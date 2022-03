Wie kann Putin gestoppt werden? 5 Wege, den Ukraine-Krieg zu lösen

Von: Andreas Schmid

„Stop Putin“. Demonstranten vor dem Kölner Dom. © Oliver Berg/dpa

Wie kann der Ukraine-Krieg beendet werden? Es gibt mehrere Ansätze. Von Sanktionen bis Waffenlieferungen hin zur russischen Bevölkerung. Ein Überblick.

Kiew/Moskau - Wie kann der eskalierte Ukraine-Konflikt gelöst werden? Der Boxer Wladimir Klitschko, der seinen als Bürgermeister in Kiew tätigen Bruder Vitali Klitschko unterstützt, forderte am Mittwoch vom Westen: „Ihr müsst Wladimir Putins Krieg stoppen.“ Bleibt die Frage: wie?

Ukraine-Krieg: Putin-Stopp durch Waffenlieferungen?

Die ukrainische Seite pocht nach wie vor auf Waffenlieferungen vom Westen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte erneut Lieferungen von Kampfflugzeugen. „Treffen Sie so schnell wie möglich eine Entscheidung, schicken Sie uns Flugzeuge!“, sagte Selenskyj am Donnerstag. Ein entsprechender Vorschlag der polnischen Regierung müsse „sofort bearbeitet“ werden.

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, hofft derweil auf eine schnelle Zusage von Deutschland. „Ich werde mich heute mit der Verteidigungsministerin treffen, und ich hoffe, dass wir da auch eine ganz konkrete Zusage bekommen“, sagte Melnyk am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Es gibt bereits Wunschlisten der Ukraine, auf denen unter anderem Luftabwehrsysteme und Anti-Drohnen-Gewehre stehen, auf einer zweiten Liste aber auch schwer Waffensysteme wie U-Boote und Panzer. Eine konkrete deutsche Antwort steht noch aus.

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. © IMAGO/Emmanuele Contini

Ukraine-Krieg: Putin-Stopp durch Wirtschaftssanktionen gegen Russland?

Der Westen hat bereits mehrere Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Vom Stopp von Nord Stream 2 und der Sperrung des Luftraums für russische Flieger bis zu Einreisesperren für russische Politiker und dem Ausschuss aus dem internationalen Zahlungssystem Swift.

Aber wirkt das? Die FDP-Außenpolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann meint: ja. „Die Russen sind besonders verletzlich, wenn es um ihre Wirtschaft geht“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag der Bild. „Hier müssen wir versuchen, die Sanktionsschraube so weit zu drehen, wie es geht.“ Das derzeit diskutierte Öl- und Gas-Embargo sei dabei „das schärfste Schwert, das die Lebensader von Putin treffen würde“.

Der frühere Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU) meint: „Deutschland muss jetzt die Ölimporte aus Russland stoppen und gegebenenfalls hart verhandeln.“

Ukraine-Krieg: Putin-Stopp durch Krisendiplomatie?

Der Ukraine-Konflikt ist am 24. Februar 2022 mit dem Einmarsch Russlands eskaliert. Spannungen gab es aber freilich schon davor (Alle Informationen zum Hintergrund der Ukraine-Krise). Seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 war der Westen mal mehr, mal weniger darum bemüht, die Situation an der ukrainisch-russischen Grenze zu verbessern. Dieses Jahr wurde die Krisendiplomatie noch einmal auf ein höheres Level gefahren. Außenministerin Annalena Baerbock, Bundeskanzler Olaf Scholz und internationale Staatschefs wie Frankreich-Präsident Emmanuel Macron waren im Kreml zu Gast. Klar ist: Aufhalten konnten sie Putin nicht.

Ist der Versuch, die Ukraine-Krise auf diplomatischem Weg zu lösen, also gescheitert? Die Hoffnungen mancher Beobachter ruhen in diesen Tagen auf China. „China muss Vermittler sein“, forderte zuletzt EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Er habe den chinesischen Außenminister Wang Yi dazu aufgefordert, „den Dialog zwischen Russland und der Ukraine zu unterstützen und einen sofortigen Waffenstillstand herbeizuführen“.

Auch die Ukraine hofft auf eine Vermittlerrolle Pekings: „Die chinesische Diplomatie hat ausreichende Instrumente, um einen Unterschied zu machen, und wir setzen darauf, dass ihre Bemühungen erfolgreich sein werden“, sagte Außenminister Dmytro Kuleba. Fest steht aber auch: Für China steht im Ukraine-Krieg vor allem wirtschaftlich einiges auf dem Spiel. Ob sich die Volksrepublik daher als Krisendiplomat erbarmen wird, scheint fraglich.

Chinas Präsident Xi Jinping und Wladimir Putin Anfang Februar in Peking. Die Beziehungen sind eng. © Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Government/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Putin-Stopp durch „Leiden“ der russischen Bevölkerung?

Eine andere Strategie wäre der Fokus auf das russische Volk. Gegenmaßnahmen müssten auch die Menschen in Russland treffen, sagt der Transaktionsanalytiker Christoph Seidenfuß im Gespräch mit Merkur.de. „Es braucht Sanktionen, bei denen Putin klar sein muss, dass es nicht nur um wirtschaftliche Aspekte geht.“ Der Weg der Diplomatie funktioniere nicht und auch einzelne Sanktionen wie das Abkoppeln von Zahlungssystemen seien nicht zielführend. „Das interessiert den Kreml nicht.“

Stattdessen müssten Gegenmaßnahmen unmittelbar die russische Bevölkerung betreffen. „Wenn sie merkt, dass Putins Aktionen direkt ihr sowieso nicht sonderlich großes Wohlbefinden betreffen - sie zum Beispiel ärmer werden, dann kann Putins so trefflich orchestrierte Zustimmung im Land ins Wanken geraten.“

Ukraine-Krieg: Putin-Stopp durch russische Bevölkerung?

Die russische Bevölkerung ist nicht gerade für ihr Revoluzzertum bekannt. Aufbegehrt gegen die eigene Politik wird selten. Nichtsdestotrotz gibt es sie derzeit, die kritischen Stimmen im Land. Auf Anti-Kriegs-Demonstrationen in Moskau oder St. Petersburg hat die Bevölkerung ihren Unmut kundgetan. Nicht selten wird der Protest durch die Behörden niedergeschlagen.

Es gibt derzeit keine validen Daten zum Stimmungsbild in Russland. Wie die Bevölkerung den Krieg wahrnimmt, ist unklar. Der Politikwissenschaftler Alexander Libman sprach zuletzt im MDR von einer „extremen zivilgesellschaftliche Aktivität“. Viele Menschen würden sich gegen den Krieg positionieren. „Das zeigt, dass die russische Bevölkerung es doch nicht so stumm wahrnimmt. Aber die Situation ist so dynamisch und ändert sich so schnell, dass es wirklich sehr schwierig ist, da eine klare Aussage zu machen.“ Ob der Druck auf Putin irgendwann stärker wird und den Krieg beenden kann, ist aktuell zumindest nicht absehbar. Der Ukraine-Krieg dauert damit an. Alle Informationen zum Ukraine-Konflikt finden Sie im News-Ticker zu den Verhandlungen im Ukraine-Krieg und zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg. (as)