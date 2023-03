Putins Verschleppte: Wie Russland die Kinder der Ukraine entführen soll – „Es war gruselig“

Von: Bona Hyun

Russland verschleppt Kinder wohl aus der Ukraine (Symbolbild). © ZUMA Wire/imago

Auch Kinder fallen im Ukraine-Krieg dem russischen Militär zum Opfer: Sie werden verschleppt und festgehalten. Nicht allen gelingt es, zurückzukehren.

Moskau – Russlands Präsident Wladimir Putin verschont selbst keine Kinder. Berichte über Verschleppung und anschließende Freigabe zur Adoption ukrainischer Kinder sind zahlreich. Es gehe mindestens um 11.000 Kinder, deren Namen bekannt seien, beklagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Fälle belegten, dass Russland die Kinder teilweise mit harmlosen Angeboten, wie Feriencamps, anlocke. Während ihres Aufenthalts würden viele unwissentlich dort festgehalten.

Russland entführt ukrainische Kinder – „Viele kehren gar nicht mehr zurück“

Nicht allen Kindern würde es gelingen, in die Ukraine zurückzukehren. Das berichtete der ukrainische Junge Ilhor, welcher im russischen Ferienlager Opfer eines mutmaßlichen Kriegsverbrechens wurde. Nach einem viermonatigen Aufenthalt sei Ilhor seit rund zwei Wochen zurück in der Heimat, berichtet die Tagesschau. Seine Rückkehr sei immer wieder verschoben worden. „Zurückzukommen ist ein großer Schritt“, sagte Ihor im Gespräch mit der Tagesschau. „Viele kehren gar nicht mehr zurück.“ Seine Mutter habe extra nach Russland reisen müssen, um ihn abzuholen.

Im Ukraine-Krieg schlugen bereits die Vereinten Nationen (UN) wegen der Lage der Kinder Alarm. Laut UN-Angaben werden Kinder vom russischen Militär nach Russland verschleppt und dort zur Adoption freigegeben. Ein vereinfachtes Verfahren ermögliche eine schnelle Adoption der Kinder von russischen Familien. Die UN machte auch auf die russischen Deportationslager in den ukrainischen Kriegsgebieten aufmerksam.

Internationaler Haftbefehl gegen Putrin und Kinderrechts-Beautragte

Der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag reagierte bereits. Vergangene Woche wurde Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen. Die Ermittler machen den Kremlchef für die Verschleppung von Kindern aus besetzten ukrainischen Gebieten nach Russland verantwortlich. Moskau wiederum behauptet, die Kinder vor Kampfhandlungen in Sicherheit gebracht zu haben. Auch gegen Putins Schützling Maria Lwowa-Belowa, Russlands Beauftragte für Kinderrechte, wurde ein internationaler Haftbefehl erlassen. Sie sei ebenfalls verantwortlich für die Entführung ukrainischer Kinder, heißt es.

Nachdem der Westen im September 2022 wegen der Anschuldigungen Sanktionen gegen Lwowa-Belowa verhängt hatte, sprang ihr der Kremlchef höchstpersönlich bei: „Diese fragile Frau leistet im Alleingang mehr für das Kindswohl und den Frieden als diese schändlichen Amerikaner, die sich nur Sanktionen ausdenken können“, ätzte Putin laut France 24.

Ukraine-Krieg: Russland verschleppt maßgeblich Waisenkinder aus Ukraine

Jüngst ging eine Aufnahme viral, welche die Entführung ukrainischer Kinder durch das russische Militär belegen sollen. „Wir haben russische Propagandisten gesehen, die gesagt haben, dass sie die Waisen mitnehmen müssen, um sie an militärischen Schulen zu unterweisen und sie dann für Russland kämpfen zu lassen“, erklärt der angebliche Leiter eines ukrainischen Waisenhauses in einem Sky-Beitrag. Er schilderte: „Es war gruselig. So haben wir begonnen, Kinder zu verstecken, weil wir verstanden haben, dass sie sie sonst mitnehmen werden.“

Die russischen Einheiten hätten alle Unterlagen über die Kinder beschlagnahmt, erklärt er in dem Interview Sky weiter, „weil sie nicht herausfinden konnten, wo die Kinder waren. So haben Sie Unterlagen mitgenommen. Sie haben Computer genommen. Sie haben das System zur Videoüberwachung abmontiert, weil sie wissen wollten, wohin die Kinder gegangen sind“. Unabhängig prüfen ließen sich seine Angaben bislang nicht. (bohy)