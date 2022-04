Ukraine-Krieg: Zahlreiche Angriffe in der Nacht - Mehrere Explosionen in Cherson, Region Sumy unter Beschuss

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg dauern die Gefechte um Mariupol weiter an. Putin warnt den Westen vor Einmischung und droht mit Konsequenzen. Der News-Ticker.

Putin droht dem Westen: Der russische Präsident hat alle Unterstützer der Ukraine vor russischen Konsequenzen gewarnt. Moksua habe „alle Instrumente“ für schnelle Gegenschläge.

Drohnen-Aufnahmen zeigen russische Soldaten in Butscha: Der US-Sender CNN hat erstmals Bilder veröffentlicht, die russische Soldaten nahe der Leichen in der Stadt Butscha zeigen.

Mariupol-Angriffe laufen weiter: Nach ukrainischen Angaben greifen russische Truppen das Asowstal-Werk trotz angekündigter Feuerpause an.

Update vom 28. April, 6.31 Uhr: Durch Beschuss sind in der Region Charkiw ukrainischen Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet und sechs verletzt worden, darunter auch ein 14 Jahre altes Kind. Die örtliche Verwaltung machte Russland in der Nacht zu Donnerstag für die zivilen Opfer verantwortlich. Zwei der sechs Verwundeten seien schwer verletzt, teilte der regionale Militärchef Oleg Synegubow mit. Das russische Militär habe Artillerie und Mörser eingesetzt. Die ukrainische Armee halte die Stellung und füge dem „Feind“ Verluste zu. Mehrere Russen seien gefangen genommen worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Unterdessen wurden aus der Stadt Cherson, deren Einnahme Russland gemeldet hatte, mehrere Explosionen berichtet. Die Detonationen hätten sich unweit des Fernsehzentrums ereignet, teilten ukrainische Medien mit. Danach sei ein Feuer ausgebrochen. Details waren unklar.

In der Region Sumy berichtete die lokale Verwaltung über mehr als 50 Einschüssen von Mörsern. Von Opfern sei nichts bekannt, sagte ein Behördensprecher. Auch aus Mykolajiw wurden Angriffe gemeldet. In der Nähe von Odessa schoss die Luftabwehr eine russische Spionagedrohne über dem Schwarzen Meer ab, wie die ukrainische Armee mitteilte.

Ukraine-Krieg: Russisches Militär löst Kundgebung in Cherson auf

Update vom 27. April, 18.45 Uhr: Streitkräfte des russischen Militärs haben nach Angaben des ukrainischen Generalstaatsanwalts eine pro-ukrainische Kundgebung in der besetzten Stadt Cherson im Süden der Ukraine aufgelöst. Die Truppen hätten demnach Tränengas und Blendgranaten eingesetzt, um die Demonstranten auseinanderzutreiben.

Wie lokale Behörden vermelden, sollen die russischen Truppen darüber hinaus auch einen neuen Bürgermeister in der Stadt eingesetzt haben. Kiew rechnet damit, dass Moskau in der Regionen ein autonomes, pro-russisches Gebiet schaffen will, nach dem Vorbild der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten des Landes.

Putin droht dem Westen mit „blitzschnellen Schlägen“ - Offensive im Donbass verlaufe nach Plan

Update vom 27. April, 17.10 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Unterstützern der Ukraine am Mittwoch mit deutlichen Worten im Rahmen einer Versammlung von Spitzenfunktionären gedroht und schnelle Gegenschläge angekündigt. Wer sich von außen in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine einmischen wolle und damit eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, müsse wissen, dass die Antwort „blitzschnell, rasch“ seien werde.

„Wir haben dafür alle Instrumente“, führte Putin bei dem Treffen in St. Petersburg weiter aus. „Und wir werden nicht prahlen. Wir werden sie anwenden, wenn es nötig ist. Und ich will, dass alle das wissen“, so Putin. Der russische Präsident bekräftigte darüber hinaus weiterhin, dass die „Spezialoperation“ im Donbass - wie der Krieg vom Kreml bezeichnet wird - alle ihre vorgegebene Ziele erreichen werde. Versuche der westlichen Staaten, der russische Wirtschaft mit Sanktionen zu schaden, seien nach eigene Angaben gescheitert.

Russlands Präsident Wladimir Putin spricht am Mittwoch auf einer Versammlung von Spitzenfunktionären in St. Petersburg. © Alexey DANICHEV/AFP

Setzt Russland Phosphor-Bomben ein? Ukrainischer Gouverneur mit schweren Anschuldigungen

Update vom 27. April, 15.05 Uhr: Nach Angaben des Gouverneurs von Donezk, Pavlo Kyrylenko, hat die russische Armee am 26. und am 27. April die ukrainische Stadt Awdijiwka mit von der Genfer Konvention verbotenen Phosphor-Bomben angegriffen. Dabei sei unter anderem das Stadtzentrum ins Visier genommen worden.

Ukraine-Krieg: Drohnen-Aufnahmen zeigen russische Soldaten in Butscha nahe Zivilisten-Leichen

Update vom 27. April, 13 Uhr: Der US-Sender CNN hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die erstmals russische Soldaten und Militärfahrzeuge in der ukrainischen Stadt Butscha nahe den Leichen von Zivilisten zeigen sollen. Die am 12. und 13. März von einer Drohne aufgenommenen Videos seien verortet und auf ihre Echtheit geprüft worden, berichtete der Sender. Den Namen der Quelle werde man wegen Sicherheitsbedenken nicht nennen.

Russland hat wiederholt die Verantwortung für Gräueltaten in Butscha von sich gewiesen. Nach dem Abzug russischer Truppen hatten Bilder getöteter ukrainischer Zivilisten aus der Vorortgemeinde der Hauptstadt Kiew weltweit für Entsetzen gesorgt. Insgesamt wurden in Butscha mehr als 400 Leichen gefunden, teils mit auf den Rücken gebundenen Händen. Die Ukraine spricht von einem Massaker an Zivilisten und wirft Russland Kriegsverbrechen vor. „Die russische Armee hat damit nichts zu tun“, hatte Kremlchef Wladimir Putin bei einem Gespräch mit UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag (26. April) erneut betont. Putin ehrte nach dem Abzug Soldaten, die in Butscha im Einsatz waren.

Das Filmmaterial sei „das erste Beweisstück aus Butscha, das zeigt, wie russische Fahrzeuge und Truppen auf der Straße operieren, auf der die ukrainischen Streitkräfte bei der Rückeroberung der Stadt am 1. April die Leichen fanden“, schrieb CNN. Auf einem Video vom 13. März sei ein russisches Militärfahrzeug an einer Kreuzung in der Nähe von drei Objekten zu sehen. Diese seien auf anderen, bereits veröffentlichten Satellitenbildern und Videoaufnahmen, als Leichen identifiziert worden. Ein Drohnenvideo vom selben Tag zeige ein weiteres russisches Militärfahrzeug, das eine Straße hinauf in die Richtung der Leichen fahre. In einem Video vom 12. März hätten sich mehrere russische Soldaten um ein Militärfahrzeug versammelt, das vor einem Haus in unmittelbarer Nähe der Leichen abgestellt gewesen sei.

Ukraine-Krieg: Putins Truppen greifen die Ukraine an – Aufmerksamkeit liegt auf Mariupol

Erstmeldung: München - Im Ukraine-Krieg dauern erbitterte Kämpfe zwischen den Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin und der ukrainischen Armee an. Lange war die Hauptstadt Kiew Schauplatz der heftigsten Kämpfe. Nun hat sich aber der Krieg in den Osten der Ukraine verlagert. Russland strebt eine vollständige Einnahme der aktuell teilweise von pro-russischen Separatisten besetzten Gebiete Luhansk und Donezk an.

Dabei ist besonders die ukrainische Hafenstadt Mariupol seit einigen Wochen das Hauptziel der Truppen von Russland. Die Stadt wurde bis fast zur vollständigen Zerstörung mit Waffen vom Boden und aus der Luft angegriffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beschrieb die Situation in der Stadt zuvor als „schwierig“. Mariupol konnte schließlich den schweren russischen Angriffen nicht mehr standhalten: Putin erklärte die Stadt für erobert. Noch ist die ukrainische Verteidigung aber nicht ganz aus Mariupol vertrieben.

Ukraine-Krieg: Mariupol-Angriffe laufen weiter – Luftangriffe und Straßenkämpfe um Asowstal-Werk

Im Stahlwerk „Asowstal“ im Südosten der Stadt haben sich derzeit tausende ukrainische Soldaten sowie Zivilisten verschanzt. Nach der russischen Einnahme von Mariupol erteilte Kreml-Chef Putin den Befehl, das Stahlwerk nicht zu stürmen, da dies nach seiner Auffassung nicht nötig sei. Gleichzeitig forderte er aber seine Truppen auf, das Gebiet komplett zu belagern, sodass „keine Fliege mehr heraus kann“. Dennoch kam es zu Angriffen auf das Werk. Am Montag (25. April) verkündete Russland eine Feuerpause für das Gebiet.

Nach ukrainischen Angaben aber ist es nicht zu einer Beruhigung der Situation und zu einem Ende der russischen Angriffe gekommen. „Luftangriffe auf Asowstal lassen nicht nach“, informierte der Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andrjuschtschenko, auf Telegram. Russische Truppen würden trotz der zahlreichen Aussagen „wieder und wieder“ versuchen, das Stahlwerk zu stürmen. Darüber hinaus würden auch Straßenkämpfe um das Asowstal-Werk andauern.

Russische Soldaten in Mariupol. © IMAGO/Ilya Pitalev

Ukraine-Krieg: Mariupol-Zustände wohl „fürchterlich“ – Stadtrat warnt vor der Lage im Asowstal-Werk

Laut dem Stadtrat von Mariupol herrschen im Stahlwerk „fürchterliche Zustände”. In einer Mitteilung auf Telegram unterstrich die ukrainische Behörde, im Asowstal-Werk würden sich mindestens 2000 Soldaten sowie Zivilisten einschließlich Frauen, Kindern und älteren Personen befinden.



Nach Angaben des Stadtrats gibt es im Werk keine Mittel zur medizinischen Versorgung, während die Situation mit Blick auf Wasser und Lebensmittel ebenfalls düster ist. „Es gibt viele Verwundete in unsauberen und fürchterlichen Zuständen. Ohne Medizin. Die Situation von Wasser und Lebensmittel ist katastrophal”, hieß es in der Mitteilung des Stadtrats. Die Behörde rief dazu auf, die im Werk verschanzten Soldaten und Zivilisten „sofort” zu retten.



Der Stadtrat veröffentliche zugleich Fotos aus dem Stahlwerk. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Verwundete unter unsterilen Zuständen auf Tragbahren auf dem Boden liegen. „Fürchterliche Fotos, aber die Welt sollte wissen, was passiert”, schrieb der Stadtrat zu den Bildern aus dem Asowstahl-Werk. (bb)