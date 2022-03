Videos zeigen: Russen stellen in ukrainischer Stadt härteste Bedingungen - doch die Menge wehrt sich

Im Ukraine-Krieg erleben die Menschen dramatische Szenen, viele fürchten um ihr Leben. In den sozialen Netzwerken zeigen zwei Videos, wie entschlossen die Ukrainer dennoch sind.

Konotop/München - Im Ukraine-Krieg* lebt die Bevölkerung der Ukraine seit acht Tagen in Angst: Es gibt Luftangriffe, Raketen fallen, Menschen sterben. Dennoch widersetzen sich die Ukrainer vehement der Armee von Russlands Präsidenten Wladimir Putin*, viele Menschen wollen ihr Land mit aller Macht verteidigen. Wie erbittert die Menschen in der Ukraine Widerstand leisten, zeigen zwei Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren.

Mehrere Medien, wie die US-Zeitung New York Times und der US-Sender CNN, berichten über die beiden Clips, die zugleich die Verzweiflung und die Entschlossenheit der Ukrainer im Krieg gegen Russland widerspiegeln. Entstanden sind sie in der kleinen Stadt Konotop im Nordosten der Ukraine. Putin hat dort offenbar russische Truppen zu Verhandlungen vorgeschickt, um die Stadt zur Aufgabe zu zwingen. Die Stadt liegt in der derzeit hart umkämpften Region Sumy.

Dramatische Szene: In einem Video spricht der Bürgermeister der Stadt Konotop in der Ukraine eindringlich mit seinen Bürgern. © Screenshot Twitter

Ukraine-Krieg: Video zeigen dramatische Szenen aus umkämpften Gebiet

Beide Videos wurden von der New York Times und CNN nach eigenen Angaben geprüft und verifiziert. Zu sehen sind in einem ersten Video, das über Telegram und Twitter verbreitet wird, mehrere russische Soldaten, die vor dem Rathaus von Konotop durch eine wütende Menge ukrainischer Bürger in Richtung ihrer Panzer laufen. Begleitet werden die Soldaten vom Bürgermeister der Stadt, Artem Semenikhin.

Einer der russischen Soldaten hält in beiden Händen eine Granate und streckt die Hände über seinen Kopf. Die Ukrainer um ihn herum lassen sich davon nicht einschüchtern. „Schämt euch! Haut ab!“, rufen sie den Soldaten zu, auch Schimpfwörter sind zu hören. „Lauft hier nicht rum und gebt mit euren Granaten an!“ Dann steigen die Russen in einen Panzer und fahren unter Applaus und Hurra-Rufen davon. Laut NY Times tauchte das Filmmaterial erstmals am Mittwoch, 2. März, in den sozialen Medien auf, es sei jedoch unklar, wann die Szene genau gefilmt wurde.

Laut CNN hätten ukrainische Behörden danach erklärt, die russischen Soldaten seien gekommen, um die Verantwortlichen der Stadt zur Kapitulation vor Putin zu bewegen. Ansonsten würden sie mit Artillerie auf die Stadt feuern. Dieser Bedrohung habe man sich widersetzt, zitiert CNN die ukrainischen Behörden.

Video aus dem Ukraine-Krieg: Bürgermeister fragt Menge, ob sie sich ergeben will

In einem zweiten Video, ebenfalls verifiziert durch die Journalisten der NY Times und CNN, steht auf einer Betonmauer inmitten einer Menschenmenge Bürgermeister Semenikhin und spricht laut und eindringlich zu den Umstehenden. Laut New York Times erklärt Semenikhin seinen Bürgern, die russischen Soldaten hätten ihm gesagt, wenn die Einwohner der Stadt sich nicht ergeben, würden sie „die Stadt dem Erdboden gleichmachen“. Dann fragt er die umstehenden Menschen mehrmals, ob sie sich ergeben oder kämpfen wollen. Die Antwort der überwältigenden Mehrheit lautet: „Kämpfen.“ „Ich bin auch dafür“, sagt der Bürgermeister dem Bericht zufolge daraufhin. „Aber unsere Entscheidung muss einstimmig sein, weil ihre Artillerie bereits auf uns gerichtet ist.“ Auf Twitter geteilt wird das Video beispielsweise vom osteuropäischen Nachrichtenportal Nexta.

Die Ukraine forderte Russland am Donnerstag, 3. März, zu einer Feuerpause in der Region Sumy auf, zu der auch die Stadt Konotop gehört, um Zivilisten in Sicherheit bringen zu können. Im Ukraine-Krieg startet Russland immer wieder neue Offensiven, doch der zivile Widerstand der Ukrainer geht weiter, Putins Armee rückt langsamer vor, als erwartet. Bei den Protesten legen sich Menschen unter anderem auf Straßen, um die russischen Panzer am Vorrücken zu hindern, heißt es. Dieser Artikel zeigt alle aktuellen Karten und Grafiken zum Ukraine-Krieg. (smu) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.