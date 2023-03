Kreml hört eigene Bürger ab - Polizist nach Kritik am Ukraine-Krieg festgenommen

Von: Momir Takac

Der Kreml um Putin schreckt offenbar auch vor Abhörmethoden nicht zurück. © IMAGO/Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Wenn es darum geht, Kritiker des Ukraine-Kriegs zu bestrafen, schreckt das Regime von Kremlchef Putin nicht davor zurück, Bürger abzuhören.

Moskau - Die Führung in Russland geht rigoros gegen Kritiker des Ukraine-Konflikts vor. Harte Maßnahmen muss befürchten, wer öffentlich gegen die russische Invasion im Nachbarland demonstriert, die Streitkräfte „diskreditiert“, oder den Krieg verbotenerweise als das bezeichnet, was er ist - und eben nicht als „militärische Spezialoperation“.

Jetzt ist allerdings ein Fall bekannt geworden, der zeigt, dass kein Kritiker vor dem Regime von Wladimir Putin sicher ist. Bislang wurden wohl vor allem Menschen auf der Straße verhaftet oder bekamen nach öffentlichen Äußerungen über den Krieg Besuch von der Polizei. Nun ist eine Person nach einer Abhör-Aktion festgenommen worden.

Telefonate abgehört - Polizist aus Moskau kritisiert Ukraine-Krieg und wird verhaftet

Ein Polizist aus Moskau sei angeklagt worden, weil er in privaten Gesprächen die russische Invasion in der Ukraine kritisiert hatte, berichtet die Webseite Newsweek. Sergej Vedel, der aus Butscha in der Ukraine stammt, dem Schauplatz möglicher Kriegsverbrechen durch russische Soldaten, soll sich unter Verwandten abfällig über den Krieg geäußert haben. Das steht in der Anklageschrift, die auf dem Telegram-Kanal des bekannten Oppositionspolitikers Ilja Jaschin zu lesen sind.

Vedel arbeitete bis zu seiner Verhaftung am 9. März 2022 als Fahrer beim Moskauer Polizeipräsidium. Laut Newsweek wurde der Mann erstmals etwa einen Monat vor Kriegsbeginn abgehört. Jaschin vermutet, dass dies wegen seiner ukrainischen Herkunft geschah. Später soll Vedel in Gesprächen bestritten haben, dass die Ukraine von Nazis regiert wird - und damit eine der Rechtfertigungen Putins für den Krieg. Auch soll er hohe Verluste bei den russischen Streitkräften zu Beginn der Invasion skizziert haben.

Polizist am Telefon bespitzelt - Sergej Vedel drohen bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe

Gegen ihn wurde schließlich ein Strafverfahren wegen „bewusster öffentlicher Verbreitung von Falschmeldungen über die Streitkräfte und die Tätigkeit der staatlichen Behörden“ eingeleitet. Laut Jaschin, der selbst verhaftet und später zu achteinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde, soll Vedels Anwalt zu bedenken gegeben haben, dass private Gespräche nicht als öffentliche Verbreitung von Informationen betrachtet werden können.

Doch die Staatsanwaltschaft sah die Anklage als begründet an und ließ sie zu. Vedel muss am Mittwoch in Moskau vor Gericht erscheinen. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe. Jaschin zufolge ist der Ex-Polizist die erste Person, die wegen „Verbreitung gefälschter Nachrichten über die Teilnehmer von Militäroperationen“ angeklagt wurde. Das entsprechende Gesetz hatte Putin erst im März 2023 unterzeichnet. (mt)