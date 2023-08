Angriff auf russisches Kriegsschiff schreckt auch Putin-Anhänger auf

Von: Franziska Schwarz

Die ukrainischen Streitkräfte weiten ihre Angriffe im Schwarzen Meer aus – Außenamtssprecherin Sacharowa tobt. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

unter : Sprecherin von Sergej Lawrow spricht von „Terrorattacke“ Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Die ukrainischen Streitkräfte greifen im Ukraine-Krieg allem Anschein nach vermehrt Ziele im Schwarzen Meer an. Damit soll der Nachschub der russischen Angreifer gestoppt werden, schreibt das US-Institut für Kriegsstudien (ISW). In der Nacht zum Samstag (5. August) zum Beispiel war der russische Tanker „SIG“ vor der Krim schwer beschädigt worden.

Ukraine-Krieg: Drohnenangriff auf russischen Tanker vor Krim

Der Angriff auf den russischen Öltanker SIG sei ein „erfolgreicher Spezialeinsatz“, hieß es aus ukrainischen Sicherheitskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Dabei seien eine Marinedrohne und Sprengstoff zum Einsatz gekommen. Das Schiff sei „gut mit Treibstoff beladen gewesen, sodass das ‚Feuerwerk‘ von Weitem gesehen werden konnte“, hieß es.

Der Tanker soll auch das russische Militär mit Treibstoff versorgt haben. Das Schiff schwimme aber noch, hieß es auf russischer Seite weiter. Eine Ölsperre sei um ihn herum errichtet worden, die Reparatur werde vorbereitet. Der Chemikalientanker ist von den USA mit Sanktionen belegt.

Russisches Kriegsschiff im Ukraine-Krieg unter Beschuss – „Terrorattacke“

Erst am Freitag hatte die Ukraine gemeldet, dass das russische Kriegsschiff „Olenegorsk Gornjak“ das Ziel einer nächtlichen Drohnenattacke in Noworossijsk geworden sei. Es war der erste derartige Angriff auf den russischen Marinestützpunkt seit Kriegsbeginn. Bilder zeigten das Landungsschiff in geneigter Lage. Auch kriegsbefürwortende russische Militärblogger schrieben von Beschädigungen des Schiffes.

Eine aktuelle Satellitenaufnahme des russischen Marinestützpunktes Noworossijsk © Handout/Planet Labs PBC/AFP

Noworossijsk ist ein wichtiger Hafen für Öltanker und liegt am Ende einer etwa 1500 Kilometer langen Pipeline, die Öl aus Kasachstan und mehreren russischen Regionen liefert. Das russische Außenministerium verurteilte den Angriff auf die SIG als „Terrorattacke“. Das schrieb Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa auf Telegram.

Nach dem jüngsten ukrainischen Beschuss russisch kontrollierter Brücken zwischen der Krim und Cherson sieht das ISW Russlands Militärtransporte in der Region erschwert. Die russischen Truppen im besetzten Teil Chersons erhalten den Nachschub vor allem auch über die von Russland schon 2014 annektierte Krim. Der Straßen- und Schienenverkehr lief dort aber weiter. (mit Agenturmaterial)