Ukraine bald in der EU? Nächster Schritt läuft

Von: Andreas Schmid

Teilen

Ist die Ukraine bald EU-Mitglied? Der Antrag wird aktuell geprüft. © PanoramiC/Imago

Die EU beschäftigt sich mit dem Beitrittsantrag der Ukraine. Bis er zu einer Entscheidung kommt, dauert es aber.

Kiew/Brüssel - Die Ukraine will in die EU. Die Europäische Union* hat nun die Prüfung des Beitrittsantrags der Ukraine auf den Weg gebracht. Die Botschafter der EU-Länder einigten sich in Brüssel darauf, von der EU-Kommission* eine erste Stellungnahme zum Kandidatenstatus für die Ukraine einzuholen, wie die französische Ratspräsidentschaft am Montag mitteilte.

Auch die Anträge Georgiens und Moldaus sollen demnach geprüft werden. Die drei früheren Sowjetstaaten hatten den Beitritt zur EU nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine offiziell beantragt.

Ukraine-Krieg: Frühere Sowjetstaaten in der EU? Das ist der Stand

Ex-Sowjetstaaten, die nicht in die EU wollen Ex-Sowjetstaaten, die in die EU wollen Ex-Sowjetstaaten, die schon in der EU sind Russland, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan Ukraine, Republik Moldau, Georgien, Armenien (wollte früher einmal in die EU), Aserbaidschan (unklare Lage: Beitritt möglich, aber unwahrscheinlich) Estland, Lettland, Litauen

EU-Beitritt: Langwierige Verfahren bis zur Anerkennung

Die EU-Beitrittsverfahren sind langwierig und umfassen eine Vielzahl von Schritten. Nach dem EU-Vertrag müssen Anwärterstaaten zahlreiche Kriterien erfüllen. Sie reichen von einer Stabilität der staatlichen Institutionen über die Rechtsstaatlichkeit bis hin zu einer funktionierenden Marktwirtschaft.

Aktuell hat die EU 27 Mitglieder. Den Grundstein für die EU legte 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Ins Leben gerufen haben die EWG Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland.

Fortan kamen immer mehr europäische Länder hinzu. Die letzten Neulinge waren Rumänien und Bulgarien (beide 2007) sowie Kroatien (2013). Aktuelle Beitrittskandidaten sind Albanien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, die Türkei - sowie Moldau, Georgien und die Ukraine. Alle Informationen zum Ukraine-Konflikt* finden Sie im News-Ticker zu den Verhandlungen im Ukraine-Krieg und zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg. (as/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA