Ukraine-Krieg: UN alarmiert wegen Diskriminierung von Flüchtlingen - „Behandeln uns wie Hunde“

Von: Momir Takac

Teilen

Unter den Menschen, die vor dem Krieg fliehen, sind auch solche, die weder aus der Ukraine noch einem anderen EU-Land stammen. Sie fühlen sich diskriminiert - und klagen an.

Genf - Hunderttausende Menschen fliehen gerade vor den russischen Bomben im Ukraine-Konflikt. Unter ihnen sind auch solche, die weder Ukrainer sind noch aus einem anderen europäischen Land stammen. Afrikanische Flüchtlinge etwa warfen polnischen Grenzbeamten vor, sie aus rassistischen Motiven zurückgewiesen zu haben.

UN alarmiert: Ausländische Flüchtlinge an ukrainisch-polnischer Grenze diskriminiert und zurückgewiesen

Bereits am vergangenen Sonntag hatte sich Clayson Monyela vom südafrikanischen Außenministerium beklagt: „Südafrikanischen Studenten und anderen Afrikanern wurde übel mitgespielt an der ukrainisch-polnischen Grenze“, hatte er bei Twitter geschrieben. In den sozialen Netzwerken waren Videos aufgetaucht, die eine Zurückweisung afrikanischer Flüchtlinge zeigten. Die Rede war auch von Extraschlangen und tagelanger Wartezeit. Einige hätten sogar im Freien schlafen müssen.

Ihren Unmut äußerten die ausländischen Flüchtenden aber auch über die ukrainischen Behörden. „Wir haben alle Dokumente bei uns. Die Ukrainer kommen alle durch, einer nach dem anderen, wir warten hier seit drei Tagen. Nur wir, weil wir Ausländer sind. Sie behandeln uns wie Hunde“, sagte ein Student aus Pakistan in einem Video der AFP. (Lesen Sie auch: Die Hintergründe der Ukraine-Krise)

Ukraine-Krieg: Generaldirektor von UN-Organisation appelliert an Nachbarstaaten der Ukraine

Die Fälle scheinen keine Seltenheit zu sein. Jetzt meldeten sich sogar die Vereinten Nationen zu Wort. Berichte über die Zurückweisung von Ausländern, die wie Ukrainer vor den russischen Angriffen fliehen wollen, nannte die UNO alarmierend. Es gebe überprüfte und glaubhafte Berichte über „Diskriminierung, Gewalt und Ausländerfeindlichkeit“, teilte der Generaldirektor der UN-Organisation für Migration (IOM), António Vitorino, am Donnerstag mit.

„Männer, Frauen und Kinder aus Dutzenden von Ländern, darunter Wanderarbeiter und Studenten, die in der Ukraine leben, stehen vor akuten Herausforderungen, wenn sie versuchen, die vom Konflikt betroffenen Gebiete zu verlassen, die Grenzen zu den Nachbarländern zu überqueren und lebensrettende Hilfe zu suchen“, teilte Vitorino mit. Er rief die Nachbarstaaten der Ukraine auf, diese Menschen genauso aufzunehmen wie alle anderen. (mt/dpa)