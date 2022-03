Ukraine-Krieg: Russische Truppen laut Selenskyj zum nächsten Atomkraftwerk unterwegs

Die Zivilbevölkerung in Mariupol und Wolnowacha sollte evakuiert werden. Doch mittlerweile gehen die Angriffe wohl weiter. Selenskyj warnt. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt*: Das russische Militär hatte eine Feuerpause für humanitäre Korridore in der ukrainischen Großstadt Mariupol und für die Stadt Wolnowacha angeordnet. Doch die Angriffe gingen wenig später weiter (siehe Update vom 5. März, 17.54 Uhr).

Wolodymyr Selenskyj* hat zur Verteidigung von Mariupol im Südosten aufgerufen (siehe Update vom 5. März, 13.15 Uhr).

Laut dem ukrainischen Präsidenten marschieren russische Truppen auf ein weiteres Atomkraftwerk zu (siehe Update vom 5. März, 21.45 Uhr).

Dieser News-Ticker zum militärischen Konflikt im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 5. März, 22.55 Uhr: Ukrainische Truppen haben mit den von Verbündeten gelieferten Waffen nach Angaben von Außenminister Dmytro Kuleba zahlreiche russische Panzerfahrzeuge und anderes Kriegsgerät zerstört. „Gerade heute haben wir drei russische Kampfflugzeuge, die unsere Städte bombardiert haben, mit Hilfe von ‚Stingern‘ abgeschossen“, sagte Kuleba am Samstag bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken im Grenzgebiet zu Polen. Die USA, aber auch Deutschland haben der Ukraine Panzerabwehrwaffen und Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ geliefert.

Kuleba betonte, die Ukraine benötige weitere militärische Unterstützung etwa in Form von Kampfjets oder von Luftabwehrsystemen. Seine Botschaft sei einfach: „Die Ukraine wird diesen Krieg so oder so gewinnen, denn es ist der Krieg des Volkes um sein Land, und wir verteidigen die richtige Sache. Die Frage ist nur der Preis, der Preis für unseren Sieg.“ Wenn die Verbündeten die Ukraine weiterhin mit Waffen versorgten, „wird der Preis niedriger sein“. Blinken sagte, die Unterstützung für die Ukraine werde nicht nur fortgesetzt - „sie wird zunehmen“.

Ukraine-Krieg: Laut Selenskyj sind russische Truppen Richtung Atomkraftwerk unterwegs

Update vom 5. März, 21.45 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj befinden sich russische Streitkräfte aktuell auf dem Weg in Richtung des Atomkraftwerks Juschnoukrajinsk, etwa 120 Kilometer nördlich der von Truppen eingekesselten Stadt Mykolajiw. Das Ziel der russischen Truppen sei es demnach, die Kontrolle über das Kraftwerk zu erlangen, um somit weiter Druck auf die ukrainische Energieversorgung ausüben zu können. Wie Selenskyj in einer Videoschalte mit US-Senatoren verkündete, haben die russischen Truppen bereits zwei Atomkraftwerke unter ihre Kontrolle gebracht. Juschnoukrajinsk wäre somit das Dritte.

Ukraine-Krieg aktuell: Kiew meldet 100.000 Freiwillige zur Territorialverteidigung

Update vom 5. März, 20.50 Uhr: Im Krieg gegen Russland kämpfen beben den ukrainischen Streitkräften auch Zivilisten um die Verteidigung ihrer Heimat. Wie offizielle Quellen aus Kiew nun vermelden, haben sich seit dem Ausbruch des Kriegs in der vergangenen Woche mehr als 100.000 Menschen der ukrainischen Territorialverteidigung angeschlossen. Das sagte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Samstag nach Angaben der Agentur Unian. Unabhängig überprüfen ließ sich diese Zahl zunächst nicht. Auch nach dem Krieg sollen diese Freiwilligenbataillone nach offiziellen Angaben in die ukrainischen Verteidigungsstrukturen integriert werden.

Update vom 5. März, 19.24 Uhr: Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gehen in die dritte Runde. Vertreter beider Seiten treffen sich nach offiziellen Angaben am Montag zu weiteren Gesprächen. Alle Informationen zu den Verhandlungen finden Sie in unserem Verhandlungsticker.

Ukraine-Konflikt: Russische Truppen nehmen offenbar Militärbasis bei Cherson ein

Update vom 5. März, 18.28 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben offenbar eine größere Militärbasis nahe der südukrainischen Gebietshauptstadt Cherson eingenommen. Das vermeldet das russische Verteidigungsministerium am Samstagabend. Die Truppen der Ukraine hätten sich aus dem weitläufigen Gebiet zurückgezogen und die Basis den russischen Soldaten überlassen, heißt es in der Meldung weiter. Bei der Eroberung konnten demnach auch Panzer und weitere Fahrzeuge erbeutet werden. Kiew bestätigte die Berichte zunächst nicht. Die ukrainische Basis sei für etwa 4000 Soldaten ausgelegt gewesen. Die Gebietshauptstadt Cherson mit 280 000 Einwohnern soll unter Kontrolle der russischen Truppen stehen.

Darüber hinaus gab das Verteidigungsministerium an, vier Flugzeuge vom Typ SU-27, sowie zwei Flugabwehrsysteme vom Typ Buk M-1 im Gebiet Schitomir zerstört zu haben.

Ukraine, Irpin: Menschen überquerten den Fluss Irpin am 5. März auf einem improvisierten Weg unter einer Brücke, die durch einen russischen Luftangriff zerstört wurde, während sie aus der Stadt Irpin in der Ukraine fliehen. © Vadim Ghirda/dpa

Russland: Angriffe auf Mariupol und Wolnowacha werden fortgesetzt

Update vom 5. März, 17.54 Uhr: Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge seine Angriffe auf die ukrainische Großstadt Mariupol und die Stadt Wolnowacha fortgesetzt. Die Kampfhandlungen seien um 16.00 Uhr (MEZ) nach einer mehrstündigen Feuerpause fortgesetzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstagabend laut Agentur Interfax mit. Die ukrainische Seite hatte Russland zuvor Verstöße gegen die vereinbarte Feuerpause vorgeworfen.

Ukraine-Krieg: UN zählen bisher 351 tote Zivilisten

Update vom 5. März, 17.27 Uhr: Im Krieg in der Ukraine sind nach UN-Angaben bisher 351 Zivilisten ums Leben gekommen. Wie das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) am Samstag weiter berichtete, stieg die Zahl der verletzten Zivilisten auf 707, darunter auch 36 Kinder. Die meisten Opfer seien durch den Einsatz von Explosivwaffen mit weitem Wirkungsbereich verursacht worden, darunter Beschuss durch schwere Artillerie und durch Raketen. Die wahren Opfer-Zahlen dürften laut OHCHR erheblich höher sein.

Gerade in den vergangenen Tagen seien die entsprechenden Informationen schwer zu bekommen gewesen und manche Berichte über verletzte und tote Zivilisten harrten einer Bestätigung. Dies betreffe beispielsweise die Stadt Wolnowacha nahe Donezk, in der angeblich Hunderte von zivilen Opfern zu beklagen seien. Das Hochkommissariat gibt nur Todes- und Verletztenzahlen bekannt, die es selbst unabhängig überprüft hat.

Ukraine-Krieg: Britischer Journalist in der Nähe von Kiew angeschossen

Update vom 5. März, 16.26 Uhr: Bei einem Angriff auf ein britisches Fernsehteam in der Nähe von Kiew ist Anfang der Woche ein Journalist durch eine Kugel verletzt worden. Wie der britische Fernsehsender Sky News am Freitagabend mitteilte, war das Team auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt, als das Feuer auf sein Auto eröffnet wurde.

Chef-Korrespondent Stuart Ramsay sei von einer Kugel im unteren Rücken verletzt worden. Auch ein Kameramann sei von zwei Kugeln getroffen worden, als er weggelaufen sei. Er blieb dank seiner schusssicheren Weste unverletzt. Sky News zufolge wird eine russische Sabotage-Gruppe hinter dem Angriff vermutet.

„Kugeln schlugen im ganzen Auto ein, Seitenfenster, Frontschreiben, Sitze, Steuer, alles wurde völlig zerstört“, schilderte Ramsay den Vorfall in einem Artikel. Inzwischen ist das Team wieder in Großbritannien, der ukrainische Produzent sei bei seiner Familie in der Ukraine .„Wir hatten viel Glück“, erklärte Ramsay. „Aber tausende Ukrainer sterben, und Familien werden von russischen Schlägertrupps attackiert so wie wir.“

Der britische Premierminister Boris Johnson würdigte auf Twitter den „Mut“ der Journalisten, die „ihr Leben riskieren, um sicherzustellen, dass die Wahrheit gesagt wird“. Die freie Presse lasse sich nicht durch „barbarische und blinde Gewalt“ einschüchtern, fügte er hinzu.

Technische Probleme: US-Tarnkappenjets müssen in Berlin landen - aktuelle News

Update vom 5. März, 15.46 Uhr: Zwei Tarnkappenjets der US-Luftwaffe sind am Samstag wegen eines technischen Problems auf dem Berliner Flughafen BER gelandet. Eine der zwei F-35-Maschinen habe eine Luftnotlage gemeldet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Militärkreisen. Die Flugzeuge wurden demnach abgestellt und von Feldjägern gesichert. Die US-Regierung hat die für Radaranlagen weitgehend unerkennbaren Maschinen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine zur Stärkung der Nato nach Europa verlegt.

Ukraine-Krieg-News: Wladimir Putin warnt vor Durchsetzung einer Flugverbotszone über Ukraine

Update vom 5. März, 15.05 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor der Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine gewarnt. „Jede Bewegung in diese Richtung wird von uns als Teilnahme des jeweiligen Landes an einem bewaffneten Konflikt betrachtet“, sagte Putin am Samstag bei einem Treffen mit Pilotinnen der Staatsfluggesellschaft Aeroflot. Es spiele dann auch keine Rolle, welcher Organisation diese Länder angehörten.

Die Nato hatte eine entsprechende Forderung der Ukraine bereits zurückgewiesen. Die Alliierten seien sich einig, dass Nato-Flugzeuge nicht im ukrainischen Luftraum operieren sollten, hatte der Generalsekretär des Militärbündnisses, Jens Stoltenberg, am Freitag gesagt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Nato-Staaten zuvor eindringlich aufgefordert zu verhindern, dass Russland weiter Luftangriffe auf sein Land starten könne.

Ukraine-News: Russlands Außenminister ruft zum Einhalten der Waffenruhe rund um Mariupol auf

Update vom 5. März, 13.27 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat die Ukraine zum Einhalten einer Waffenruhe rund um die Hafenstadt Mariupol und die Stadt Wolnowacha aufgerufen. „Wir zählen darauf, dass dieses Abkommen klar umgesetzt wird, unser Militär hat seine Arbeit dazu getan“, sagte Lawrow am Samstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. „Das Wichtigste ist, dass die Menschen durch humanitäre Korridore aus den Städten und Dörfern herauskommen.“

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, der verabredete humanitäre Korridor sei beschossen worden. Schüsse seien zudem von Mariupol aus im Gebiet Donenzk in der Südostukraine auf Stellungen russischer Truppen abgefeuert worden. Zudem sei am Vormittag ein Wohnhaus gesprengt worden, in dem sich bis zu 200 Menschen aufgehalten haben könnten. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen. Nach ukrainischen Angaben ist die Evakuierung von Menschen aus Mariupol jedoch zunächst aus Sicherheitsgründen verschoben worden, die russische Seite halte sich nicht an die Waffenruhe.

Ukraine News: Selenskyj ruft zu Verteidigung von Mariupol gegen Russland auf

Update vom 5. März, 13.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zur weiteren Verteidigung der Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine aufgerufen. Die humanitären Korridore für Mariupol und Wolnowacha in der Region Donezk sollten am Samstag funktionieren, um Frauen, Kinder und ältere Leute zu retten sowie Lebensmittel und Medikamente in die umkämpften Städte zu liefern, sagte Selenskyj in einer Videoansprache am Samstag. „Alle, die Hilfe brauchen, sollten die Möglichkeit bekommen, rauszukommen“, sagte der Präsident. „Alle, die ihre Stadt verteidigen möchten, sollten den Kampf fortsetzen.“ Nach ukrainischen Angaben ist die Evakuierung von Menschen aus Mariupol jedoch zunächst aus Sicherheitsgründen verschoben worden, die russische Seite halte sich nicht an die Waffenruhe.

Die ukrainische Seite tue alles, damit die Vereinbarungen für die humanitären Korridore hielten, sagte Selenskyj. Dann müsse man sehen, ob man im Verhandlungsprozess weiter kommen könne. Die ukrainischen Behörden rechnen damit, dass mehr als 200.000 Menschen Mariupol während der Waffenruhe verlassen werden. Für Wolnowacha gingen sie von 15.000 Menschen aus. Am Samstagvormittag trat eine mehrstündige Waffenruhe in Kraft. Die russische Armee habe ihre Ziele nicht erreicht, aber fast 10 000 seien getötet worden, sagte Selenskyj. Die Streitkräfte der Ukraine hielten in allen Schlüsselrichtungen die Verteidigung. Gegenangriffe seien bei Charkiw gestartet worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Doppel-Dämpfer für Putin? 66.000 Ukrainer kehren zurück - Bericht über fliehende Russland-Soldaten

Erstmeldung vom 5. März, 12.40 Uhr: Kiew/Moskau – Tag zehn des Ukraine-Kriegs*. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexii Resnikow teilte am Samstag auf Twitter mit, dass bislang mehr als 66.000 Ukrainer in ihr Land zurückgekehrt sind, um gegen Russland zu kämpfen. „So viele Männer sind in diesem Moment aus dem Ausland zurückgekehrt, um ihr Land gegen die Horde zu verteidigen“, twitterte Resnikow. „Das sind weitere zwölf Kampfbrigaden und motivierte Brigaden! Ukrainer, wir sind unbesiegbar.“

In Mariupol sollen offenbar russische Truppen trotz des verordneten Feuerstopps die ukrainische Stadt weiter beschießen. „Die Russen bombardieren uns weiterhin und setzen ihre Artillerie ein. Das ist verrückt“, sagte der stellvertretende Bürgermeister von Mariupol gegenüber BBC. „Es gibt keine Waffenruhe in Mariupol, auch nicht entlang der ganzen Route. Unsere Zivilisten sind bereit zu fliehen, aber sie können unter Beschuss nicht entkommen,“ heißt es weiter.

Einige ukrainische Soldaten stehen an einem Kontrollpunkt in der Stadt Irpin Wache. © Diego Herrera/dpa

Im Ukraine-Krieg ist am Samstag erstmals eine von beiden Seiten vereinbarte Feuerpause in Kraft getreten. Sie solle einen humanitären Korridor in der Region um die Stadt Mariupol eröffnen, bestätigten sowohl Russland als auch die Ukraine. Zuvor hatte der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Boitschenko, von einer Blockade der Stadt mit 440 000 Menschen und unerbittlichen russischen Angriffen gesprochen. Der humanitäre Korridor soll nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums für Zivilisten die Möglichkeit zur Flucht eröffnen. Nach ukrainischen Schätzungen könnten bis zu 200.000 Menschen die Stadt verlassen, also fast jeder zweite.

Ukraine-News: Zahlreiche Rückkehrer kämpfen gegen Russland – es werde „erbittert gekämpft“

Das ukrainische Militär liefert sich nach eigenen Angaben weiter schwere Gefechte mit russischen Truppen. Es werde „erbittert gekämpft, um ukrainische Städte von den russischen Besatzern zu befreien“, hieß es am Samstag in dem in Kiew veröffentlichten Morgenbericht der Armee. Regionen und Städte wurden nicht genannt. Das Militär behauptete, dass russische Soldaten „demoralisiert“ seien. Sie würden fliehen und ihre Waffen zurücklassen. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

In der Hauptstadt Kiew war die Nacht zum Samstag nach Angaben der Behörden „ruhig". „Die Lage ist unter Kontrolle." Die Versorgung mit Elektrizität und Wasser funktioniere. Am Vormittag hätten die öffentlichen Verkehrsmittel wieder ihren Betrieb aufgenommen. Russland hatte seinen Krieg gegen das Nachbarland Ukraine am 24. Februar begonnen. (dpa/aka)