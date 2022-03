Wie endet der Ukraine-Krieg? Diese vier Szenarien sind laut Experten am wahrscheinlichsten

Rauch steigt am Morgen über dem Teil der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf, der am rechten Ufer des Dnipro liegt. © picture alliance/dpa/Ukrinform

Experten aus den USA sehen vier Szenarien, wie der Ukraine-Krieg enden könnte. Einige gehen von weiteren Spannungen aus - doch nicht alle.

Ukraine - Im anhaltenden Ukraine-Konflikt* führt der russische Präsident Wladimir Putin* einen Krieg, an dessen Ende die Entmachtung der ukrainischen Regierung stehen soll. Putin selbst bezeichnet es als „Spezial-Operation“. Der Atlantic Council, eine überparteiliche Organisation aus den USA*, veröffentlichte einen Artikel dreier Experten für Sicherheitspolitik. Diese legen vier Szenarien dar, wie der Krieg in der Ukraine* enden könnte.

Ukraine-Krieg und das Ende: Erstes Szenario - Wunder auf dem Dnipro

Die Ukraine kann sich mit der Unterstützung der Nato gegen die russische Invasion durchsetzen und bringt Russlands Armee zum Stillstand. Es kann verhindert werden, dass Putin die Regierung in Kiew stürzt. Es kommt zum militärischen Patt. Der Kreml kann die Kosten des Krieges nicht mehr tragen und Putin befiehlt den Rückzug seiner Truppen.

Die Ukraine bleibt souverän und die innenpolitische Unzufriedenheit in Russland wächst. Putin konzentriert sich auf interne Bedrohungen seiner Macht. Die Nato erfährt eine verbesserte Sicherheitslage, Russland muss die Folgen seiner Kriegshandlungen ertragen und die Ukraine nähert sich dem Westen weiter an.

Ukraine-Krieg und das Ende: Zweites Szenario: Ein Sumpf

Wochenlange schwere Auseinandersetzungen in Kiew und weiteren Großstädten enden mit dem Sturz der ukrainischen Regierung. Russland* setzt eine Marionettenregierung ein, doch weder die ukrainischen Streitkräfte noch die Bevölkerung wollen sich ergeben.

Ein breit angelegter, gut bewaffneter und koordinierter Aufstand richtet sich gegen die Invasoren. Es ist ein Sieg Russlands auf dem Papier, der mehr einer Niederlage gleicht. Die Situation in der besetzten Ukraine fordert über die Zeit immer mehr Ressourcen von den Besatzern. Die NATO-Staaten leisten verdeckt Verteidigungshilfe an den Widerstand.

Schließlich zwingt die Auseinandersetzung Russland in die Knie - nach viel Gewalt und Tod. Der Kreml erkennt, dass dieser nicht zu gewinnende Krieg ihn in einen Sumpf geführt hat und zwingt ihn zum Rückzug. Putins Ansehen leidet und seine innenpolitische Position wird prekär. Zweifel an seinem Urteilsvermögen kommen auf und die Wut der breiten russischen Bevölkerung über die wirtschaftliche Lage wird immer offener.

Ukraine-Krieg und das Ende - Drittes Szenario: Ein neuer Eiserner Vorhang

Die Ukraine kann der Invasion nicht mehr standhalten. Russland erlangt trotz Widerstand mit immer brutaleren Waffen und Taktiken die Kontrolle über das Land. Widerstand gegen die von Putin eingesetzte Marionettenregierung ist evident und aktiv, wird aber immer brutaler niedergeschlagen - erweist sich nicht als stark genug.

Ein neuer Eiserner Vorhang entsteht in Osteuropa und reicht von den Grenzen der baltischen Staaten im Norden bis zu denen Polens, der Slowakei, Ungarns und Rumäniens im Süden. Trotz der wirtschaftlichen Folgen des Krieges für Russland festigt Putin seine Macht weiter und geht energischer gegen abweichende Meinungen vor. Die stärker als zuvor geeinte NATO muss sich eingestehen, dass die Möglichkeiten, die Ukraine zu befreien, begrenzt sind.

Schweden und Finnland treten der NATO bei, um sich vor etwaigen revanchistischen Plänen Putins zu schützen. Die neue Spaltung im Herzen Europas eine Reihe von Gefahren und Unsicherheiten mit sich. Es kommt immer wieder zu Sicherheitskrisen, da Russland immer wieder zusätzliche militärische Aktionen und wesentlich aggressivere Operationen der hybriden Kriegsführung gegen NATO-Verbündete startet.

Ukraine-Krieg und das Ende - Viertes Szenario: Ein Krieg zwischen NATO und Russland

Das Szenario wird als das gefährlichste für die Zukunft Europas und der Weltordnung bezeichnet. Dabei bildet der Ukraine-Konflikt die Grundlage für einen direkten militärischen Konflikt zwischen der Nato und Russland. Die Experten des Atlantic Council sehen hierbei unter anderem drei Möglichkeiten, wie das Szenario ablaufen könnte.

1. Die Nato beschließt beispielsweise, eine direkte Intervention in der Ukraine einzuführen. Russland sieht sich dadurch gezwungen, zwischen einem Rückzug oder der direkten Konfrontation mit der Nato zu entscheiden. Entscheidet sich Putin für letzteres, steigt das Risiko eines eskalierenden Konflikts zwischen den Nato-Staaten und Russland.

2. Russland greift versehentlich das Hoheitsgebiet eines Nato-Mitglieds an. Dies hätte einen Gegenschlag zur Folge. Dieses Szenario würde wohl den Beginn eines direkten Konflikts in den Grenzregionen der Ukraine zur Folge haben. Ein wechselseitiger Schlagabtausch entwickelt sich, der zu offenen Feindseligkeiten führt.

3. Putin hat Pläne, die weit über die Ukraine hinausgehen. Nachdem diese in russischer Hand ist, richtet Putin seine Aufmerksamkeit auf Staaten, die er wegen der Lage im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion begehrt - insbesondere die baltischen Staaten, welche Mitglieder der Nato sind. Im Glauben, dass die NATO vor einer Konfrontation zurückschreckt, fährt er mit seiner Taktik fort. Die Nato greift ein und es kommt zum Konflikt.

Wie der Krieg in der Ukraine weiter verläuft, lässt sich nicht mit Sicherheit vorhersagen. Die Informationslage ist undurchsichtig, die Situation vor Ort ändert sich ständig. Auch die Stimmung in Russland rückt derzeit in den Fokus. Viele Faktoren beeinflussen das Geschehen weiter. (mda)*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.