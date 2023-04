Machtkämpfe unter Putins Leuten: Vor der Gegenoffensive gibt es Zoff auf der Krim

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Der Ukraine-Krieg sorgt für Reibungen zwischen russischen Politikern und Militärs. Streit geben soll es aktuell auch auf der Halbinsel Krim.

Sewastopol – Während Beobachter eine baldige „Frühjahrsoffensive“ der Ukraine erwarten, nehmen die Auseinandersetzungen zwischen russischen Spitzenbeamten auf der Krim weiter zu. Das behauptet zumindest Denys Chistikow, ständiger Vertreter des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Im Gespräch mit Radio Swoboda (Radio Liberty) deutete Chistikow an, dass es zwischen dem russischen Politiker Sergej Aksjonow, der als Krim-Ministerpräsident fungiert, und dem Gouverneur der Krim-Metropole Sewastopol, Michail Raswoschajew, schon seit geraumer Zeit angespannt ist.

Russische Militärs sitzen zu Beginn einer erweiterten Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau. (Archivfoto) © Mikhail Klimentyev/Imago

Machtkampf in Putins Zirkel auf der Krim: Verwirrung um Militärparaden

So äußerten sich die beiden erst vor wenigen Tagen widersprüchlich zur Frage, ob die russischen Militärparaden, die jährlich im Mai anlässlich zur Feier des „Tag des Sieges“ abgehalten werden, auf der Krim stattfinden werden. Üblicherweise gedenken die Russen – seit der Annexion im Jahr 2014 auch auf der Krim – dem Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Aksjonow erklärte auf Telegram, dass die russischen Behörden aus Sicherheitsgründen beschlossen hätten, die Paraden und Märsche für den 9. Mai abzusagen – Raswoschajew widersprach prompt.

Die Entscheidung sei „im Moment noch nicht getroffen wurden“, sagte der Gouverneur. Überhaupt liege ein solcher Entschluss einzig beim russischen Verteidigungsministerium und nicht auf der Krim selbst. Dem Ukrainer Chistikow zufolge zeigt das, dass auf der Krim wenig Verständnis füreinander und generell schlechte Kommunikation herrscht.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Zoff unter Putins Führungskräften: Spaltung auf der Krim zu beobachten

Weiter deutete er an, dass Aksjonow vom russischen Präsidenten Wladimir Putin bei seinem Besuch auf der Krim im vergangenen Monat brüskiert wurde. Putin stattete der besetzten Ukraine im März einen unangekündigten Besuch ab – seinen ersten seit Kriegsbeginn. Wenig Respekt und Verständnis füreinander sei „auch bei Putins Besuch in Sewastopol im März 2023 zu beobachten“ gewesen, „als Aksjonow nicht zu einem Treffen mit ihm eingeladen wurde“, so Chistikow. „Das zeigt auch, dass es eine Spaltung in den Besatzungsverwaltungen auf dem Gebiet der Halbinsel Krim gibt.“

Dass es in der russischen Führungsriege knirscht, ist allerdings nichts Neues. Über Wochen teilten russische Militärs Seitenhiebe aus, weil sie ihren Führungsstil für am vielversprechendsten hielten. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass General Waleri Gerassimow von Putin abgesetzt wurde. Auch Sergei Surowikin, der militärische Erfahrung in Syrien sammelte, wurde nach wenigen Monaten schon wieder aus der Ukraine zurück ins Heimatland beordert.

Auch Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, kritisierte in den vergangenen Monaten mehrfach die Militärführung und warf dieser Inkompetenz vor. Nun soll sogar darüber gestritten werden, wer die Lorbeeren für die Eroberung der Kleinstadt Soledar einheimsen darf. (nak)