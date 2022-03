Ukraine-Krieg: Ukrainische Bevölkerung beugt sich Putins Invasion nicht - Demos in mehreren Städten

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

(Symbolbild) In der Ukraine kommt es zu Demonstrationen und Protesten gegen die Invasion Russlands. © Alvaro Barrientos/picture alliance/dpa/AP

Im Ukraine-Konflikt haben Putins Truppen einiges an ukrainisches Gebiet eingenommen - nicht aber die Ukrainer. Sie stellen sich entschlossen gegen die russische Invasion.

München - Im Ukraine-Konflikt dauern die gnadenlosen Angriffe Russlands auf die Ukraine an. Diese Karte veranschaulicht, wo der Ukraine-Krieg wütet. Truppen von Machthaber Wladimir Putin streben unter anderem eine Eroberung der Hauptstadt Kiew an. Diese Karte zeigt die bereits eroberten Gebiete im Ukraine-Krieg. Weitere Visualisierungen und Karten zum Krieg in der Ukraine finden sie hier.

Trotz der klaren militärischen Überlegenheit der russischen Armee hat das ukrainische Volk jedoch nicht die geringste Absicht, sich zu ergeben oder angesichts der schwierigen Lage aufzugeben und stellt sich ohne Angst gegen schwer bewaffnete russische Soldaten. Vielerorts finden Demonstrationen direkt vor russischen Militärkolonnen statt. Ein Aufruf zu Demos kam auch vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj höchstpersönlich.

Ukraine-Krieg: Demonstrationen in Cherson unter russischer Besatzung - „Geht nach Hause!“

Der ukrainische Widerstand gegen die Besatzung durch russische Truppen im Hintergrund der Ukraine-Krise beschränkt sich nicht nur auf militärische Maßnahmen. Auch in bereits von Russland eingenommenen Städten der Ukraine liefen und laufen immer noch heftige Demonstrationen. So etwa auch im südlichen Cherson, ein Hochburg von Protestaktionen. Dort greifen mutige Ukrainer zu ihren Fahnen und strömen regelmäßig auf den Freiheitsplatz. Letzten Samstag (5. März) nahmen laut dem Sender BBC bis zu 2.000 Menschen an einer Demonstration teil. Der Bürgermeister Igor Kolykhaew bestätigte diese Zahl.

Trotz der Präsenz von russischen gepanzerten Wagen versammelten sich ukrainische Bürger in Cherson zur Demonstration. Einige kletterten sogar auf die Panzerwagen, begleitet von Parolen wie „Cherson ist Ukraine!“ oder „Geht nach Hause!“. Russische Truppen hätten in die Luft geschossen, doch man sei nicht zurückgewichen, sagte Jane Belonogova gegenüber dem US-Medium Insider: „Sie haben in die Luft geschossen, um Menschen Angst zu machen, aber sie haben keine Angst bekommen und sind weiterhin zum Platz gekommen.“ Obwohl es Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Lebensmitteln gebe, bleibe man standhaft.

Gegenüber dem US-Sender CNN betonte ein Teilnehmer einer kleineren Demonstration am nächsten Tag (6. März): „Die Menschen wollen zeigen, dass Cherson zur Ukraine gehört und alle tapferen Menschen nehmen teil, sie haben keine Angst vor der russischen Armee.“ Die Aktionen von Demonstranten in Cherson markieren den Beginn einer Welle von Protest und zivilem Ungehorsam gegenüber Russland, welche nun auch in andere Städte überläuft.

Ukraine-Krieg: Protestaktionen in mehreren ukrainischen Städten - Putins Soldaten eröffnen das Feuer

So ist Cherson keineswegs die einzige Stadt, wo die Bevölkerung für Demonstrationen gegen die russische Besatzung auf die Straße ging. Die Kreml-Aussage, dass die Bevölkerung in der Ukraine die russische Armee mit offenen Armen empfangen würde, entpuppte sich als eine riesige Lüge. Einige Kilometer im Osten von Cherson, in Nowa Kachowka, protestierten erneut etwa 2.000 Menschen gegen Putins Invasion und russische Truppen in ihrer Stadt. Erneut zogen sie nach dem Vorbild von Cherson mit ukrainischen Flaggen los. Diesmal blieb die Demonstration jedoch nicht ohne Antwort: Mit scharfer Munition schossen russische Truppen auf die friedlichen Demonstranten. Nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur Interfax wurden dabei fünf Personen verletzt.

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein

Weitere Standorte von Demonstrationen waren Kalachanka, Nowoleksika, Berdjansk und Melitopol. Auch in diesen Städten versammelten sich laut Interfax tausende Ukrainer, um Widerstand gegen die russische Besatzung zu leisten. Sie sangen die ukrainische Nationalhymne und riefen „Ukraine über alles!“. In Kalachanka schrien die Demonstranten russische Soldaten an: „Raus aus unserem Land! Wir brauchen euch nicht! Raus!“ Die Protestbewegungen finden dabei vor allem im Süden der Ukraine statt - dort, wo Truppen des Kreml-Chefs die größten Fortschritte erzielt haben.

Ukraine-Krieg: Selenskyj ruft zu Demonstrationen auf - „übel aus unseren Städten vertreiben“

Die Demonstrationen haben in erster Linie nach einem Appell des ukrainischen Präsidenten Selenskyj an seine Bevölkerung angefangen. „Jeder, der seine Stadt verteidigen kann, muss weiterhin kämpfen. Denn wenn alle die Stadt verlassen, wessen Stadt wird es dann werden?“, sagte er bei einer Ansprache am 5. März. Er rief zu großen Demonstrationen auf: „Wir müssen nach draußen gehen! Wir müssen kämpfen! Wann immer sich eine Gelegenheit bietet!“ Der Rest der Ukraine müsse nach dem Vorbild von Cherson, Berdjansk oder Melitopol agieren „und dieses Übel aus unseren Städten vertreiben“.

Die Wut gegen die russische Besatzung zeigt sich nicht nur in Demonstrationen mit tausenden Teilnehmern, sondern auch bei Einzelaktionen. Ukrainische Bürger werfen sich vor russische Panzer und stellen sich gegen schwer bewaffnete Soldaten. Zwar kann man bislang nicht von einer organisierten und das ganze Land einschließende Protestbewegung sprechen, doch die Handlungen der letzten Tage zeigen, dass sich an dieser Front etwas entwickelt. Und vor allem auch, dass die Ukrainer ihr Land nicht der russischen Besatzung überlassen wollen - bis zum Ende, komme was wolle. (bb)