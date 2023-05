Wegen Interview mit Prigoschin? Russischer Kreml-Blogger wird von Medienunternehmen gefeuert

Von: Linus Prien

Der russische Journalist Konstantin Dolgow im Interview mit Wagner Chef Jewgeni Prigoschin. © Twitter-Screenshot @ManiacMagic1

Der Wagner Chef Jewgeni Prigoschin wettert gegen russische Eliten und Militärs. Darunter leidet jetzt der Journalist, mit dem er sprach - das behauptet dieser zumindest.

Moskau – Verhärten sich die Fronten zwischen dem Kreml und dem Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin? Den Eindruck könnte zumindest Konstantin Dolgow bekommen haben. Der selbsternannte politische Berater arbeitete noch vor kurzem bei einem Kreml-nahen Medienunternehmen. Nachdem der Journalist jedoch ein längeres Interview mit Prigoschin geführt hatte, wurde er entlassen.

Wie die amerikanische Publikation Newsweek berichtet, teilte Dolgow via Telegram mit, wie es zu seiner Entlassung kam. Demnach wurde dem Journalisten klar kommuniziert, dass diese im Zusammenhang mit seinem Interview mit Prigoschin stand: „Gestern Morgen sagte mein Vorgesetzter zu mir, dass ich bei unserem Projekt nicht mehr benötigt werde und sie sagten eindeutig, dass ich wegen des Interviews gefeuert wurde“, sagte Dolgow.

Ukraine-Krieg: Wagner-Chef Prigoschin geht in Interview Moskau an

Zwischen dem Chef der Wagner Gruppe und dem Kreml gab es über den Verlauf des Ukraine-Kriegs wiederholt Anspannungen. Unlängst hatte Prigoschin dem Kreml damit gedroht, seine Truppen aus der umkämpften Ostukraine zurückzuziehen, sollte Moskau nicht weitere Munition an diese liefern. Auch im Interview mit Dolgow geht Prigoschin wieder gegen Moskau in die Offensive. Zum einen kritisierte er die russischen Eliten, da diese nicht genug für den Krieg in der Ukraine täten. Darüber hinaus ging er den russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu an und sagte, dass die russische „Spezialoperation“ nicht nur scheitere, sondern „das ukrainische Militär zum besten der Welt gemacht habe“.

Prigoschin stellte sich in der Folge der Entlassung hinter den Journalisten, wie die Washington Post berichtet und sagte: „Natürlich werde ich Dolgow unterstützen, man soll versuchen, mich da zum Schweigen zu bringen und sehen, wie weit man kommt“.

Ukraine-Krieg: Kreml-Nachrichten feuern Journalist wegen Prigoschin-Interview

Der Kreml-nahe Arbeitgeber von Dolgow teilt jedoch eine andere Ansicht mit Hinblick auf die Entlassung des Journalisten: „Wir verstehen, dass Aufruhr immer besser ankommt als durchdachte Handlungen, die Entlassung von Dolgow jedoch, war nicht so spontan, wie er vorgibt“, sagte ein Sprecher. Die Entscheidung sei bereits längst vor dem Interview mit Prigoschin gefällt worden. Grund sei gewesen, dass Dolgow die Plattform seines ehemaligen Arbeitgebers ausgenutzt habe, um auf sich selbst aufmerksam zu machen. Dieser dementiert diese Anschuldigungen jedoch.

Sein Vorgesetzter sagte darüber hinaus, dass es sich nicht um seine Entscheidung gehandelt hätte, sondern dass „die Entscheidung von Oben getroffen worden war“. Wer oben sei, wisse Dolgow nicht und wolle er auch nicht wissen. (lp)