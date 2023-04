Krim für Russland „unhaltbar“ machen? Ex-US-General schlägt Ukraine alternative Strategie vor

Von: Linus Prien

Ein Hubschrauber löscht ein Feuer auf der Krimbrücke (Archivbild aus dem Ukraine-Krieg). © Uncredited/AP/dpa

In den USA werden skeptische Stimmen laut, ob die Ukraine überhaupt fähig ist, die Krim zurückzuerobern. Stattdessen solle die Halbinsel isoliert oder blockiert werden.

Kiew – Bereits 2014 annektierte Russland die ukrainische Halbinsel Krim. Bis heute spielt die Krim eine wichtige Rolle insoweit, als sie ein Gegenstand von eventuellen Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg sein wird. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Befreiung der Schwarzmeer-Halbinsel von der russischen Besatzung als alternativlos bezeichnet.

„Die Welt sollte wissen: Respekt und Ordnung werden erst in die internationalen Beziehungen zurückkehren, wenn die ukrainische Flagge wieder auf die Krim zurückkehrt“, sagte Selenskyj in einer am Freitagabend (7. April) auf Twitter verbreiteten Nachricht. Unter russischer Flagge machten sich hingegen derzeit Repressionen, Mord, Krieg und das Böse breit, erklärte Selenskyj in einem weiteren an dem Abend veröffentlichten Video. Aus den USA gibt es nun jedoch andere Signale.

Ukraine-Krieg: Amerikaner gehen nicht von militärischer Wiedereinnahme aus

„Die De-Okkupation der Krim ist alternativlos nicht nur für die Ukraine, sondern für die gesamte Welt. Davon bin ich überzeugt“, sagte Selenskyj in dem Video von einem Treffen mit muslimischen Militärangehörigen, darunter auch Vertreter der Krim-Tataren. Ein amerikanischer Abgeordneter, Adam Smith, sagte jedoch unlängst „man muss realisieren, dass die Ukraine die Krim militärisch nicht wieder einnehmen wird“.

Wie die Moscow Times berichtete, herrsche bei vielen die Angst vor, Russland werde Nuklearwaffen verwenden, sollte die Ukraine tatsächlich versuchen, die Krim wiederzuerobern. Der ehemalige US-Lieutenant General Ben Hodges wiederum schlug laut dem Bericht vor, die Insel für russische Soldaten „unhaltbar“ zu machen. Dabei könnte man so vorgehen, dass man den Zugang zur Insel erschwert und den Schiffsverkehr einschränkt. Somit würde man die Insel isolieren. Hodges zufolge verfügt die Ukraine über die benötigten Waffensysteme, um eine derartige Blockade durchzuführen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert Resepekt gegenüber terretorialer Grenzen der Ukraine

Wie die Ukraine die territoriale Unversehrtheit anderer Staaten schätze, verlange das Land auch Respekt gegenüber seiner Souveränität, sagte Selenskyj weiter, mit Blick auf einen Vorschlag von Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, Kiew könnte für einen Frieden mit Moskau auf die Krim verzichten. „Unser ganzer Osten, Süden, alle unsere Gemeinschaften, alle unsere Menschen gleichfalls verdienen es zu leben und frei zu leben“, sagte Selenskyj.

Viele Krim-Tataren haben die Halbinsel aus Angst vor politischer Verfolgung verlassen. Zahlreiche Angehörige der muslimischen Minderheit sitzen in russischer Haft. Die Krim hat zudem eine große Gemeinschaft von Tataren, die sich mit den russischen Behörden arrangiert haben. Selenskyj betonte, dass die Welt erst wieder in Frieden und Ruhe leben werde, wenn der Aggressor Russland besiegt werde und die Krim zur Ukraine zurückkehre. (dpa/lp)