Proteste gegen Putin - Familien in Russland verlangen Rückkehr ihrer Söhne

Von: Christoph Gschoßmann

Russische Soldaten bewegen sich an der Front in der Region Luhansk. © IMAGO / ITAR-TASS

Über Proteste gegen den Krieg in Russland dringt von Staatsmedien nichts nach außen. Britische Geheimdienste jedoch berichten vom Unmut vieler Familien.

München/Moskau - Russische Familien protestieren gegen die Behandlung ihrer Söhne in der Armee: Der Kreml ist zunehmend besorgt darüber, dass Familien russischer Soldaten vermehrt bereit sind, gegen die schwierigen Bedingungen zu protestieren, die ihre Angehörigen im Ukraine-Konflikt ertragen müssen.

Dies geht aus Berichten des britischen Geheimdiensts hervor. So lässt das Verteidigungsministerium Großbritanniens verlauten, dass Reservisten, die im Rahmen der im September angekündigten Teilmobilisierung von Präsident Wladimir Putin einberufen wurden, mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert werden, die von unzureichender Ausbildung und Ausrüstung bis zu den schweren Verlusten reichten, die sie an der Front erlitten.

Ukraine-Krieg: Familien durch Protest bereit, Verhaftung zu riskieren?

„Zwei Monate, nachdem Präsident Putin eine ‚Teilmobilisierung‘ angekündigt hat, tauchen gemeinsame Themen in der Erfahrung mobilisierter russischer Reservisten auf“, sagte das Ministerium am Freitag in einem Update auf seiner Twitter-Seite. „Ihr Einsatz ist oft gekennzeichnet durch Verwirrung über die Berechtigung zum Dienst, unzureichende Ausbildung und persönliche Ausrüstung sowie Engagement für äußerst zermürbende Kampfeinsätze.“ (News-Ticker zu den Ukraine-Verhandlungen)

„Die meisten – wenn auch nicht alle – mobilisierten Reservisten haben zuvor gedient, und zahlreiche Beispiele deuten darauf hin, dass der medizinische Status von Reservisten höchstwahrscheinlich nicht angemessen überprüft wird und viele gezwungen sind, mit schweren, chronischen Gesundheitsproblemen zu dienen“, hieß es. Das Verteidigungsministerium stellte außerdem fest, dass Familien aus diesen Gründen zusätzlich zu den schweren Verlusten, die die Reservisten erlitten haben, möglicherweise bereit sind, eine Verhaftung zu riskieren, um ihrer Wut durch Proteste Ausdruck zu verleihen.

Reservisten in großer Zahl bei Frontalangriffen getötet

„Mobilisierte Reservisten haben höchstwahrscheinlich besonders schwere Verluste erlitten, nachdem sie verpflichtet wurden, ehrgeizige Grabensysteme auszuheben, während sie unter Artilleriefeuer um die Stadt Svatove im Oblast Luhansk standen“, hieß es weiter.

Im Oblast Donezk wurden Reservisten in großer Zahl bei Frontalangriffen auf gut etablierte ukrainische Verteidigungszonen rund um die Stadt Bachmut getötet. „Der Kreml wird wahrscheinlich besorgt sein, dass immer mehr Familien von Reservisten bereit sind, eine Verhaftung zu riskieren, indem sie gegen die Bedingungen protestieren, unter denen ihre Angehörigen dienen.“ Wladimir Putin setzt sich indes persönlich dafür ein, Familien auf seine Seite zu bringen: So besuchte er Mütter gefallener Soldaten. (cgsc)

