Ukraine-Minister schimpft auf Gegenoffensive-Nörgler – und empfiehlt ihnen eigenen Fronteinsatz

Von: Marcus Giebel

Teilen

Zumindest hinter vorgehaltener Hand setzt es Kritik an der Gegenoffensive der Ukraine. Das will Außenminister Dmytro Kuleba nicht so einfach hinnehmen.

Toledo – Beim Treffen der Außenminister der EU-Staaten im spanischen Toledo drehte sich so ziemlich alles um den Ukraine-Krieg. Und um die Frage: Wie kann dem von Russland überfallenen Land am besten geholfen werden? Als Gast angereist war auch Dmytro Kuleba, der die blau-gelben Farben vertrat.

Kuleba in Toledo: Forderung nach Marschflugkörpern aus Deutschland bekräftigt

Der ukrainische Außenminister dürfte seinen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht enttäuscht haben. Denn er drängte die Ampel-Koalition förmlich dazu, sich einen Ruck und Kiew möglichst rasch Taurus-Marschflugkörper zu geben. Dazu rief Kiews oberster Diplomat Deutschland „konstruktiv, freundlich und ohne Druck auf“.

Zugleich erinnerte Kuleba daran, dass Frankreich und Großbritannien bereits derartige Waffen liefern. Für ihn steht fest: „Es gibt wirklich kein einziges objektives Argument gegen diese Entscheidung.“ Vielmehr ergebe eine Bereitstellung „Sinn, weil es unserer Gegenoffensive hilft und damit dazu beiträgt, den Krieg früher zu beenden.“

Fortschritt in der Gegenoffensive: Ein Militärangehöriger steht auf einem zerstörten russischen Panzer in der Oblast Saporischschja. © IMAGO/Dmytro Smolienko

Kuleba und die Gegenoffensive: Kritiker „spucken dem ukrainischen Soldaten ins Gesicht“

Womit Kuleba ein zweites, heftig diskutiertes Thema anschnitt. Denn irgendwie drängt sich der Eindruck auf: Die Unterstützer der Ukraine haben sich von der vollmundig angekündigten Gegenoffensive nach den Erfolgen im vergangenen Herbst deutlich mehr versprochen. Zunächst schien sich der Start immer weiter zu verzögern, nun geht es an der Front seit Wochen nur schleppend voran – auch wenn es zuletzt Meldungen gab, wonach die ukrainischen Streitkräfte die russischen Linien an einer bedeutenden Position durchbrochen hätten.

Dennoch: Es hagelte zuletzt viel Kritik ein auf die Militärführung und damit auch auf Selenskyj. Deshalb nutzte Kuleba seinen Auftritt inmitten der Unterstützer, um mit den Gegenoffensive-Nörglern abzurechnen. „Kritik am langsamen Tempo der Gegenoffensive zu üben, bedeutet, dem ukrainischen Soldaten ins Gesicht zu spucken, der jeden Tag sein Leben riskiert und Kilometer für Kilometer ukrainischen Boden befreit“, schimpfte der 42-Jährige.

Kuleba schimpft auf Kritiker: „Versuchen Sie eigenhändig einen Quadratzentimeter zu befreien“

Damit aber nicht genug. Denn Kuleba nahm sich die Ungeduldigen regelrecht zur Brust: „Ich würde allen Kritikern empfehlen, den Mund zu halten. Kommen Sie in die Ukraine und versuchen Sie eigenhändig einen Quadratzentimeter zu befreien.“ Auch zusätzliche Einheiten würden der Ukraine gegen den zahlenmäßig überlegenen Aggressor zweifelsfrei helfen.

Wobei natürlich höchst fraglich ist, ob Kuleba mit seinen Ausführungen neue Freunde gewonnen hat. Verständlich sind sie allemal, geht es doch nach wie vor um die Existenz der Ukraine und damit um die Zukunft von mehr als 36 Millionen Menschen.

Zerstörte russische Panzer in Kiew: Ukraine freut sich auf Militärparade Fotostrecke ansehen

Kritik an Gegenoffensive: Beamte aus USA und Westen monieren ukrainische Taktik

Auch die mussten zuletzt mitanhören, wie im Westen der Glauben an einen Erfolg der Verteidiger schwand. So zitierte die New York Times Beamte aus den USA und anderen westlichen Staaten, die die Taktik anprangerten. Statt sich darauf zu fokussieren, die Nachschublinien der Russen im Süden zu zerstören, seien deutlich mehr Soldaten in Bachmut und anderen östlichen Regionen im Einsatz als nahe der Städte Berdjansk und Melitopol am Asowschen Meer.

Ein US-Beamter, der sich mit einem halben Dutzend anderer westlicher Beamter ausgetauscht habe, sei demnach der Meinung, nur eine Änderung der Taktik und ein dramatischer Schachzug könne das Tempo der Gegenoffensive erhöhen. Die Kritik eines weiteren US-Beamten lautete, die ukrainischen Truppen seien zu weit auseinandergezogen und müssten ihre Kräfte auf einen Ort konzentrieren.

In Deutschland hatte die Bild von einem Geheimpapier berichtet, in dem aus der Bundeswehr heraus die Einsatztaktiken und auch eine angebliche Sturheit der Kommandeure angeprangert worden sein sollen. Demnach sei „eine gemeinsame Gefechtsführung nicht erkennbar“.

Verbittet sich Kritik an Kiews Gegenoffensive: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba fand bei einem EU-Termin deutliche Worte. © IMAGO/Ondrej Deml

Stoltenberg zur Ukraine: „Hat Erwartungen immer und immer wieder übertroffen“

Zumindest öffentlich gab es aber auch Lob. So sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem CNN-Interview: „Am Ende des Tages sind es die Ukrainer und ihre Kommandeure auf dem Schlachtfeld, die die schwierigen Entscheidungen treffen. Dabei sehen wir, dass die Ukraine die Erwartungen immer und immer wieder übertroffen hat.“

Solche Sätze dürften nicht nur die ukrainische Brust breiter werden lassen. Sondern womöglich auch die Unterstützer überzeugen, dass sich weitere Lieferungen doch lohnen könnten, damit die Ukraine in einem einst aussichtslos scheinenden Kampf die Oberhand gewinnen kann. (mg)