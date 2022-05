Patriarch von Moskau im Fokus: Milliardär und Putin-Vertrauter – jetzt soll er auf die EU-Sanktionsliste

Von: Linus Prien

Kyrill I., der Patriarch von Moskau © IMAGO/Artyom Geodakyan

Der Patriarch von Moskau, Kyrill I., könnte auf der EU-Sanktionsliste landen. Der Geistliche unterstützt den Krieg in der Ukraine seit Beginn und ist angeblich Milliardär.

Moskau - Kyrill I., der Patriarch von Moskau, steht seit Beginn des eskalierten Ukraine-Konflikts an der Seite des russischen Präsidenten Wladimir Putin: Er unterstützt demonstrativ den Krieg in der Ukraine.

Jetzt will die EU Kyrill offenbar auf ihre Sanktionsliste setzen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll das Vermögen des Oberhaupts der russisch-orthodoxen Kirche eingefroren werden. Das Sanktionspaket, das auch Kyrill I. betreffen würde, befindet sich allerdings noch in Prüfung.

Ukraine-Krieg: Kyrill I. als Sprachrohr für Kreml-Propaganda

Der Geistliche leugnete Anfang Mai, dass es einen russischen Angriffskrieg in der Ukraine gibt: „Wir wollen mit niemandem kämpfen, Russland hat noch nie irgendjemanden überfallen. Es ist erstaunlich – dieses große und mächtige Land hat niemanden überfallen, es hat nur seine Grenzen geschützt“, sagte Kyrill in der Erzengel-Michael-Kathedrale im Kreml.

Zudem spricht der Patriarch in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg vom Heiligen Krieg. Moskaus Feinde seien „die Mächte des Bösen“. Kyrill hatte in der Vergangenheit zudem wiederholt von der „russischen Welt“ gesprochen. Zu ebenjener gehöre auch die Ukraine, weswegen Russland in der Ukraine lediglich seine Grenzen verteidige.

Ukraine-Krieg: Kyrill I. gibt sich unbeeindruckt von Sanktions-Drohungen

Der Sprecher Kyrills I., Wladimir Legoida, erklärte laut tagesschau.de auf Telegram, Verteter der russisch-orthodoxen Kirche seien nicht einzuschüchtern, indem man sie auf Listen setze. Die Familie des Oberhaupts der russisch-orthodoxen Kirche sei jahrelang von „der militanten kommunistischen Gottlosigkeit“ angegriffen worden: „Keiner von ihnen hatte Angst vor Gefängnis oder gar Racheakten“. Bereits der Großvater des Geistlichen habe ihn gelehrt: „Fürchte dich vor keinem - außer vor Gott.“

Der Geistliche und Putin-Vertraute ist laut einem Spiegel-Bericht Milliardär. Er habe mit dem Handel von Autos, Erdöl, Juwelen und Fisch, sowie dem zollfreien Import von Zigaretten Geld verdient. Letzteres durch ein Privileg der russisch-orthodoxen Kirche.

Zudem besitzt der Patriarch nach Informationen des Nachrichtenmagazins eine Jacht, die er vom russischen Mineralölkonzern Lukoil erhielt. Des Weiteren werden ihm 20 Residenzen, darunter ein schlossartiger Bau in St. Petersburg zugerechnet. Unter Berufung auf unabhängige russische Journalisten berichtete der Spiegel zudem, dass Kyrill I. Teile seines Vermögens auf Konten in der Schweiz, Italien und Österreichs habe. Kyrill habe jedoch öffentlich dementiert, dass er Milliardär sei und sprach von einer politischen Kampagne gegen. Inwieweit der Patriarch Moskaus von möglichen Sanktionen der EU betroffen sein wird und ob auch sein Patriarchat sanktioniert werden wird, ist noch unklar. (lp)