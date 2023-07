Nach Wagner-Aufstand: Prigoschins Verbindungsmann wohl kaltgestellt

Von: Stefan Krieger

Im Ukraine-Krieg rückt Bachmut wieder in den Fokus. Auch die Hauptstadt Kiew wird zum Ziel von Angriffen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Drohnenangriffe auf Hauptstadt: Kiew erneut Ziel russischer Attacken

auf Hauptstadt: Kiew erneut Ziel russischer Attacken Gegenoffensive läuft: Ukraine sieht Erfolge, Russland dementiert

läuft: Ukraine sieht Erfolge, Russland dementiert Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Update 12. Juli, 10.20 Uhr: Britische Geheimdienste sehen weitere Anzeichen dafür, dass der russische General Sergej Surowikin nach der Meuterei der Privatarmee Wagner kaltgestellt wurde. Sein Stellvertreter als Chef der russischen Luft- und Weltraumkräfte, Viktor Afsalow, trete immer stärker in die Öffentlichkeit, teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch (12. Juli) mit.

Als Generalstabschef Waleri Gerassimow kürzlich zum ersten Mal seit dem Wagner-Aufstand am 24. Juni im Fernsehen zu sehen war, habe ihn Afsalow per Video informiert.

„Afsalow ist seit mindestens vier Jahren im Amt, aber dies ist wahrscheinlich sein erster öffentlicher Auftritt mit Gerassimow“, hieß es in London. „Afsalows erhöhte öffentliche Bekanntheit, während Surowikins Aufenthaltsort unklar bleibt, verleiht der Hypothese, dass Surowikin nach der Meuterei ins Abseits gedrängt wurde, noch mehr Gewicht.“ Surowikin wurde seit der Meuterei nicht mehr gesehen. Er war nach britischer Einschätzung für Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ein Verbindungsmann mit dem russischen Verteidigungsministerium.

Sergej Surowikin, Vizegeneralstabschefs von Russland. Der Kreml äußert sich nicht zum Verbleib von General Surowikin. © dpa

Ukraine-Krieg: Lawrow gibt Westen Schuld an andauerndem Krieg

Update 12. Juli, 9.45 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat dem Westen die Schuld daran gegeben, dass der Krieg in der Ukraine andauert. „Er wird so lange weitergehen, bis der Westen seine Pläne zur Aufrechterhaltung der Vorherrschaft und seine Besessenheit aufgibt, Russland durch seine Kiewer Marionette eine strategische Niederlage zuzufügen“, sagte Lawrow in einem am Mittwoch (12. Juli) veröffentlichten Interview mit der indonesischen Zeitung Kompas.

„Es hat keine Anzeichen für eine Änderung ihrer Position gegeben, und wir sehen, wie Amerika und seine Komplizen unaufhörlich Waffen in die Ukraine pumpen und (Selenskyj) dazu drängen, weiter zu kämpfen“, sagte Lawrow weiter.

Ukraine-Krieg: Ukraine wehrt Drohnenangriffe ab

Update 12. Juli, 8.00 Uhr: Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben nach eigenen Angaben in der Nacht zum Mittwoch russische Drohnen-Angriffe weitgehend abwehren können. Elf von 15 aus Russland gestartete Flugkörper seien abgeschossen worden, teilten die Luftstreitkräfte bei Telegram mit. Über mögliche Schäden oder Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Das russische Militär habe die Ukraine aus nordöstlicher Richtung mit iranischen Shahed-Drohnen angegriffen, hieß es weiter. Im Luftraum der Hauptstadt Kiew seien alle Drohnen abgefangen worden.

Die Ukraine wehrt seit über 16 Monaten mit westlicher Hilfe – darunter auch modernen Flugabwehrsystemen - eine russische Invasion ab. Moskau nutzt Shahed-Drohnen iranischer Bauart seit Monaten bevorzugt für den Beschuss des Nachbarlands.

Krieg in der Ukraine: Kiew Ziel von russischen Drohnenangriffen

Update 12. Juli, 6.30 Uhr: Wenige Stunden vor dem Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den Nato-Staats- und Regierungschefs setzt Russland die Drohnenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew die zweite Nacht in Folge fort. „Der 504. Tag des umfassenden Einmarsches der Russischen Föderation in die Ukraine. Der Feind hat einen weiteren Luftangriff auf die Hauptstadt gestartet“, schrieb der Militärverwaltungschef von Kiew, Serhij Popko, am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Zeugen berichteten von Explosionen, die dem Geräusch von Flugabwehrsystemen ähnelten, die Ziele treffen. Mehr als zwei Stunden lang herrschte in Kiew und der gesamten Ukraine Luftalarm. Nach vorläufigen Angaben des ukrainischen Militärs gab es keine unmittelbaren Berichte über Opfer oder kritische Schäden. Alle Drohnen seien abgefangen worden, bevor sie ihre Ziele trafen.

Ukraine-Krieg: Medwedew warnt vor 3. Weltkrieg

Die jüngsten Nato-Hilfen für die Ukraine verschärfen nach den Worten des russischen Spitzenpolitikers Dmitri Medwedew den Konflikt und haben keinen Einfluss auf die Ziele Russlands. „Der völlig verrückte Westen konnte sich nichts anderes einfallen lassen ... In der Tat, es ist eine Sackgasse. Der Dritte Weltkrieg rückt näher“, schreibt der Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates auf Telegram. „Was bedeutet das alles für uns? Das ist alles offensichtlich. Die spezielle Militäroperation wird mit denselben Zielen fortgesetzt.“

Ukraine-Krieg: Moskau bestreitet Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive

Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu widersprach Analysen westlicher Experten und Äußerungen aus Kiew über Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive. Die Ukraine habe an keinem Abschnitt der Front bisher ihr Ziel erreicht. Dagegen hatte die Ukraine zuletzt über größere Geländegewinne berichtet. Auch russische Militärblogger bestätigten Moskaus Verluste.

Schoigu behauptete, die Angriffe der Ukrainer seien nicht nur an vielen Stellen abgewehrt worden; vielmehr sei die russische Armee im Gebiet Luhansk bei Gegenattacken weiter vorgerückt. Zudem sei massenhaft westliche Kampftechnik vernichtet worden, darunter angeblich 17 Leopard-Panzer aus Deutschland. Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, hatte Schoigu wiederholt vorgeworfen, mit Lügen eigene Niederlagen auf dem Schlachtfeld zu beschönigen. Unabhängig überprüfbar sind die Angaben der Kriegsparteien nur selten. (Mit Agenturen)