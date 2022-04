Ukraine-Krieg: Mariupol-Gefechte werden immer härter – „fürchterliche Zustände“ im Asowstal-Werk

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg meldet Kiew weiterhin Luftangriffe und Straßenkämpfe in Mariupol. Gefechte um das Azovstal-Werk nehmen zu. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Truppen vom russischen Machthaber Wladimir Putin greifen die Ukraine weiterhin an.

Mariupol-Angriffe laufen weiter: Nach ukrainischen Angaben greifen russische Truppen das Asowstal-Werk trotz angekündigter Feuerpause an.

laufen weiter: Nach ukrainischen Angaben greifen russische Truppen das Asowstal-Werk trotz angekündigter Feuerpause an. Dieser News-Ticker zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert. Den Hintergrund zur Ukraine-Krise lesen Sie hier.

Update vom 27. April, 13 Uhr: Der US-Sender CNN hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die erstmals russische Soldaten und Militärfahrzeuge in der ukrainischen Stadt Butscha nahe den Leichen von Zivilisten zeigen sollen. Die am 12. und 13. März von einer Drohne aufgenommenen Videos seien verortet und auf ihre Echtheit geprüft worden, berichtete der Sender. Den Namen der Quelle werde man wegen Sicherheitsbedenken nicht nennen.

Russland hat wiederholt die Verantwortung für Gräueltaten in Butscha von sich gewiesen. Nach dem Abzug russischer Truppen hatten Bilder getöteter ukrainischer Zivilisten aus der Vorortgemeinde der Hauptstadt Kiew weltweit für Entsetzen gesorgt. Insgesamt wurden in Butscha mehr als 400 Leichen gefunden, teils mit auf den Rücken gebundenen Händen. Die Ukraine spricht von einem Massaker an Zivilisten und wirft Russland Kriegsverbrechen vor. „Die russische Armee hat damit nichts zu tun“, hatte Kremlchef Wladimir Putin bei einem Gespräch mit UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag (26. April) erneut betont. Putin ehrte nach dem Abzug Soldaten, die in Butscha im Einsatz waren.

Das Filmmaterial sei „das erste Beweisstück aus Butscha, das zeigt, wie russische Fahrzeuge und Truppen auf der Straße operieren, auf der die ukrainischen Streitkräfte bei der Rückeroberung der Stadt am 1. April die Leichen fanden“, schrieb CNN. Auf einem Video vom 13. März sei ein russisches Militärfahrzeug an einer Kreuzung in der Nähe von drei Objekten zu sehen. Diese seien auf anderen, bereits veröffentlichten Satellitenbildern und Videoaufnahmen, als Leichen identifiziert worden. Ein Drohnenvideo vom selben Tag zeige ein weiteres russisches Militärfahrzeug, das eine Straße hinauf in die Richtung der Leichen fahre. In einem Video vom 12. März hätten sich mehrere russische Soldaten um ein Militärfahrzeug versammelt, das vor einem Haus in unmittelbarer Nähe der Leichen abgestellt gewesen sei.

Ukraine-Krieg: Putins Truppen greifen die Ukraine an – Aufmerksamkeit liegt auf Mariupol

Erstmeldung: München - Im Ukraine-Krieg dauern erbitterte Kämpfe zwischen den Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin und der ukrainischen Armee an. Lange war die Hauptstadt Kiew Schauplatz der heftigsten Kämpfe. Nun hat sich aber der Krieg in den Osten der Ukraine verlagert. Russland strebt eine vollständige Einnahme der aktuell teilweise von pro-russischen Separatisten besetzten Gebiete Luhansk und Donezk an.

Dabei ist besonders die ukrainische Hafenstadt Mariupol seit einigen Wochen das Hauptziel der Truppen von Russland. Die Stadt wurde bis fast zur vollständigen Zerstörung mit Waffen vom Boden und aus der Luft angegriffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beschrieb die Situation in der Stadt zuvor als „schwierig“. Mariupol konnte schließlich den schweren russischen Angriffen nicht mehr standhalten: Putin erklärte die Stadt für erobert. Noch ist die ukrainische Verteidigung aber nicht ganz aus Mariupol vertrieben.

Ukraine-Krieg: Mariupol-Angriffe laufen weiter – Luftangriffe und Straßenkämpfe um Asowstal-Werk

Im Stahlwerk „Asowstal“ im Südosten der Stadt haben sich derzeit tausende ukrainische Soldaten sowie Zivilisten verschanzt. Nach der russischen Einnahme von Mariupol erteilte Kreml-Chef Putin den Befehl, das Stahlwerk nicht zu stürmen, da dies nach seiner Auffassung nicht nötig sei. Gleichzeitig forderte er aber seine Truppen auf, das Gebiet komplett zu belagern, sodass „keine Fliege mehr heraus kann“. Dennoch kam es zu Angriffen auf das Werk. Am Montag (25. April) verkündete Russland eine Feuerpause für das Gebiet.

Nach ukrainischen Angaben aber ist es nicht zu einer Beruhigung der Situation und zu einem Ende der russischen Angriffe gekommen. „Luftangriffe auf Asowstal lassen nicht nach“, informierte der Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andrjuschtschenko, auf Telegram. Russische Truppen würden trotz der zahlreichen Aussagen „wieder und wieder“ versuchen, das Stahlwerk zu stürmen. Darüber hinaus würden auch Straßenkämpfe um das Asowstal-Werk andauern.

Ukraine-Krieg: Mariupol-Zustände wohl „fürchterlich“ – Stadtrat warnt vor der Lage im Asowstal-Werk

Laut dem Stadtrat von Mariupol herrschen im Stahlwerk „fürchterliche Zustände”. In einer Mitteilung auf Telegram unterstrich die ukrainische Behörde, im Asowstal-Werk würden sich mindestens 2000 Soldaten sowie Zivilisten einschließlich Frauen, Kindern und älteren Personen befinden.



Nach Angaben des Stadtrats gibt es im Werk keine Mittel zur medizinischen Versorgung, während die Situation mit Blick auf Wasser und Lebensmittel ebenfalls düster ist. „Es gibt viele Verwundete in unsauberen und fürchterlichen Zuständen. Ohne Medizin. Die Situation von Wasser und Lebensmittel ist katastrophal”, hieß es in der Mitteilung des Stadtrats. Die Behörde rief dazu auf, die im Werk verschanzten Soldaten und Zivilisten „sofort” zu retten.



Der Stadtrat veröffentliche zugleich Fotos aus dem Stahlwerk. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Verwundete unter unsterilen Zuständen auf Tragbahren auf dem Boden liegen. „Fürchterliche Fotos, aber die Welt sollte wissen, was passiert”, schrieb der Stadtrat zu den Bildern aus dem Asowstahl-Werk. (bb)