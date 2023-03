Raketenwerfer-Versteck geht in Flammen auf: Video zeigt massiven Schlag gegen Putins Armee

Von: Christoph Gschoßmann

Die Ukraine hat wohl eine russische Stellung mit Mehrfachraketenwerfern getroffen. Ein Video zeigt eine massive Explosion.

München / Kiew – Ein Einschlag – und der ganze Wald explodiert in einem einzigen in Flammenmeer. Ein Video aus dem Ukraine-Krieg soll laut der ukrainischen Armee zeigen, wie ein Versteck voller russischer Mehrfachraketenwerfer in die Luft fliegt. Auf dem Video der 40. Separaten Artilleriebrigade sind drastische Bilder zu sehen.

Laut der ukrainischen Armee soll es sich bei dem Waldstück im Video um eine russische Angriffsstellung im Osten der Ukraine handeln. Von hier aus griff Wladimir Putins Armee wohl die annektierten Regionen Charkiw und Luhansk mit Mittelstreckenraketen an. Die Stellungen waren gut getarnt, doch wurden sie den Angaben zufolge von den Ukrainern entdeckt und nun eliminiert. Drei Mehrfachraktenwerfer der Armee Russlands sollen auf diese Art zerstört worden sein. Diese Angaben sind allerdings nicht verifiziert.

Keine Angaben über Opfer – Verlust von drei Mehrfachraketenwerfern

Angaben über Opfer gibt es keine. Unabhängig bestätigt wurde der Zwischenfall noch nicht, auch wenn Militärexperten das Material als authentisch und aktuell einstuften. Sollte es sich als echt herausstellen, bedeutet der Verlust der Mehrfachraketenwerfer einen großen Verlust für die Armee des Aggressors Russland. (cgsc)

