Ukraine-Krieg: Selenskyj will sich an Bundestag wenden - Union kritisiert Scholz-Zögern

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der ukrainische Präsident Selenskyj will sich mit einer Videoansprache an den Deutschen Bundestag wenden. © Ukraine Presidency/Imago

Im Ukraine-Krieg steht auch Deutschland klar auf der Seite von Kiew. Wolodymyr Selenskyj wird sich nun in einer Ansprache an den Bundestag wenden.

Ukraine-Krieg: Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj spricht am Donnerstag (17. März) im Deutschen Bundestag.

*: Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* spricht am Donnerstag (17. März) im Deutschen Bundestag. Selenskyj wird per Video im Bundestag zugeschaltet sein.

Zuvor forderte er mehr Waffen und weitere Sanktionen.

Die Rede sorgte für Reibereien zwischen Ampel und Union.

Dieser News-Ticker zu Wolodymyr Selenskyjs Rede im Deutschen Bundestag wird fortlaufend aktualisiert.

München - Im Ukraine-Konflikt* liegt eine riesige Last auf den Schultern des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Doch in Kiew hält er weiterhin die Stellung und lehnt alle Angebote auf Evakuierung ab. Von der Hauptstadt aus beobachtet er die schweren Kämpfe mit russischen Truppen im Zuge der Invasion seines Landes. Diese Karte veranschaulicht, wo der Ukraine-Krieg wütet. Außerdem gibt er seinem Volk regelmäßig Mut mit Live-Ansprachen und zeigt: „Ich bin hier, ich gehe nicht.“

Ukraine-News: Selenskyj per Videoschalte im Bundestag

Ein Großteil der Internationalen Gemeinschaft steht dabei geschlossen hinter der Ukraine und Selenskyj. Besonders die USA und Europa zeigen immer wieder ihre Solidarität mit der Regierung in Kiew* und dem ukrainischen Volk. Dazu gehört auch Deutschland. Berlin verhängte zusammen mit weiteren EU-Staaten harte Sanktionen gegen Russland und änderte im Hintergrund der Ukraine-Krise* die oft kritisierte Position in Bezug auf Waffenlieferungen an die Ukraine. Nun will sich der ukrainische Präsident Selenskyj mit einer Videoansprache an den Bundestag wenden.

„In einer Videoansprache wendet sich der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selensky, zu Beginn des Sitzungstages am Donnerstag, 17. März 2022, an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages“, erklärte die Internetseite des Bundestages. Demnach werde die Sonderveranstaltung ab 9 Uhr vor Eintritt in die Tagesordnung beginnen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj im Bundestag - Union kritisiert Scholz-Zögern

Die geplante Rede von Selenskyj wird außerdem von einer Reiberei zwischen der Union und der Ampel-Koalition* begleitet. CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) kritisierte es als „völlig unpassend“, dass es die Koalitionsfraktionen abgelehnt hätten, nach der Rede Selenskyjs eine Debatte zur Ukraine-Politik anzusetzen. Die Unionsfraktion erwarte, dass Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD*) mit einer Regierungserklärung auf Selenskyjs Rede reagiere.

Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert mehr Unterstützung und Sanktionen - „brutale Offensive“ von Putin

Zuvor forderte Selenskyj in seiner Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses mehr militärische Unterstützung des Westens und neue Sanktionen gegen Russland*. Es brauche „konstant jede Woche neue Sanktionspakete bis die russische Militärmaschine stoppt“, forderte Selenskyj. Es müsse Sanktionen gegen „alle“ russischen Politiker, Abgeordnete und hohe Beamte geben, die sich nicht gegen den Krieg stellten, sagte er einer englischen Übersetzung zufolge.

Er machte darauf aufmerksam, dass das ukrainische Volk nicht nur die Ukraine verteidige, sondern „für die Werte Europas und der Welt“ kämpfe. Russland habe eine „brutale Offensive“ gegen westliche Werte gestartet. Mit ihrer Hilfe unterstützten die Amerikaner daher nicht nur die Ukraine*, „sondern Europa und die Welt“. An die Adresse von US-Präsident Joe Biden* betonte Selenskyj: „Ich wünsche Ihnen, der Anführer der Welt zu sein. Der Anführer der Welt zu sein bedeutet, der Anführer des Friedens zu sein.“

Ukraine-Krieg: Selenskyj verlangt S-300 Flugabwehrsysteme - Bundeswehr verlegt Patriots in die Slowakei

Eine Rede vor beiden Kammern des Kongresses zu halten gilt als besondere Ehre. Selenskyj dankte den USA für die bisher bereits geleistete Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte, inklusive Ausbildung von Soldaten und Waffenlieferungen. Die Ukraine brauche im Kampf gegen das russische Militär aber noch mehr Unterstützung, darunter Flugabwehrsysteme und ähnliche Waffen. „Sie wissen, wie viel auf dem Schlachtfeld von der Fähigkeit abhängt, Flugzeuge einzusetzen“, sagte er.

Selenskyj bat dabei auch explizit um das S-300 Flugabwehrsystem russischer Bauart. Der Nato-Staat Slowakei verfügt noch über solche Systeme. Die Bundeswehr begann unterdessen mit der Verlegung des Flugabwehrraketensystems Patriot US-amerikanischer Bauart in die Slowakei. Dies könnte als Ersatz dienen, falls die Slowakei ihre S-300 Systeme an die Ukraine abgeben sollte. (bb mit dpa/afp) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA