. Auf Facebook und auf Twitter kommen die überall. Und jetzt auch auf Instagram mit ihrem komischen Z. Ja, ihr seid Ar***löcher. Hört auf damit.“

Ukraine-Krieg: Putins Truppen nutzen „Z“-Symbol auf Panzern - Zeigen in Deutschland wohl strafbar

Tatsächlich könnte das Zeigen des „Z“-Symbols für Sympathisanten der russischen Invasion strafrechtliche Konsequenzen haben. Der Buchstabe an sich könne nicht verboten werden, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums zuvor. Das öffentliche Billigen eines Angriffskriegs damit könne jedoch strafbar sein. Dies hätten im Einzelfall dann Gerichte zu klären.

Das Bundesinnenministerium begrüße die Ankündigung einiger Länder, prüfen zu wollen, ob die öffentliche Verwendung des Symbols strafbar sei, sagte der Sprecher. Zuvor hatte nach Bayern und Niedersachsen auch Berlin mitgeteilt, gegen das Zeichen der russischen Armee im Ukraine-Krieg vorgehen zu wollen.

„Wird der Kontext zum Krieg hergestellt mit der Verwendung des weißen Zs, wie es auf den russischen Militärfahrzeugen zu sehen ist, dann bedeutet das natürlich die Befürwortung des Angriffskriegs“, sagte die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) dem Tagesspiegel. „Das wäre strafbar, da schreiten wir auch sofort ein“, so Spranger. (bb mit Material von afp)